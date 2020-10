Bundesweit einzigartiger Behandlungsraum im Leipziger Helios Park-Klinikum eröffnet

Leipzig

Ausgerechnet die Schere des Chirurgen ist stumpf. Aber zum Glück passiert das Michael Bartels, Chefarzt im Helios Park-Klinikum, nicht während einer Operation. Vielmehr haben am Freitag der Radiologe Michael Moche, der Ärztliche Direktor Ulrich Halm sowie Klinikgeschäftsführer Julian Zimmer zusammen mit Bartels symbolisch ein rotes Band durchtrennt. „Um ein Schmuckkästchen zu eröffnen“, wie Zimmer es formuliert. In halbjährlicher Bauzeit hat das Klinikum für rund zwei Millionen Euro aus eigenen Mitteln einen bundesweit einzigartigen Interventionsbereich errichtet. „Auch weltweit kann man an einer Hand ablesen, wo es sonst so etwas gibt“, sagt Moche. Er ist Chefarzt der noch jungen Klinik für Interventionelle Radiologie am Park-Klinikum.

Drei Scheren funktionieren, eine nicht: Ulrich Halm, Michael Bartels, Michael Moche und Julian Zimmer (von links) eröffnen den neuen Interventionsbereich des Helios Park-Klinikums. Quelle: Christian Modla

Anzeige

Der Clou ist die Kombination zweier Bildgebungsverfahren, deren Instrumente sonst in Krankenhäusern manchmal nur auf unterschiedlichen Stockwerken zum Einsatz kommen. „Nexaris“ heißt das Gerät, das die Angiographie – also Röntgenaufnahmen – mit der Computertomographie ( CT) zusammenbringt. Und zwar, um das Körperinnere nicht nur abzubilden, sondern sogleich minimalinvasive Eingriffe zu ermöglichen. Von einer „Therapie mit Durchblick“ spricht Moche.

Um alles im Auge zu behalten, stehen allein im Kontrollzentrum 24 Monitore bereit. Aus diesem Cockpit blicken die Mediziner auf der einen Seite in einen Überwachungsraum, in dem Patienten nach einem Eingriff noch ein Weilchen liegen bleiben. Hinter Bleiglasscheiben liegt auf der anderen Seite das Herzstück der Anlage: der Behandlungsraum, der mittels strahlensicherer Schiebetür auch in zwei Zimmer geteilt werden kann. Vorne machen die Ärzte mit der Angiographie durch Zugabe eines Kontrastmittels Gefäße im Körper in Echtzeit zweidimensional sichtbar. Von hinten rollt auf Schienen bei Bedarf das CT-Gerät heran, das Organe dreidimensional darstellt.

Je mehr Bildinformationen, desto präziser der Eingriff

„Wir können beide Bilder übereinanderlegen“, erklärt Moche. Mit den Knüppeln eines Steuerpults sowie Fußpedalen manövriert er die Instrumente und die Patientenliege hin und her. „So erhalten wir wertvolle Informationen für komplexe Eingriffe.“ Ziel ist eine präzise und somit schonende Behandlung. „Je mehr Bildinformationen vorliegen, desto minimalinvasiver können wir vorgehen.“

Vorne Angiographie, hinten Computertomographie: Chefarzt Michael Moche im neuen Interventionsbereich des Helios Park-Klinikums. Quelle: Christian Modla

Die Anwendungsgebiete sind weder auf ein Organ noch auf einen medizinischen Bereich begrenzt. Gefäßerkrankungen, die Durchblutungsstörungen hervorrufen, gehören zu den häufigsten Beschwerden, die hier therapiert werden sollen. Auch Patienten mit einer Prostatavergrößerung oder Uterusmyomen sind hier an der richtigen Stelle. Um ein Aneurysma der Bauchschlagader zu behandeln, genügen zwei Pikse in die Leiste. Über einen Katheter wird eine Stent-Prothese eingeführt. „Die meisten Patienten können schon am nächsten Tag wieder aufstehen“, erläutert Moche.

Gezielte Chemotherapie

Auch im Kampf gegen Krebs ruhen große Hoffnungen auf der Neuerung. Neben Operation, Chemotherapie und Bestrahlung sei der minimalinvasive Eingriff „eine vierte Säule“ der Tumortherapie, sagt Onkologie-Chefarzt Halm, „ein echter Fortschritt“. Ein Verfahren, das bei nicht operierbaren Leber-Metastasen zum Einsatz kommt, nennt sich „Chemosaturation“. Die präzise Bildgebung erlaubt, mit hoher Dosis über die Blutader gezielt die Krebszellen zu attackieren. Das aus der Leber herauskommende Blut wird abgesaugt. Außerhalb des Körpers waschen die Ärzte die Chemo-Giftstoffe wieder heraus. „Wir können 98 Prozent herausfiltern. Der Körper muss nur mit zwei Prozent zurechtkommen“, erklärt Oberarzt Jochen Fuchs. Über die Halsvene gelangt das Blut zurück. Das Risiko von Nebenwirkungen und Komplikationen verringere sich beträchtlich.

Klinikgeschäftsführer Zimmer rechnet damit, dass der Interventionsbereich Erkrankte von weit her nach Leipzig ziehen wird. Bis zu zehn Patienten pro Tag können die Mediziner in dem Doppelraum therapieren. „Mittelfristig wird die Technologie zum Standard“, glaubt Radiologe Moche. „Aber wir haben jetzt ein bis zwei Jahre Vorsprung.“

Von Mathias Wöbking