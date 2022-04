Leipzig

Die bundesweite „Woche für das Leben“ ist am Sonnabendvormittag mit einem Fernsehgottesdienst in der Leipziger Nikolaikirche eröffnet worden. Begleitet von festlicher Orgelmusik, schritten katholische Bischöfe und evangelische Geistliche in die mäßig gefüllte Nikolaikirche zum ökumenischen Gottesdienst, der live im MDR-Fernsehen übertragen wurde. Die „Woche für das Leben“ dauert bis zum 7. Mai und widmet sich in diesem Jahr dem Thema Demenz, einer Krankheit, durch die Menschen sich verändern, nicht mehr leistungsstark sind und aus der Mitte der Gesellschaft verschwinden. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt, Prognosen sagen für das Jahr 2050 2,8 Millionen Erkrankte voraus.

Kirchen wollen für Erkrankte und Angehörige da sein

Neben dem sächsischen Landesbischof Tobias Bilz aus Dresden sprachen im Gottesdienst Präses Annette Kurschus aus Bielefeld, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, und Bischof Heinrich Timmerevers aus dem Bistum Dresden-Meißen. Die Kirchen wollen dafür sorgen, dass Betroffene und pflegende Angehörige passende Seelsorge- und Informationsangebote finden. Sie unterstützen die „Nationale Demenzstrategie“ der Bundesregierung, in der sich seit 2020 viele Akteure für eine demenzfreundlich gestaltete Gesellschaft engagieren.

Information und Begegnung im Nikolaikirchhof

Nach dem Gottesdienst konnten Besucherinnen und Besucher in Begegnungsinseln auf dem Nikolaikirchhof mit Fachleuten aus der Praxis ins Gespräch kommen und sich informieren. Der Demenzparcours der Stadt Leipzig, eine Filmvorführung des MDR im Gemeindesaal der Nikolaikirchgemeinde und ein Seelsorgeangebot für Betroffene und Angehörige rundeten das Programm bis zum Nachmittag ab.

Zu den Teilnehmern des Gottesdienstes gehörte SPD-Politiker Franz Müntefering (Zweiter von links). Quelle: Jens Schulze

Die traditionelle Podiumsdiskussion zur Eröffnung der „Woche für das Leben“ wurde von Andrea Ballschuh moderiert und live vom MDR gestreamt. Franz Müntefering, langjähriger SPD-Politiker, Bundesminister und ehemaliger Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen, betonte: „Menschen mit Demenz sind keine Fälle. Sie sind Unikate, wie Menschen ohne Demenz auch.“ Psychologe und Gerontologe Andreas Kruse sprach die Pflege an: „Menschen mit Demenz sind in besonderem Maße auf Anregung, Förderung, Stimulation und Übung angewiesen, damit Funktionen und Fertigkeiten länger erhalten bleiben.“

Seit 1991 findet die „Woche für das Leben“ als ökumenische Aktion von evangelischer und katholischer Kirche in Deutschland statt und rückt soziale Themen in den Blickpunkt.

Von Kerstin Decker