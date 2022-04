Leipzig

Die „Gehzeugparade“ war die Hauptattraktion zum autofreien Sonntag 2021 in Leipzig – und ist nun zur „Besten Mobility-Action“ Deutschlands gekürt worden. Am Montagnachmittag gab’s dafür den ersten Preis des Umweltbundesamtes für Aktivitäten, die nicht durch Kommunen, sondern durch private Initiativen organisiert wurden. Das ehrenamtlich tätige Netzwerk Verkehrswende Leipzig als Organisator wurde auf einer virtuellen Veranstaltung ausgezeichnet. 77 Projekte waren am Start in dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb. Er würdigte die besten Projekte Deutschlands zur Europäischen Mobilitätswoche (EMW) 2021. Ein Preisgeld gibt es für die Gewinner nicht, aber es werden Helferfeste vor Ort veranstaltet.

Die Preisverleihung fand virtuell statt. Obere Reihe: Jurymitglied Kerstin Hurek vom Auto Club Europa (links) und Moderatorin Yvonne Knapstein. Mittlere Reihe: Katja Schulz und Thomas Gentsch von Verkehrswende Leipzig. Unten: Volker Holzendorf, ebenfalls Verkehrswende Leipzig. Quelle: Wolfgang Sens

Weltrekordversuch auf dem Leipziger Ring

Am autofreien Sonntag tanzten Menschen auf dem Ring, fuhren mit Inlineskates rund um die Innenstadt, flanierten gefahrenfrei auf der bis zu 50 Meter breiten Straße und erlebten einen Weltrekordversuch: 135 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit 105 „Gehzeugen“ unterwegs und legten jeweils mindestens 1000 Meter zurück. „Gehzeuge“ sind selbst gebaute leichte Gestelle, die die Abmessungen eines Autos haben und sichtbar machen, wie viel öffentlicher Raum durch fahrende oder parkende Autos blockiert wird. „Jahrzehntelang wurde die Stadt für Autos optimiert. Der Promenadenring verläuft in manchen Abschnitten neunspurig – eine Autobahn mitten im Herzen Leipzigs. Vor hundert Jahren war der Ring noch ein Ort zum Verweilen und Flanieren, ein richtiger Promenadenring mit Bäumen und Platz für Menschen. Heute ist er laut und es stinkt nach Abgasen“, beschreibt Thomas Gentsch von Verkehrswende Leipzig die Situation.

Autofreier Sonntag in Leipzig soll 2022 ausfallen

Mit der Auszeichnung liegt in Leipzig die Messlatte für künftige autofreie Sonntage hoch. „Ja und nein“, sagt Volker Holzendorf, Mitorganisator der Aktion. 2022 leistet sich Leipzig nämlich einen Knaller in ganz anderer Richtung: Der autofreie Sonntag soll ausfallen, da es keinen Ansatz für die Finanzierung gibt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgrund finanzieller und personeller Engpässe sollen nur kleinere Aktionen stattfinden. „Im Wesentlichen muss auf die Veranstaltung im Rahmen des autofreien Tags sowie auf die Vergabe von Fördermitteln verzichtet werden“, heißt es aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt. Im Vorjahr standen für die EMW 150 000 Euro zur Verfügung, in diesem Jahr nur 47 000 Euro. Thomas Gentsch ist enttäuscht: „Wir standen bereits in den Startlöchern für eine Gehzeugparade 2.0.“ Die nächste europaweite Aktionswoche findet vom 16. bis 22. September 2022 statt.

Erst 2023 soll wieder ein autofreier Sonntag auf dem Ring in Leipzig stattfinden. Quelle: André Kempner

Neues Konzept für die Jahre ab 2023

Allerdings: Für die Jahre ab 2023 hat das Verkehrs- und Tiefbauamt ein neues Konzept für die Europäische Mobilitätswoche erstellt – dann wieder mit dem autofreien Tag als Höhepunkt. Das Konzept sieht jährlich 247 000 Euro vor, muss aber erst noch vom Stadtrat bestätigt werden. Damit soll die Mobilitätswoche auf ein solides Fundament gestellt und institutionell verankert werden. Es handelt sich um die weltweit größte Kampagne für nachhaltige Mobilität.

Von Kerstin Decker