Leipzig

Seit 2006 ist Burkhard Jungs Leipzigs Oberbürgermeister. Vor einem Jahr, am 1. März, wählten ihn die Leipzigerinnen und Leipziger in seine dritte Amtszeit. Kurz danach erreichte die Corona-Pandemie die Messestadt – das Krisenmanagement beansprucht seitdem einen großen Teil seines Jobs. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Baustellen. Die LVZ hat analysiert, wo der OBM noch liefern muss.

Schulen

Geburtenboom und Zuzug der vergangenen Jahre machen einen immensen Ausbau der Schullandschaft in Leipzig erforderlich. Bis 2027 müssen in der Stadt 40 neue Schulen errichtet werden, dazu Sporthallen und Sportplätze. Mindestens drei neue Schulen sollen als Gemeinschaftsschule in Trägerschaft der Stadt errichtet werden – in Grünau, in der Ihmelsstraße und im Zentrum. Konfliktpotenzial: Während die Stadtverwaltung zur schnelleren Umsetzung der Pläne auch darauf setzt, Schulen von privaten Bauherren errichten zu lassen und dann anzumieten, ist das sogenannte Investorenmodell für die Linke im Stadtrat ein rotes Tuch.

Naturkundemuseum

Gut zwei Jahrzehnte war die Zukunft des Naturkundemuseums ungewiss. Von Schließung über Modernisierung am bisherigen Standort in der Lortzingstraße bis zur Verlagerung auf das Gelände der Baumwollspinnerei wurden so gut wie alle möglichen Zukunftsszenarien diskutiert. Im vergangenen Jahr entschied sich der Stadtrat jedoch, das Naturkundemuseum im früheren Bowlingtreff auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz unterzubringen und dort weiterzuentwickeln. Voraussichtliche Umbaukosten: 38 Millionen Euro, dazu noch 16 Millionen Euro für den Bau eines Depots für Labor- und Werkstatträume. Noch in diesem Jahr soll der Stadtrat konkrete Planungen auf den Weg bringen, aber Finanzierung und Baustart sind noch offen.

Burkhard Jung (SPD) ist seit 2006 Oberbürgermeister von Leipzig. Quelle: dpa

Matthäikirchhof

Das 1,6 Hektar große Areal zwischen Goerdelerring und Großer Fleischergasse soll gemeinsam mit der Stasi-Unterlagenbehörde, dem Museum in der Runden Ecke und weiteren Einrichtungen zu einem „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ umgestaltet werden. Aufgrund seiner prädestinierten Innenstadtlage und seiner historischen Bedeutung sind für Nationale Projekt des Städtebaus ein bislang beispielloses öffentliches Beteiligungsverfahren sowie ein Städtebau- und Architekturwettbewerb in den Jahren 2021 bis 2023 vorgesehen. Allein die inhaltliche Entwicklung und Vorbereitung des Projektes wird bis 2023 voraussichtlich 2,25 Millionen Euro kosten. Baubeginn ist für 2024 geplant. Zuletzt sorgte OBM Jung im Stadtrat allerdings für Irritationen, weil er sich auf dem Gelände auch den Bau einer Zentrale eines internationalen Konzerns vorstellen kann.

Mobilitätswende

Um mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr zu bewegen, ist eine bessere Vernetzung aller Stadtteile notwendig. Dazu müssen die Leipziger Verkehrsbetriebe weitere Linien ausbauen sowie neue Straßenbahnen und Busse anschaffen. Die Investitionskosten liegen bei einer Milliarde Euro bis zum Jahr 2030.

Verkehrsinfrastruktur

Die Stadt Leipzig ist für rund 1700 Kilometer Straßen, einschließlich Radwege und Fußwege, sowie darüber hinaus für 339 Brücken zuständig. Gerade jetzt am Ende des Winters zeigen sich wieder zum Teil erhebliche Schäden an der Verkehrsinfrastruktur. Das Mittelfristige Investitionsprogramm im Straßen- und Brückenbau sah für die Zeit 2013 bis 2020 jährlich 16,5 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt vor. Die Fortschreibung des Programms für die Jahre bis 2024 will die Verwaltung bis Ende März dem Stadtrat vorlegen. Ein Schwerpunkt dabei dürfte der Ausbau des Radwegenetzes sein. Zwar sei Leipzig beim Abmarkieren von Radstreifen und der Ausweisung von Fahrradstraßen gut vorangekommen, aber personell und finanziell besteht aus Sicht der Grünen noch erheblicher Nachholbedarf.

Braunkohleausstieg

Leipzig soll entsprechend eines Ratsbeschlusses im Jahr 2023 aus der Braunkohle aussteigen. Demnach will die Stadt, deren Fernwärmebedarf noch bis zu 70 Prozent durch das Braunkohlekraftwerk Lippendorf gedeckt wird, auf umweltfreundlichere Wärmeerzeugung umstellen. Dazu bauen die Stadtwerke derzeit auf dem Gelände des früheren Heizkraftwerkes Süd in der Bornaischen Straße ein neues Gaskraftwerk. Die Fertigstellung des 150 Millionen Euro teuren Bauprojektes ist für Herbst 2022 geplant.

Pleißemühlgraben

Die Öffnung des in den 1950er-Jahren wegen seiner starken Verschmutzung in weiten Teilen verrohrten 3,7 Kilometer langen, durch die Stadt verlaufenden Pleißemühlgrabens, soll 2030 abgeschlossen sein. Das Projekt dient der Verbesserung des Wohnumfeldes und dem Hochwasserschutz. Bereits freigelegt sind Abschnitte unter anderem am Mendelssohn-ufer, vor dem Bundesverwaltungsgericht und hinter der Ringbebauung zwischen Rudolph- und Gottschedstraße.

Leipzig Pass

Der Leipzig Pass, der kostenlos ausgegeben und ein Jahr gültig ist, gewährt Beziehern von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sowie Asylbewerbern Preisnachlässe auf Angebote aus Kultur, Sport, Bildung und Nahverkehr. Der Pass soll auf alle Beschäftigten im Niedriglohnbereich ausgeweitet werden. Die Ermäßigungen betragen 50 Prozent für Tickets in Gewandhaus, Schauspiel, Oper, Musikalischer Komödie und Museen, für Mitgliedschaften in Vereinen, Unterricht an der Musikschule, Veranstaltungen der Volkshochschule und die Nutzung der Stadtbibliothek. Kinder und Jugendliche erhalten kostenloses Mittagessen. Auch die Hundesteuer wird ermäßigt.

Von Klaus Staeubert