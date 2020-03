Burkhard Jung bleibt Leipzigs OBM – was LVZ-Leser und User dazu sagen

Leipzig

Zum Ausgang der Oberbürgermeister-Wahl in Leipzig und zur Berichterstattung der LVZ erreichten die Redaktion in den zurückliegenden Tagen zahlreiche Leserbriefe. Hier Auszüge aus einigen Zuschriften:

Geschah das wirklich in der Hitze des Gefechts?

Nun sollte sich Burkhard Jung schleunigst damit beschäftigen, die „rechtsgescheitelten Menschen“, die Sebastian Gemkow gewählt haben, davon zu überzeugen, dass er in der Lage ist, sich für die Belange aller Leipziger einzusetzen. Aber weit gefehlt. Einen Tag nach seiner Wiederwahl empfängt er LVZ-Reporter Klaus Staeubert nicht, da dieser am Abend des ersten Wahlgangs Herrn Gemkow „in den Armen lag“. Es ist schwer zu glauben, dass die erste Stellungnahme von Herrn Jung am Abend des ersten Wahlgangs (2. Februar) nur in der Hitze des Gefechts abgegeben wurde. Deshalb ist zu befürchten, dass in den nächsten sieben Jahren die Belange von circa 50 Prozent der Wähler vernachlässigt werden. Seinen guten Willen könnte er zum Beispiel zeigen, indem er die unsinnige Umbenennung von Leipziger Straßen verhindert. ( Anett Franck, per E-Mail)

Das sah nach Eifersucht aus

Die Freude über den Wahlsieg scheint getrübt zu sein, wenn Oberbürgermeister Burkhard Jung einem LVZ-Reporter das Interview wegen einer Nichtigkeit verweigert und damit wie ein kleiner eifersüchtiger Liebhaber wirkt. Ist er von der LVZ schon so verwöhnt, dass er nur noch Speichel-Lecker erträgt? Immerhin wird ihm in der LVZ vom 3. März 2020 gönnerhaft zugestanden, dass es „kurzfristig keinen zwingenden Grund für Burkhard Jung gibt, nun auf den politischen Gegner zuzugehen“. Und das, obwohl fast die Hälfte der Wahlbeteiligten für seinen Gegner gestimmt haben. Wäre dieses Zugeständnis auch bei umgekehrten Machtverhältnissen so wohlwollend ausgefallen? ( Theo Thaute, per E-Mail)

Es meckert und giftet sich halt viel besser

Kramen wir mal in unseren Gedächtnissen: Dabei könnte zum Vorschein kommen, dass Leipzig gerade gar nicht so schlecht dasteht. Mal abgesehen von dem Dreck vor unseren Haustüren, dem ewigen Parkplatzgesuche, der kaputten Straße und dem täglichen Kampf gegen die lärmende Chaoten-Gang im Park nebenan. Ja, das ist auch wichtig, beeinträchtigt auch mein Lebensgefühl. Und dennoch: Wie viele Menschen haben eine Arbeit, eine gute Wohnung, ein überaus reiches Kulturangebot, Seen, Parks und Erholungsgebiete, ja gern auch ihr Haus, ihre Autos, ihren Pool? Und Unterstützung, wenn sie in Not sind? Ja, darüber denkt man nicht jeden Tag nach. Das ist da, wie das Wetter eben. Und genauso selbstverständlich. Nein, nicht trotz, sondern genau wegen Burkhard Jung ist diese Stadt so lebenswert, wie so vielzitiert. Warum wollen Menschen hier wohnen, warum wollen Firmen hier ihren Standort, warum ist unsere Kultur international, warum lieben junge Familien diese Stadt, warum ist Jung international ein anerkannter Oberbürgermeister und Präsident des Deutschen Städtetages? Alles Zufall und beliebig ersetzbar. Ja, keiner ist mehr stolz auf irgendetwas, es meckert und giftet sich halt viel besser. Eine Leistung anzuerkennen? Das ist heute nicht zeitgemäß. Und einer, der so lange er hier Oberbürgermeister ist, eine ganz klare Meinung hat, gegen Rechtsradikale, gegen jeden Extremismus und auch mal gegen die Medien – der ist per se Ziel von Polemik und irgendwie verdächtig mit so viel Engagement. Macht er ja nur, um … ja was eigentlich? Oberbürgermeister zu bleiben und uns allen zu zeigen, dass es gerade keine Alternative gibt. Und noch eins: Verabredungen und gemeinsame Projekte mit anderen demokratischen Lagern und Parteien hatten wir in Leipzig schon einmal. Das sogenannte Leipziger Modell der 1990er-Jahre im Sinne einer parteienübergreifenden Verständigung zu wichtigen Vorhaben ist uns schon einmal ziemlich gut bekommen. ( Clarissa Blume, per E-Mail)

Diesen Wahn wird er nicht bremsen

Mir kommen die Tränen. Herr Jung fühlt sich durch Äußerungen von CDU-Mitglieder verletzt! Und was ist mit seiner Äußerung „Rechts gescheitelt, rechts gekämmt“ vom 2. Februar? Dass dies eine überspitzte Formulierung im Wahlkampf war, ist eher unwahrscheinlich. Oder was ist mit der Äußerung von Linken-Chef Adam Bednarsky („Wir werden nicht dulden, daß ein OBM … direkt oder indirekt … Unterstützung durch die AfD erfährt. Verhindern wir gemeinsam ein zweites Thüringen!“)? Allen Wählern, die nicht für Herrn Jung gestimmt haben, wird damit unterstellt, Nazis zu sein. Herr Jung möchte der OBM aller Leipziger sein? Die Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen, wird er sicher demnächst erhalten, wenn die Grünen ihre Forderung nach Umbenennung einer Vielzahl von Leipziger Straßen in den Stadtrat einbringen. Auch wenn Herr Jung einen Kuhhandel mit Linken und Grünen – Wahlempfehlung gegen Wohlverhalten bei Wiederwahl – offiziell bestreitet, so befürchte ich, dass er den Gender- und Political-Correctness-Wahn derer, die ihm zum Wahlsieg verholfen haben, nicht bremsen wird. (Jochen Weber, 04318 Leipzig)

Alle wollten ein Zeichen setzen

Wir, meine Familie und ich, leben und arbeiten in dieser Stadt, feiern auf der Karl-Liebknecht-Straße, gehen in die Spinnerei, sind gegen die AfD und alle Nazis und haben Sebastian Gemkow gewählt – wie übrigens alle unsere Freunde und Verwandte, Selbstständige, Ärzte, Junge und Alte. Alle wollten ein Zeichen setzen: So geht es nicht weiter, 14 Jahre sind genug! Die Chance, einen neuen, unverbrauchten und nicht derartig selbstverliebten Politiker im Neuen Rathaus zu sehen, haben die Leipziger leider nicht wahrgenommen. Nun kommt Papa Jung und will uns zurück in den roten Schoß holen? Hier geht es nicht um Stadt oder Land, City oder Stadtrand, hier geht es einzig und allein um die große Müdigkeit und große Frustration gegenüber dem alten und neuen Oberbürgermeister von Leipzig. Mit dummen und beleidigenden Aussagen hat er dies leider noch einmal bestätigt. ( Petra Halwas, per E-Mail)

„Brücken bauen“ – das hat mir sehr gefallen

Der Wahlkampf zwischen Sebastian Gemkow und Burkhard Jung war durchaus spannend. Freunde und Bekannte, die sich sonst kaum um solche Vorgänge kümmern, redeten sich die Köpfe heiß. Es wurden sogar kleine Wetten zum Ausgang der Wahl abgeschlossen. Für mich sehr befremdlich waren dann manche Reaktionen von Leuten im Hinblick auf den Ausgang der Wahl. In einer Demokratie ist es nun einmal so, dass Wahlergebnisse angenommen werden müssen –unabhängig von der persönlichen Präferenz für einen Kandidaten. Zwei Amtsperioden liegen hinter Jung. Da lernt man viel als Oberbürgermeister. Dass er die Geschicke der Stadt nicht gegen die Wand gefahren hat, ist ja wohl mit den Händen zu greifen. Umfragen über die Zufriedenheit mit dem Leben in dieser Stadt belegen das zum Beispiel. Mir hat sehr gefallen, dass er nach seinem knappen Wahlsieg sagte: „Jetzt geht es darum, Brücken zu bauen.“ Daran wird er gemessen werden. Aber auch wir als Bürger der Stadt sollten über diesen Satz nachdenken. (Dr. Brita Will, 04103 Leipzig)

Bitte kandidieren Sie erneut!

Sebastian Gemkows Stimmen sind wirklich aus dessen Lager. Deshalb meinen Glückwunsch an Herrn Gemkow für dieses tolle Wahlergebnis. Sie sind der ¬Wahlsieger der Herzen in Leipzig! Bitte kandidieren Sie, wenn sich die Chance ergibt, erneut für das Amt des Leipziger Oberbürgermeisters! ( Frank Wagenbreth, per E-Mail)

Worin lag der Unterschied zwischen der Wahl in Thüringen und der Wahl in Leipzig ?

Kann mir mal jemand, der nicht a priori von mir erwartet, dass ich seine linkslastige Überzeugung teile, verständlich machen, worin der Unterschied zwischen der Konstellation der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und derjenigen der Leipzig-Wahl liegt? In Thüringen hat die CDU beim ersten Mal, bei der Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich, einen Kandidaten unterstützt, der ihrer politischen Überzeugung näher kommt als der Kandidat der Linken. Das ist ihr gutes Recht. Dass gleichzeitig die AfD diesen Kandidaten ebenfalls unterstützte, kann der CDU wohl nicht ernsthaft angelastet werden. In Leipzig haben Linke und Grüne einen Kandidaten durch Wahlempfehlung unterstützt, der ihrer politischen Überzeugung näher kommt als der Kandidat des konservativ-liberalen Lagers. Das ist ihr gutes Recht. Nun sind das aber per se zwei gleich gelagerte Vorgänge, die von den Linken selbstgerecht und polemisierend in ihrem Sinne interpretiert werden, wobei sie mit zweierlei Maß messen. Das mag bei linientreuen Genossen ankommen, manch anderer möchte k ... ob dieses Opportunismus’ und dieser Heuchelei. Armer Zeitgeist! ( Helmut Huber, per E-Mail)

Allein konnte es der Amtsinhaber nicht schaffen, er benötigte Unterstützung

Leipzig hat den OBM gewählt mit einer (seit 1990) nie dagewesenen Wahlbeteiligung und mit einem äußerst knappen Ausgang zugunsten des Jungschen rot-grünen „Weiter so“ und gegen einen Wechsel hin zur bürgerlichen (demokratisch ausgerichteten) Mitte. Allein konnte es Jung nicht schaffen, er benötigte die Unterstützung durch „Grün“ und „Dunkelrot“, die er sich mit gehörigen Zugeständnissen sichern musste. Die ersten Forderungen wurden schon vor der Verkündung des Wahlergebnisses laut. MdL Nagel posaunte überzeugt, OBM Jung seine „neoliberalen Tendenzen“ schon auszutreiben. Die Grünen können natürlich nicht nachstehen und wollen in ihrem Bestreben, Leipzig zu einer Multikulti-Hauptstadt zu machen (nicht zu verwechseln mit Weltoffenheit), Leipzigs nationale und geschichtliche Identität durch Veränderung von Straßennamen beseitigen. Dass dieser Schritt unabhängig von der Ignorierung geschichtlicher Liberalität mit erheblichen Kosten sowohl für die Wirtschaft als auch jeden einzelnen verbunden ist, interessiert die Grünen nicht. Über Geld spricht man nicht, man hat es (zu haben). Als sich in Erfurt der FDP-Mann Kemmerich mit Unterstützung der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen, war der Aufschrei groß. Unterstützung von per Definition antidemokratischen Kräften – das geht gar nicht. Sich aber von Kräften wählen zu lassen, die den Staat und die demokratische Ordnung abschaffen wollen, ist für Jung völlig legitim. Er will die offen zutage getretenen Gräben beseitigen. Nur wie will er das schaffen als Marionette mit rot-grünen Strippen? Wie soll der Bürger das glauben, wenn er als eine seiner ersten Amtshandlungen ein zugesagtes Interview der LVZ verweigert, weil der LVZ-Redakteur ihm nicht genehm ist. (Dr. Klaus Lindner, 04157 Leipzig)

Warum treten nicht alle wieder an?

Welchen Aufschrei hat es gegeben, als bei der ersten Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen dieser mit Stimmen anderer Parteien gewählt wurde. In Leipzig scheint das aber vollkommen legal zu sein. Das Wahlgesetz in Sachsen gehört auf den Prüfstand. Warum treten denn die Kandidaten des ersten Wahlgangs im zweiten nicht wieder komplett an? Dann wäre ein faires Ergebnis die Folge. (Familie Schwarzer, 04315 Leipzig)

Leider sind sieben Jahre eine sehr lange Zeit

Burkhard Jung will die gespaltene Stadt wieder vereinen. Für die Spaltung hat er doch selbst erst gesorgt, als er nach dem ersten Wahlgang alle, die ihn nicht gewählt haben, mit dem Spruch „Rechts gekämmt, rechts gescheitelt“ in die rechte Ecke verdammt hat. Und die Spaltung geht am Abend nach dem zweiten Wahlgang weiter. Mit dem abgedroschenen Spruch „Internationalität, Weltoffenheit, bunte Stadt“ unterstellt er allen Wählern von Sebastian Gemkow, dies nicht zu wollen. Und diesen angesprochenen Personenkreis will er mit in sein Boot holen ... Da bleibt es wahrscheinlich beim Wunschdenken von Herrn Jung. Sehr bedenklich ist auch die Zwangsjacke, die er sich selbst durch die Zugeständnisse an Linke und Grüne vor dem zweiten Wahlgang angelegt hat. Man kann auch Stimmenkauf dazu sagen. Eine Frage stellt sich abschließend noch. Hat die widerrechtliche Wahlwerbung der Linken vor dem zweiten Wahlgang eigentlich Konsequenzen? Die Wahl hat für mich aus den vorgenannten Gründen einen sehr bitteren Beigeschmack. Leider sind sieben Jahre eine sehr lange Zeit. ( Gerd Schmieder, 04275 Leipzig)

Die vielen Übertritte geben zu denken

SPD, Grüne und Linke auf der linken Seite, CDU, FDP und AfD auf der rechten Seite – so kann man den zweiten Wahlgang auch interpretieren, denn wenn man das Ergebnis des ersten Wahlgangs analysiert, kommt man den Stimmenzahlen der beiden Kandidaten Burkhard Jung ( SPD) und Sebastian Gemkow ( CDU) im zweiten Wahlgang sehr nahe. Es mag sein, dass sich Herr Jung entschuldigen muss für seine Aussage „Rechts gescheitelt, rechts gekämmt“, aber die vielen Übertritte von CDU-Mitgliedern zur AfD geben schon zu denken. Und wenn man dann noch einen so prominenten Fernsehsprecher wie Herrn Hahne im „Riverboat“ des MDR hört, man müsse auch eine Wahl, wie sie Anfang Februar im Landtag Thüringen vonstatten ging, akzeptieren, dann sind wir endlich wieder bei den Zuständen von 1933. Es war dummerweise ebenfalls das Land Thüringen, das den ersten Ministerpräsidenten der NSDAP stellte. Viel Erfolg für Herrn Jung! ( Hugo Hempel, 04328 Leipzig)

SPD hätte jemand anderen gebraucht

Herr Jung lehnt einen Reporter der LVZ wegen der seiner Meinung nach gezeigten Haltung pro Herrn Gemkow ab: Darin zeigt sich wieder einmal die überhebliche, selbstherrliche Art des nun leider wiedergewählten Oberbürgermeisters. An dieser Stelle darf ich versichern, dass ich kein CDU-Wähler bin. Aber hier handelt es sich um eine Personenwahl – und die SPD unserer Stadt hätte gut daran getan, einen anderen Kandidaten aus ihren Reihen vorzuschlagen. (Dietrich Ruhnow, 04277 Leipzig)

Wer von Steigbügelhaltern spricht, hat Demokratie-Defizite

Dass sich Verlierer eines ersten Wahlganges nicht noch einmal zur Wiederwahl stellen, ist in westlichen Demokratien nichts Ungewöhnliches. Auch nicht, dass diese dann Wahlempfehlungen an ihre Wähler richten. Gerade diejenigen, die jetzt von Steigbügelhaltern sprechen, haben Demokratie-Defizite und sollten ihre Wortwahl überdenken. Das Wahlergebnis erklärt sich doch ganz einfach: Herr Gemkow hat mit seiner mitte-rechten Wählerschaft verloren. (K.-H. Neugebauer, 04155 Leipzig)

Das hätte der Spaltung der Gesellschaft Vorschub geleistet

Mit Freude las ich, dass Burkhard Jung der OBM aller Leipziger sein möchte. Er distanziert sich damit von seiner Rede bei der Unteilbar-Demonstration, in der er Gespräche mit einem Teil der Leipziger Bevölkerung ablehnte. Das beruhigt mich sehr, denn dies hätte der ohnehin besorgniserregenden Tendenz zur Spaltung der Gesellschaft Vorschub geleistet. ( Wolfgang Reinken, 04159 Leipzig)

Wer interessiert sich eigentlich noch für das Ossi-Wessi-Thema?

Als vor 27 Jahren und sechs Monaten zugereister Westdeutscher möchte ich Leipzigs CDU-Chef Thomas Feist im Hinblick auf dessen unbedachte Äußerung gegenüber Oberbürgermeister Burkhard Jung das Folgende fragen: Würden Sie mich auch als jemanden bezeichnen, der „in den letzten Jahren zugezogen ist“ wie Herr Jung, der doch schon seit 1991 in Leipzig lebt? Und würden Sie eigentlich die Anfang des 18. Jahrhunderts nach Sachsen eingewanderten Hugenotten, die im 19. Jahrhundert eingewanderten griechischen Gastarbeiter und die seit 1945 nach Leipzig geflüchteten Schlesier und deren aller Nachfahren überhaupt als Sachsen bezeichnen? Was glauben Sie, sehr geehrter Herr Feist: Wer außer der Generation 50 plus interessiert sich eigentlich überhaupt noch für das Ossi-Wessi-Thema, das Sie mit Ihrer Aussage wieder aufwärmen? Meine Kinder und deren rund 20-jährige Freunde mit Sicherheit nicht mehr. Oder sprechen Sie meinen im St. Elisabeth-Krankenhaus um das Jahr 2000 geborenen Kindern auch noch ab, „echte“ Leipziger zu sein? Herr Jung hat etwas für diese Stadt geleistet. Darauf kommt es mir als Leipziger oder Neu-Leipziger, Zugereister oder was auch immer an. ( Ralf Josef Binninger, per E-Mail)

Erst denken und dann reden

Was geht im Kopf des CDU-Politikers Thomas Feist vor, solche Ausgrenzungen innerhalb der Leipziger Bevölkerung vorzunehmen. Er sollte nicht vergessen, dass wir in der weltoffenen Stadt Leipzig wohnen und nicht in einer bayerischen Berggemeinde am Stammtisch sitzen, wo man einhellig der Meinung ist, auch nach 50 Jahren nur ein „Zugereister“ zu sein. Es kann doch nicht so schwer sein, den alten Grundsatz zu befolgen: „Erst denken und dann reden.“ ( Klaus Baumann, per E-Mail)

Bei meinem Umzug nach Leipzig musste ich nicht ein Möbelstück bewegen

Leider muss ich mitteilen, dass ich vor fast 80 Jahren in Schkeuditz geboren wurde und 20 Jahre später nach Lützschena gezogen bin. Dieser Ort schloss sich im Jahre 1994 mit Stahmeln zu einer politisch selbstständigen Gemeinde zusammen, um der drohenden Eingemeindung nach Leipzig zu entgehen. Das half nichts, denn am 1. Januar 1999 bin ich per Eingemeindung nach Leipzig umgezogen, ohne dass ich auch nur ein Möbelstück bewegen musste.Dass ich nach Meinung von Thomas Feist kein richtiger Leipziger bin, das merke ich daran, dass ich in einer Ortschaft mit mehr als 4000 Einwohnern lebe, in der es keinen Bäcker, Fleischer und Lebensmittelhändler gibt, aus der sich die Sparkasse zurückgezogen hat und demnächst der einzige Zahnarzt auch, in der sich die Grundschule an zwei Standorten befindet und in der die Linie 11 tagsüber nur alle 20 Minuten fährt. Ob uns Herr Gemkow aus diesem Elend erlösen könnte? An anderer Stelle beklagt Herr Feist, dass der wiedergewählte OBM Jung nun das machen muss, was andere von ihm fordern. Ist denn das etwas Böses? Dann doch lieber Herrn Jung als OBM als einen, der die verrückten Ideen von Herrn Feist umsetzt, denn dann muss ich vielleicht noch den arischen Nachweis bringen. (Horst Pawlitzky, 04159 Leipzig)

Das war eine grobe Unhöflichkeit

Ob der von Lokalredakteur Björn Meine in seinem Kommentar in der Ausgabe vom 3. März erhobene, zweifellos richtige und notwendige Aufruf „Schluss mit der Spalterei“ von allen, auch vom LVZ-Redaktionskollegium, verinnerlicht wurde? Ich habe da Zweifel. Da wird gegen den wiedergewählten Oberbürgermeister Burkhard Jung polemisiert und dabei vom Chefredakteur sogar auf die Pressefreiheit verwiesen. Geht’s denn noch? Ich hätte erwartet, dass das erste Interview mit dem Wahlsieger, egal wer das Rennen für sich entschied, natürlich vom Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, Jan Emendörfer, geführt wird. Da das offensichtlich nicht so war, kann ich die Delegierung an einen Lokalredakteur nur als Fauxpas, als grobe Unhöflichkeit gegenüber dem Wahlsieger einordnen, wenn ich nicht von einer geschickt gelegten Leimrute ausgehen will. Auf die, bedauerlicherweise, Herr Jung mit seiner spontanen Reaktion gesprungen ist – womit er eine Überschrift ermöglichte, die die „Spalterei“ fortzusetzen scheint. Herr Meine schreibt in seinem Kommentar abschließend: „Aber die Rückbesinnung auf das Gemeinsame, die Herstellung von Zusammenhalt in Stadt und Ratsversammlung ist jetzt, in dieser aufgeheizten Situation, die drängendste und wichtigste Aufgabe, die Burkhard Jung zu erfüllen hat. Er sollte schnell damit anfangen.“ Da kann ich ihm nur zustimmen. Mir sei allerdings die für den Erfolg des OBM nicht unwesentliche Ergänzung gestattet: Gleiches sollte für die Berichterstattung in der LVZ Gültigkeit haben! Beiden, dem OBM und der LVZ, wünsche ich bei der Bewältigung dieser Aufgaben viel Erfolg. ( Wolfram Petrasch, 04103 Leipzig)

LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer bezieht dazu wie folgt Position:

Die Auswahl von Reportern und Redakteuren folgt immer subjektiven Möglichkeiten und objektiven Gegebenheiten (Themensetzung, Kompetenz, Dienstplanung, Urlaub, Krankheit etc.). Mit der Auswahl von Björn Meine und Klaus Staeubert für ein Interview mit Oberbürgermeister Burkhard Jung am 2. März haben wir nicht irgend „einen Lokalredakteur“ betraut, sondern den Chef der Leipzig-Redaktion und dessen Stellvertreter. Beide berichten seit Jahren sehr kompetent über Kommunalpolitik in der Stadt, kennen die handelnden Akteure und die Zusammenhänge sehr genau. Ich selbst habe im Vorfeld der Wahl drei Talkrunden mit den Kandidaten moderiert, habe am Wahlabend kommentiert und mitgetextet und am besagten 2. März einen Leitartikel für Seite 2 unter der Überschrift „Erdogans perfides Spiel“ geschrieben (Ausgabe 3. März). Nun mag man mir vielleicht falsche Prioritätensetzung vorwerfen – Flüchtlingsdrama gegen OBM-Wahl –, aber eine „ Unhöflichkeit gegenüber dem Wahlsieger“ kann ich nicht erkennen. Medien sind nicht dafür da, Höflichkeiten zu verteilen, sondern dazu, kritische Fragen zu stellen und zu „sagen, was ist“ ( Rudolf Augstein).

