Die Busse der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) kehren am Montag teilweise wieder zum Vor-Corona-Betrieb zurück. Wie das städtische Unternehmen bekanntgab, wird es ab dem 6. Juli zwei Änderungen für Fahrgäste geben. Die erste betrifft den Zustieg. Dieser soll dann wieder über die Vordertür erfolgen und nicht wie in den vergangenen Monaten auch über die mittlere oder hintere Bustür möglich sein.

Die zweite Änderung betrifft die Bedarfshalte: Um Kontaktstellen im Bus zu minimieren, hielten die Busse auch ohne Knopfdruck zuletzt an allen Haltestellen und nicht nur an jenen, an denen Fahrgäste zu- oder aussteigen wollten. Ab Montag sollen Gäste wieder ihren Haltewunsch durch das Drücken entsprechender Tasten signalisieren. Dadurch sollen auch die Fahrpläne besser eingehalten werden.

Weiterhin gültig bleibt nach wie vor die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, solange dies in der Sächsischen Corona-Schutzverordnung vorgeschrieben ist. In der sächsischen Regierung wird inzwischen darüber diskutiert, auch diese Pflicht im Laufe des Sommers fallen zu lassen.

