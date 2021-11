Leipzig

Unsere Gesellschaft ist vielfach aggressiver und egoistischer geworden, Hemmschwellen sind gesunken. Das galt schon vor Corona, die Pandemie hat das lediglich verstärkt. Man denke nur an skrupellos filmende Gaffer nach schwersten Unfällen oder die Unmenge an Hass, die im Internet ausgekübelt wird. 

Rücksichtslosigkeit und Gefährdung anderer ist auch ein Phänomen im Straßenverkehr. Daraus bezieht der ab Dienstag geltende Bußgeldkatalog seine Berechtigung. Wer das Bilden einer Rettungsgasse behindert, aus Bequemlichkeit Fuß- und Radwege blockiert oder meint, rasen zu müssen, hat tiefer in die Tasche zu greifen. Gut so.

Zukunft ist bedroht

Schwierig wird es jedoch für Gewerbetreibende und ihre Partner. Wegen langwieriger Bauarbeiten hat die Kneipenmeile einen Teil ihrer Magnetwirkung verloren, mit den Corona-Auswirkungen auch Einnahmen und vor allem jede Menge Personal. Als wäre das nicht dramatisch genug, bedroht nun die anstehende Verschärfung von Bußgeldern die Zukunft der Gewerbetreibenden. Die Situation in der Gottschedstraße stellt da nicht das einzige, jedoch ein besonders heftiges Beispiel dar.

Lieferanten, die wegen des Chaos’ in der Straße schon genug Nerven beim Be- und Entladen lassen, sind nicht bereit, künftig noch mehr Strafen zu zahlen und kündigen an, das Areal nicht mehr zu berücksichtigen. Für Geschäfte und die beliebten Lokale wäre das die nächste Katastrophe.

Ansprechpartnerin ist die Stadt, doch die Betroffenen beklagen, nicht bis zum entscheidungsfähigen Personal durchzudringen – und dass sie nicht über Veränderungen oder Lösungsmöglichkeiten informiert werden. Wie in so vielen Fällen liegt es an mangelnder Kommunikation. Die muss im Rathaus verbessert werden, sonst schwächt Leipzig sich selbst.

