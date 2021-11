Leipzig

Am Dienstag beginnt für viele Autofahrer eine neue Zeitrechnung: Ab dann werden selbst kleinere Verkehrsverstöße mit höheren Bußgeldern geahndet. Denn der neue Bußgeldkatalog verdoppelt teilweise die Sanktionen und führt ganz neue Strafen ein. In Leipzig kontrollieren 29 stationäre und acht mobile Messgeräte Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße.

Wie ermittelt die Stadt Verstöße?

Von den stationären Geräten sind 19 reine Rotlichtüberwachungsgeräte, zwei kombinierte Rotlicht-/Geschwindigkeits-Überwachungsblitzer und acht reine Geschwindigkeits-Überwachungsanlagen – die nahezu alle täglich zeitgleich in Betrieb sind.

Offenbar besonders tückisch: Der Blitzer in der Brandenburger Straße/Sachsenseite Quelle: André Kempner

Wie die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage mitteilte, wurden bis zum 30. September von den stationären Rotlichtüberwachungsanlagen bereits 13.394 Fahrzeuge erfasst. Die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen dokumentierten im gleichen Zeitraum sogar 36.601 Verstöße.

Die aktuellen Zahlen liegen damit auf dem Niveau der vergangenen Jahre. 2020 hatten Leipzigs stationäre Blitzer insgesamt 15.674 Rotlichtverstöße sowie 43 671 Geschwindigkeitsverstöße registriert – weniger als 2019 (20.535/58.325) und 2018 (18.861/47.016).

Wo blitzt es am häufigsten?

Während die Stadtverwaltung für dieses Jahr noch keine Angaben zu den am häufigsten auslösenden Blitzern macht, hat die auf Verkehrsrecht spezialisierte Leipziger WKR Rechtsanwaltsgesellschaft eine Auflistung der bundesweit gefährlichsten Blitzer veröffentlicht. Für Sachsen sind dort in und um Leipzig drei besonders gefährliche Geräte aufgeführt: das stationäre Messgerät an der Einmündung Brandenburger Straße/Sachsenseite, der Blitzer an der Kreuzung Jahnallee Waldstraße und das Geschwindigkeitsmessegerät an Kilometer 27,8 der Autobahn A 72 in Richtung Leipzig.

2020 stand in Leipzig der am häufigsten auslösende Geschwindigkeitsblitzer an der Maximilianallee/Bundesstraße 2. Die meisten Rotlichtverstöße wurden an der Kreuzung Kurt-Eisner-/Arthur-Hoffmann-Straße registriert.

Auch der Blitzer am Leipziger Waldplatz löst besonders häufig aus. Quelle: André Kempner

Bei den mobilen Blitzern rüstet Leipzig aktuell weiter auf. Bislang gibt es drei sogenannte Enforcement Trailer – also getarnte Messanhänger, die im Stadtgebiet drei Sprengstoffanschläge erlebten. „Die Beschaffung eines weiteren ist fast abgeschlossen“, kündigte ein Sprecher des Ordnungsdezernats an. Außerdem sind im Stadtgebiet vier mit Messtechnik ausgestattete reguläre Fahrzeuge im Einsatz; ebenso ein Gerät, das sowohl als Zugfahrzeug für die Messanhänger als auch zur Durchführung von Stativmessverfahren verwendet wird.

Mess-Anhänger sind besonders erfolgreich

Diese mobilen Blitzer haben in diesem Jahr ebenfalls schon häufig ausgelöst. Bis zum 30. September wurden von den Messfahrzeugen 47.093 Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert. Die Messanhänger erfassten im gleichen Zeitraum 39.550 Fahrzeuge, in denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde.

Die neuen Anhänger-Blitzer werden häufig übersehen. Quelle: Christian Grube

Diese Zahlen sind etwas geringer als die der vergangenen Jahre. Ob es sich um eine Trendumkehr handelt – also die Leipziger weniger schnell fahren – oder ob die Zahlen nur wegen Corona gesunken sind, kann bisher noch nicht gesagt werden. In der Vergangenheit hatten diese mobilen Geräte mehr Geschwindigkeitsverstöße dokumentiert: 2020 wurde durch sie insgesamt 146.919 Verstöße erfasst, 2019 waren es 112 964 und 2018 exakt 101.564. Besonders gefährlich sind für Autofahrer offenbar die neuen mobilen Blitzer-Anhänger. Obwohl 2020 nur drei dieser Geräte im Einsatz waren, registrierten sie mehr als die Hälfte aller Verstöße.

ADAC Sachsen: Katalog muss überarbeitet werden

Leipzigs Autofahrer sollten damit rechnen, dass die mobilen Geräte täglich an unterschiedlichen Standorten eingesetzt werden. „Die Messanhänger sind regulär fünf Tage durchgängig im Einsatz“, betonte der Sprecher. „Fünf Messfahrzeuge werden planmäßig montags bis freitags im Zweischichtbetrieb eingesetzt. An Samstagen sind drei Fahrzeuge von 7 Uhr bis 15.30 Uhr aktiv.“

Während ein Großteil der Autofahrer den neuen Bußgeldkatalog mit gemischten Gefühlen verfolgt, stuft der ADAC Sachsen die Novelle des Bußgeldkataloges 2021 als „einen guten Kompromiss“ bei der Ahndung von Geschwindigkeitsübertretungen ein. Mit der deutlichen Erhöhung der Bußgelder werde eine abschreckende Wirkung erreicht, heißt es in Dresden.

„Kritisch sieht der ADAC einen Teil der drastischen Erhöhung der Bußgelder für Halte- und Parkverbote und hier speziell die Tatsache, dass künftig im Falle der Behinderung Punkte drohen“, erklärte am Montag Helmut Büschke, Vorstandsmitglied für Verkehr und Technik. „Wir sind der Auffassung, dass der Bußgeldkatalog grundlegend überarbeitet werden muss, um eine angemessene und schlüssige Hierarchie der Geldbußen herzustellen, die sich am Gefährdungspotential der jeweiligen Tatbestände orientiert.“

Damit müssen Verkehrssünder rechnen Wer sein Fahrzeug im allgemeinen Halte- oder Parkverbot abstellt, muss mit bis zu 55 Euro statt wie bisher bis zu 15 Euro rechnen.

Tempoüberschreitungen führen zu doppelt so hohen Bußgeldern: Wer innerorts 16 oder 20 Stundenkilometer (km/h) zu schnell fährt und geblitzt wird, der zahlt statt 35 künftig 70 Euro.

Wer unberechtigt auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz parkt, muss mit einem Bußgeld von 55 statt wie bisher 35 Euro rechnen.

Wer eine amtlich gekennzeichnete Feuerwehrzufahrt zuparkt oder ein Rettungsfahrzeug behindert, muss mit 100 Euro Bußgeld rechnen.

Unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für E-Autos oder Carsharing-Fahrzeuge hat ein Verwarnungsgeld von 55 Euro zur Folge.

Wer keine Rettungsgasse bildet oder sie zum schnelleren Vorankommen mit dem Auto nutzt, muss mit einem Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.

Lkw-Fahrer, die beim Rechtsabbiegen innerorts nicht mit Schrittgeschwindigkeit fahren, werden mit 70 Euro zur Kasse gebeten.

Die vorschriftswidrige Nutzung von Gehwegen, Radwegen und Seitenstreifen durch Fahrzeuge wird statt mit bis zu 25 Euro mit bis zu 100 Euro Geldbuße geahndet.

Die Geldbuße für das Verursachen von unnötigem Lärm und einer vermeidbaren Abgasbelästigung sowie das belästigende unnütze Hin- und Herfahren wird von bis zu 20 Euro auf bis zu 100 Euro angehoben.

Im Leipziger Rathaus wird betont, dass die Geschwindigkeits- und Rotlichtkontrollen nicht durchgeführt werden, um Einnahmen für den Stadthaushalt zu erzielen. Es gehe ausschließlich um die Erhöhung der Verkehrssicherheit, heißt es. Dennoch hat die Stadt in ihren Haushaltsplan für 2021 und 2022 jeweils Erträge von 14,95 Millionen Euro durch die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs veranschlagt.

Wann lohnt sich die Prüfung des Bußgeldbescheids?

Verkehrsexperten erwarten, dass sich viele Autofahrer gegen die hohen Bußgelder wehren könnten. „Immer dann, wenn Punkte im Fahreignungsregister oder sogar ein Fahrverbot drohen, lohnt sich die Überprüfung des Bußgeldbescheides“, rät Rechtsanwalt Christoph Lattreuter von der Leipziger WKR Rechtsanwaltsgesellschaft. Gleichzeitig bezweifelt er, dass die höheren Geldstrafen Raser abschrecken werden. „Das Bußgeld interessiert unsere Mandanten weniger“, sagt er. „Fahrverbote dagegen sehr. Denn viele sind auf den Führerschein angewiesen.“

Von Andreas Tappert