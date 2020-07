CDU-Kampf um Bundestagskandidatur in Leipzigs Süden

Leipzig

Das könnte spannend werden: CDU-Stadträtin Jessica Heller will sich von ihrer Partei für den Südwahlkreis nominieren lassen. Den hat aber vermutlich schon der Kreisvorsitzende Thomas Feist im Blick.

Die Personalie birgt etwas Sprengstoff: Jessica Heller wird dem Lager rund um den Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann (Wahlkreis Leipzig-Nord) zugerechnet. Und den hatte Feist Ende vergangenen Jahres in einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz bezwungen. Knapp, mit 101 zu 98 Stimmen. Wenn die CDU ihre Kandidaten für die Bundestagswahl nominiert, könnte der Flügelkampf also erneut ausbrechen.

Vier Monate an Englands Südküste

Jessica Heller ist die erste, die offiziell aus der Deckung kommt. Sie wurde in Zwenkau geboren, wuchs in Hartmannsdorf auf. Nach dem Abitur am Kepler-Gymnasium ließ sie sich in Merseburg zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ausbilden, arbeitete dann am Herzzentrum Leipzig. Vier Monate dauerte ihr anschließender Aufenthalt in Bournemouth an der Südküste Großbritanniens, wo sie in der Kardiologie einer Klinik tätig war. Dann kam der Anruf aus Leipzig: Bei der Stadtratswahl 2014 war sie für den Stadt-Wahlkreis Südwest in die Ratsversammlung gewählt worden. Das sei der Grund gewesen, in die Heimat zurückzukehren, sagt Jessica Heller. Heute wohnt sie mit ihrem Partner wieder in Hartmannsdorf und arbeitet an der Uniklinik.

„Gute Politik ist ein bisschen wie gute Pflege“, sagt die 30-Jährige, die ihre Großmutter über längere Zeit intensiv gepflegt hat. „Man muss sich immer wieder auf neue Menschen einstellen, und es begegnet einem immer etwas, womit man noch nicht zu tun hatte.“ Dass sie diese Herausforderung bewältigen kann, daran lässt Jessica Heller keinen Zweifel, an Selbstbewusstsein mangelt es ihr jedenfalls nicht. „Ich will nicht nur meckern, sondern versuchen, etwas zu verändern und für etwas einzutreten.“ Zum Beispiel für einen höheren Stellenwert der Pflege. „Die Pflege tut sich schwer mit Kontakten in die Politik.“ Vielleicht habe das auch damit zu tun, dass derzeit nur zwei Krankenschwestern im Bundestag sitzen. „In der Pflege muss sich so vieles ändern – und da geht es nicht nur um Geld.“ Politisch würden vor allem Entscheidungen getroffen, die den Ärzten nützen. Motto: „Die Pflege kostet nur, die Ärzte verdienen das Geld. Das ist ein Fehler im System.“ Ansonsten sieht sich Jessica Heller im sozial-liberalen Teil ihrer Partei verankert. Der Klimawandel treibt sie um; ein Strukturwandel sei nötig, aber Perspektiven müssten her.

„Knautnaundorf braucht bessere Anbindung“

Im Südwahlkreis will sich Jessica Heller zum Beispiel um die Nahverkehrsanbindung kümmern. Gewerbetreibende hätten dort Probleme Lehrlinge zu finden – auch, weil der Bahnhof Knautnaundorf als Haltepunkt weggefallen ist. Die Entwicklung des Zwenkauer Sees mache auf Zwenkauer Seite Fortschritte – in Leipzig tue sich viel zu wenig.

„Die Leute wollen jemanden, der sich kümmert“, sagt Jessica Heller. Sören Pellmann ( Die Linke), aktueller Abgeordneter im Südwahlkreis, sei zu wenig präsent. Pellmann hatte Thomas Feist 2017 das Mandat abgenommen – auch, weil viele CDU-Stimmen zur AfD gewandert waren. „Ich will den Wahlkreis zurückholen“, erklärt die Stadträtin. „Viele derer, die die AfD wählen, kann man mit ehrlicher Politik zurückholen.“ Und wie geht ehrliche Politik? „Zuhören, ernst nehmen, sich zurückmelden – auch, wenn man nicht immer helfen kann.“

Feist gegen Lehmann – direkte oder indirekte Konfrontation?

Im Kampf um die Nominierung für den Leipziger Süden sieht Jessica Heller die Junge Union auf ihrer Seite. Vorsitzende der Frauenunion ist sie auch, ihre Bewerbung stehe aber in keinem Zusammenhang mit irgendwelchen Quoten-Debatten.

Der CDU-Kreischef dürfte es mit einer ernst zu nehmenden Konkurrentin zu tun bekommen. Theoretisch könnte sich Thomas Feist, der in Wiederitzsch wohnt, auch um eine Kandidatur im Nordwahlkreis der Stadt bewerben. Das wäre dann die direkte Konfrontation mit Jens Lehmann. Denn der frühere Radrennprofi will auch wieder ins Parlament, daran hat kaum jemand Zweifel. Nach aktuellem Stand wird der Deutsche Bundestag am 24. Oktober 2021 neu gewählt.

Das ist der CDU-Kreischef Thomas Feist (55) war beim Kreisparteitag am 2. November vergangenen Jahres als Kreisvorsitzender gegen den Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann angetreten. Mit 101 zu 98 Stimmen entschied er das Rennen knapp für sich. Es sei für ihn keine Frage gewesen, sich der Wahl zu stellen, hatte Feist damals erklärt und den Blick wohl schon voraus geworfen: „Sonst bräuchte ich nie wieder für irgendetwas zu kandidieren.“ Feist ist gelernter Facharbeiter für Heizungsanlagenbau sowie promovierter Musik- und Kulturwissenschaftler. Er saß zwei Legislaturperioden im Bundestag; 2009 nahm er dem früheren OBM Wolfgang Tiefensee ( SPD) überraschend den Wahlkreis ab, doch 2017 unterlag er im Leipziger Süden selbst – gegen Sören Pellmann ( Die Linke). Aktuell arbeitet er als Berater und ist ehrenamtlicher Beauftragter des Freistaates für das Jüdische Leben in Sachsen.

Von Björn Meine