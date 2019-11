CDU-Parteitag: Revolte in Leipzig?

Leipzig

Die CDU hat offenbar ein großes Faible für Leipzig. Schon zum vierten Mal seit 1990 ist die Messestadt Gastgeber für einen Bundesparteitag. Die Sachsen-Metropole zieht damit mit Hannover gleich, liegt aber noch vor Hamburg (3), der Landeshauptstadt Dresden (3) und der Baden-Metropole Karlsruhe (3). 1997, 2003 und 2011 hatte sich die CDU-Basis bereits in Leipzig getroffen.

Freitag und Sonnabend geht nun der 32. Bundesparteitag mit rund 1000 Delegierten und 1000 Gästen auf dem Neuen Messegelände über die Bühne. Die Vergabe nach Sachsen ist auch eine Würdigung der Friedlichen Revolution 1989. „Wir werden wie die Menschen in Ostdeutschland vor 30 Jahren wichtige Weichenstellungen vornehmen“, kündigt Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) blumig an. Es gehe um die Zukunftsthemen Digitalisierung und Stärkung der Sozialen Marktwirtschaft.

Lesen Sie auch: Kramp-Karrenbauer: „Hätten schneller auf Rezo reagieren müssen“

Gelingt Merz in Leipzig die Revolte?

Was die Saarländerin nicht offiziell sagt: Es geht auch um die Zukunft der GroKo in Berlin und vor allem um ihre eigene Zukunft als CDU-Chefin. Was ist von AKK selbst noch zu erwarten? Das fragen sich in den letzten Wochen viele CDU-Mitglieder. An ihrer Amtsführung hatte es zuletzt parteiintern wiederholt Kritik gegeben, ihre Tauglichkeit als mögliche Kanzlerkandidatin steht infrage. Darauf wird sie auf dem Parteitag in Leipzig reagieren müssen.

Gibt er auf dem Leipziger Parteitag wie im Dezember 2003 wieder die Richtung für die CDU vor? Friedrich Merz, Vizepräsident des Wirtschaftsrats, hier beim Deutschlandtag der Jungen Union am letzten Wochenende Quelle: Harald Tittel/dpa

Besonders pikant mit Blick auf die Historie des Veranstaltungsortes: Friedrich Merz, Gegenspieler von AKK, hat an Leipzig allerbeste Erinnerungen. In seiner legendären Rede mit der Forderung nach der „Steuererklärung auf dem Bierdeckel“ riss Merz im Dezember 2003 die Delegierten von den Sitzen. Der Parteitag tobte und feierte ihn frenetisch. Gelingt dem Sauerländer diesmal im verbalen Showdown mit AKK ein ähnlicher Coup und fliegen ihm die Herzen der Delegierten zu, halten nicht wenige Beobachter eine Revolte in Leipzig für möglich – und das obwohl Merz selbst betont, keinen Putsch auf dem Parteitag zu planen.

Programm von Donnerstag bis Sonnabend

Auch, wenn es kein Wahlparteitag (erst wieder 2020) ist, sondern ein eher nüchterner Programmparteitag mit vielen Reden. „Leipzig hat sich in die CDU-Geschichte mit harten Debatten eingebrannt“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer der LVZ. Der Regierungschef wird nach seinem Grußwort als Tagungsleiter quasi die Emotionen steuern.

Los geht der Parteitag am Donnerstagabend mit dem traditionellen Presseempfang im Eventpalast (Alte Messe). Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Nikolaikirche treffen sich die Delegierten dann Freitag und Sonnabend auf der Neuen Messe. Hier findet am Freitagabend auch der „Sachsen-Abend“ statt.

Wieder ganz im Zeichen der CDU: Die Neue Messe in Leipzig. Quelle: Andreas Döring (Archiv)

Leipziger Hotels: Gut gebucht, aber nicht ausgebucht

Hauptquartier der Parteispitze wird im übrigen das Steigenberger Grandhotel sein. Die rund 2000 Leipzig-Gäste bringen die heimische Hotellerie – anders als zu früheren Parteitagen – nicht mehr an die Kapazitätsgrenzen. „Wir sind gut gebucht, aber nicht ausgebucht“, sagte Holm Retsch, Leipziger Regionalchef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) der LVZ mit Verweis auf die 18 000 Hotelzimmer in der Stadt – Tendenz steigend.

Der Parteitag sei gut fürs Image und ein wichtiger Termin für die Hotels der Stadt, so Retsch. „Ein Hype wie vor acht Jahren findet aber nicht mehr statt.“ Den könnte es laut Retsch mit einem politischen Termin dann aber im nächsten Jahr geben. Im September 2020 zum EU-China-Gipfel werden knapp 20 000 Gäste in Leipzig erwartet. Retsch: „Dann werden die Hotel-Buchungen weiter über die Region Leipzig hinaus gehen.“

Lesen Sie auch: Weltpolitik in Leipzig – Der EU-China-Gipfel im nächsten Jahr wird größer als G20

Von André Böhmer