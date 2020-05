CSD in Leipzig soll trotz Corona stattfinden

Leipzig

Um die Maßnahmen zum Infektionsschutz nicht zu gefährden, wird der im Juli angesetzte Christopher Street Day (CSD) nicht wie geplant stattfinden, wie die Sprecherinnen Sandra Kamphake und Jasmin Gräwel mitteilen. Eine komplette Absage oder das Vertagen in den Herbst lehnt das Organisationsteam jedoch ab.

„Gegen eine Verschiebung spricht insbesondere die Unklarheit, ob ab dem 1. September wieder Großveranstaltungen möglich wären“ heißt es. Dieses planerische Risiko möchte man nicht eingehen. „Eine komplette Absage für 2020 scheidet für uns jedoch kategorisch aus – das Einstehen für queere Rechte ist insbesondere in der heutigen Zeit unverzichtbar“, sagen die Veranstalter mit Hinweis auf aktuelle Entwicklungen in Polen und Ungarn, in denen die Diskriminierung Homosexueller wächst.

CSD in Leipzig : Team arbeitet an Konzept

In den nächsten Tagen und Wochen wird das CSD-Team ein Alternativkonzept für den 18. Juli erarbeiten, Bestandteile sollen Online-Aktionen und Maßnahmen zur queeren Sichtbarkeit in Leipzig sein. Die Programmwoche vom 10. bis 18. Juli soll im Einklang mit den dann geltenden Hygienevorschriften stattfinden, Veranstalter können sich nunmehr bis zum 22. Mai anmelden.

Beim CSD setzen sich Lesben und Schwule für ihre Rechte ein. Für die Realisierung des nicht-kommerziellen Festes werden noch finanzielle Unterstützer benötigt, da durch die Konzept-Veränderungen Kooperationspartner und Sponsoren wegfallen. Alle Infos dazu stehen auf der Seite www.csd-leipzig.de.

Von Mark Daniel