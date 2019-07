Leipzig

Die Aktivitäten zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Leipzig sind im vollen Gange und finden am Samstag ihren Höhepunkt: Drei Stunden lang zieht es bis zu 7000 Teilnehmer auf die Straßen, um unter dem Motto „50 Jahre Stonewall“ gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu demonstrieren.

Laut Ordnungsamt startet der CSD-Umzug um 14 Uhr auf dem Markt. Von dort soll es in Richtung Willy-Brandt-Platz über den Augustusplatz zum Wilhelm-Leuschner-Platz gehen. Der Abschluss der Demonstration soll um 17 Uhr auf dem Leipziger Markt stattfinden. Entlang der Strecke müssen verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen, hieß es.

Straßenfest zum CSD mit Poetry-Slam , Prideball im Täubchenthal

Beim anschließenden Straßenfest werden sich queere Vereine, Parteien, Initiativen und andere Leipziger Institutionen vorstellen und über ihre Arbeit informieren. Die Redebeiträge während der Demonstration und beim Straßenfest werden in Gebärdensprache übersetzt.

Ab 21 Uhr findet der Prideball im Täubchenthal statt: Das Highlight des Leipziger Christopher Street Days ist mit mehr als 1700 Gästen das größte Queer-Event des Jahres in der Region.

Erinnerung an Aufstände in New York

Die bunten Feierlichkeiten haben einen ernsten Hintergrund: Sie erinnern an die gewaltsamen Auseinandersetzungen in der New Yorker Christopher Street vor 50 Jahren, bei denen sich Homosexuelle gegen polizeiliche Übergriffe und Willkür wehrten.

Anlässlich des Christopher Street Days hatte auch die Stadt ein Zeichen gesetzt und in der vergangenen Woche eine Regenbogenflagge gehisst.

Von fbu/jhz