Leipzig

Die meisten Gäste werden es kaum bemerkt haben: Im Café Eigler lief fast nie Musik. Höchstens bei Familien- oder Firmenfeiern gab es da im Lindenauer Capa-Haus eine Ausnahme. Doch während der normalen Öffnungszeiten, also täglich (außer Montag) von 10 bis 18 Uhr, verzichtete der Inhaber Thomas Eigler lieber auf Musik aus der Konserve. „Sonst hätten die Gäste lauter sprechen müssen, um sich zu unterhalten“, sagt der 50-Jährige. „Unser Café sollte aber ein Ort der Entspannung, des Genießens und der Erholung sein. Dafür reicht die Geräuschkulisse von Besteck und Geschirr vollkommen.“

Sproß einer Gastronomen-Familie

Eigler stammt aus einer Leipziger Gastronomen-Dynastie. Schon sein Urgroßvater führte an der Zschocherschen Straße eine Kneipe namens „Zum alten Deutschen“, Opa und Oma hatten den „Krug zum Grünen Kranze“ an der Weißenfelser Straße und sein Vater zu DDR-Zeiten die legendäre „Bierbar“ am Brühl. Nach der Wende war Uwe Eigler dann fast 25 Jahre lang der Wirt vom urgemütlichen „Sonnenwinkel“ in Stötteritz.

Die Lampe aus Sammeltassen für das Café Eigler wurde extra in Thüringen angefertigt. Quelle: Jens Rometsch

Da lag es nahe, dass sein Sohn nach einer Bäckerlehre in Lindenau und ersten Sporen bei der Feinbäckerei Lotzmann am Südplatz ebenfalls in den Familienbetrieb einstieg. Acht Jahre lang betrieb Thomas dann sein eigenes „Café Eigler“ in Stötteritz – ganz in der Nähe vom „Sonnenwinkel“. 2014 las er in der Zeitung von einer Bürgerinitiative, die das damals noch vom Einsturz bedrohte Capa-Haus in der Jahnallee 61 retten wollte. Er kannte das Gebäude gut, war schließlich in der Nähe aufgewachsen. Der neue Eigentümer ließ das Gründerzeithaus sanieren und suchte für das Erdgeschoss eine passende gastronomische Nutzung. Schließlich war dort einst das „Café des Westens“ ansässig, später die Tanzbar „Melodie“.

Berührung mit der Geschichte

Horst Langner hieß der neue Eigentümer. Der Chef des LS Immobiliengruppe aus dem bayerischen Mühldorf besuchte erst das nur etwa halb so große „Café Eigler“ in Stötteritz, um sich von der Qualität des Angebots zu überzogen – bevor man auf Geschäftliches zu sprechen kam. „Herr Langner wies auch auf die Geschichte um die berühmten Fotos von Robert Capa hin.“ Genaueres dazu erfuhr Thomas Eigler aber erst, nachdem er den Kabarettisten Meigl Hoffmann von der Bürgerinitiative über Facebook angeschrieben hatte. „Wir trafen uns vor Ort an der Ruine. Meigl hat drei Stunden lang wie ein Wasserfall erzählt.“

Im Mai 2015 wurden beim Richtfest für das Capa-Haus auch Pläne für den Ausstellungsraum geschmiedet (von links): Thomas Eigler und Meigl Hoffmann von der Bürgerinitiative, Investor Horst Langner und seine Frau Jasmina sowie der damalige Chef des Stadtgeschichtlichen Museums Volker Rodekamp. Quelle: Rometsch

Die Sanierung des Gebäudes, das am Ende des Zweiten Weltkriegs eine besondere Rolle gespielt hatte, war im Frühjahr 2016 abgeschlossen. Es hatte ein paar Monate länger gedauert als geplant, aber Thomas Eigler und seiner Frau war das ganz recht, weil sie so das ganze Interieur für ihr neues Café in Ruhe aussuchen und anfertigen lassen konnten. „Vom Ofen in der kleinen Backstube über die Tische mit dem gleichen Muster wie der Tresen bis zur Kaffeetassen-Lampe – hier war alles neu. Wir haben alles genauso eingerichtet, wie wir uns selbst als Gäste ein gutes Café zum Entspannen wünschen würden.“

Andrang auf Mohnkuchen und Kabarett

Lange Zeit schien der Plan aufzugehen. Das „Café Eigler im Capa-Haus“ zog immer mehr Besucher an, tauchte in Rankings von Lieblingsplätzen oder Geheimtipps in Leipzig auf. Am Wochenende kam Kundschaft auch aus anderen Stadtteilen, um sich „den besten Mohnkuchen Leipzigs“ im Außerhausverkauf zu sichern. Oder den Gedeckten Apfelkuchen, Eierlikör-Sahne, Stachelbeer-Baiser. „Kaffee, Kuchen, Torte, Eis – das ist es, was ein gutes Café ausmacht“, sagt der Fachmann, der viele Backrezepte von seiner Mutter und der Großmutter übernahm. Ganz bewusst hätten auf der Speisekarte an herzhaften Speisen nur kleine Dinge wie Würzfleisch oder Karlsbader Schnitte Platz gefunden. „Wenn es nach Knoblauch riecht und Schnitzel kredenzt werden, ist das für mich kein Café mehr.“

Bis zum März 2020 lief es gut. Bei den Stadtrundfahrten für Touristen hielten immer mehr Busse am Capa-Haus. Unter den Veranstaltungen wurden vor allem Kabarett-Abende zum Renner – besonders die monatlichen „Stadtführungen im Sitzen“ mit Cornelia Schnoy und Henner Kotte. „Aber mit Corona brach alles weg“, erzählt Eigler. „Ob Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsfeiern – eigentlich waren wir bis zum Ende 2021 ausgebucht. Doch nichts davon konnte stattfinden.“ Für dieses Jahr sei noch keine einzige Reservierung für November oder Dezember eingetroffen. „So schwer es auch fällt: Da muss man die Reißleine ziehen.“

Am 14. Mai 1945 wurden die Leipzig-Fotos von Robert Capa erstmals im US-Magazin „Life“ veröffentlicht. Im Text dazu war vom „letzten Toten“ des Zweiten Weltkriegs in Europa die Rede, was aber nicht stimmte. Das Gesicht des Opfers Raymond J. Bowman wurde geblendet, damit dessen Familie in den USA nicht aus der Zeitung vom Tod des 21-Jährigen Soldaten bei einem Schusswechsel in dem Gebäude in Lindenau erfährt. Quelle: Jens Rometsch

Sein privater Vermieter, der die mehr als 200 Quadratmeter große Gewerbeeinheit im Erdgeschoss von Investor Langner erworben hatte, sei ihm während der schweren Pandemiezeit sehr entgegengekommen, betont Eigler. „Daran lag es nicht.“ Zum Thema Corona-Hilfen vom Staat wolle er besser schweigen. „Es ist auf jeden Fall sehr bitter für uns, das Café am 30. September schließen zu müssen.“

Fotos wurden weltweit bekannt

Wenn man fragt, was er rückblickend hätte besser machen können, fällt Eigler zuerst die Ausstellung über das Capa-Haus in einem Seitenbereich des Cafés ein. Einerseits habe es ihm viel Freude bereitet, dort jeden Tag Besuchern die Geschichte des Ortes zu erklären. Der Kriegsberichterstatter Robert Capa hatte dort am 18. April 1945 Fotos vom Tod des jungen amerikanischen Soldaten Raymond J. Bowman angefertigt, die später unter dem (historisch nicht exakten) Titel „Der letzte Tote des Krieges“ weltweite Bekanntheit erlangten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anselm Hartinger (links) und Christoph Kaufmann vom Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig würden sich freuen, wenn diese Einrichtung eine Außenstelle im Capa-Haus eröffnen könnte. Quelle: André Kempner

Andererseits habe er den Aufwand für den Betrieb eines solchen Museums unterschätzt. „Abgesehen von der Zeit hat das über die Jahre mehr als 50.000 Euro für Miete, Strom und Reinigung gekostet. Ich trauere diesem Geld nicht nach, aber ein Gastronom kann das nicht nebenbei schultern. Ich hätte mir da auch mehr Unterstützung von der Stadt gewünscht.“

Wie berichtet, prüft das Rathaus jetzt, ob es die Ausstellung und die bisherigen Café-Räume als Außenstelle des Stadtgeschichtlichen Museums nutzen kann. Eigler würde das sehr begrüßen. „Ich sehe ja bei der Generation meiner eigenen Tochter, dass es die Jugend eher zu Starbucks oder in andere Coffee Shops zieht. Das klassische Caféhaus stirbt wahrscheinlich irgendwann aus.“

Von Jens Rometsch