Leipzig

Bailey ist eine Diva. Als wäre das schmale Brett ein Laufsteg, stolziert sie langsam und publikumswirksam an der Decke des „ Katzentempels“ entlang. Ein richtiges Kletterparadies hat Robin Gebauer (31) seinen sieben Cafékatzen bauen lassen. Bretter, Treppen und Brücken aus schönem hellen Holz führen Wände und Decken entlang – über die Köpfe der Gäste hinweg. „Das ist ganz neu“, erklärt der Café-Betreiber stolz, „einige Katzen müssen sich noch daran gewöhnen.“

Die Freundschaft einer Katze verdient sein

Bailey, Pedro, Wanda, Artemis, Luna, Davidoff und Neuankömmling Odin: Sieben Katzen beherbergen Gebauer und seine Freundin Anne Rüter (26) inzwischen in ihrem Café Katzentempel, einem Franchise-Unternehmen, dessen Leipziger Standort im September letzten Jahres die Türen öffnete. „Es läuft gut“, bilanziert Gebauer fast ein Jahr später am Weltkatzentag zufrieden. Über den Erfolg wundert sich der junge Unternehmer nicht: „Ich glaube einfach, tief in seinem Herzen ist jeder Mensch ein Katzenliebhaber.“ Was das Besondere an den Tieren ist? Gebauer denkt kurz nach: „Die Freundschaft von Katzen ist nicht selbstverständlich, man muss sie sich verdienen,“ antwortet der 31-Jährige schließlich und eilt mit dem Tablett zum nächsten Gast.

Nehmen sie die Katze oder soll die weg?

Als er an Bailey vorüber geht, hebt er seinen tätowierten Arm, um sie zu locken. Die Katzendame zwinkert ihn mit ihren karamell-farbenen Augen an – und bleibt demonstrativ sitzen. „Morgens und abends holt sie sich dann ihre Kuscheleinheiten ab, das kenne ich schon“, lacht Robin Gebauer. Bailey ist eine Rassekatze. Ihr Fell ist sauber und weich, für die Zucht hat es aber offensichtlich nicht gereicht: „Wir haben einen Kontakt in München, eine ältere Dame“, so erzählt Katzentempel-Betreiber Gebauer, wie er und seine Freundin zu den Katzen gekommen sind. „Wenn da eine Katze nicht ganz den Kriterien entspricht, bekommt die Dame einen Anruf vom Züchter: Nehmen sie die oder sollen wir sie wegwerfen?“ So oder ähnlich liefen die Gespräche ab.

Zur Galerie Sieben Tiere – sieben Charaktere

Wanda, die Straßenkatze

Über diesen Weg kam auch Neuzugang Odin nach Leipzig, ein Kater mit grauem und ebenso prächtig-weichem Fell wie Bailey. Pedro und seine Schwester Wanda dagegen sind von einem ganz anderen Kaliber: „Die beiden sind Straßenkatzen aus Rumänien“, erklärt Katzenherr Gebauer. „Pedro ist ein richtiger Draufgänger mit großem Freiheitsdrang – und er beschützt er seine Schwester.“ Die sitzt gerade auf der Lehne eines Sofas, sieht sehnsüchtig auf die verregnete Nürnberger Straße hinaus und schwelgt vielleicht in Erinnerungen an ihr altes Streunerleben. Ins Freie hinaus können die Kätzchen in diesem Café an der Ecke von Prager und Nürnberger Straße nämlich nicht.

Aus Respekt vor den Lebewesen

Dafür gibt es einen Ruheraum, in den sie sich immer zurückziehen können. Damit es in dem Café trotzdem nicht zu wild zugeht, gibt es noch andere Regeln: Hunde haben hier keinen Zutritt und kleine Kinder dürfen nur mit den Eltern zusammen durchs Café schlendern. „ Katzen sind sehr ruhige und entspannte Lebewesen, darauf muss man Rücksicht nehmen“, erläutert der Hausherr. Der Respekt vor und die Freude an den Tieren ist Grundlage seines Konzeptes. Mit Mehrgewinn für die eigene Seele, wie er findet: „Wir können nur jedem ans Herz legen, mit Tieren zu arbeiten. Das ist eine unglaubliche Bereicherung.“ Dass diese Achtung über das Streicheln und Retten samtweicher Katzenschönheiten hinaus geht, beweist auch die Speisekarte: Auf Milch, Eier und andere tierische Produkte, deren Herstellung zu oft auf Kosten der Tierleben geht, wird hier weitestgehend verzichtet.

Von Anna Flora Schade