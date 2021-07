Café Oink wegen Baustelle in Not – jetzt soll ein Ferkel das Leipziger Lokal retten

Leipzig

Unter normalen Umständen ist der Ort wundervoll: Das Café Oink schmiegt sich an die Idylle des Karl-Heine-Kanals und erhöht bei Spazierenden und Radfahrern den Erholungsfaktor. Jetzt droht der Betreiberin diese exklusive Lage zum Verhängnis zu werden. Seit März sind Fuß- und Radweg des Kanals zwischen Erich-Zeigner-Allee und Merseburger Straße gesperrt – es kommen kaum noch Gäste.

Anfang März schöpfte Alexandra Gussek Hoffnung: Nach langem Lockdown durfte sie endlich wieder an die Rückkehr zum gastronomischen Betrieb denken. Wenige Tage später stand vor dem wenige Meter entfernten Durchgang unter der König-Johann-Brücke eine Baustellen-Absperrung. „Das hat mir erstmal keine Sorgen bereitet, weil der Weg weiterhin passierbar war“, sagt die 32-Jährige. Bis plötzlich eine Bretterwand dazu kam, die die Strecke komplett sperrte. Auf Nachfrage bei der Stadt erfuhr die Gastronomin, dass der Abschnitt bis Ende des Jahres wegen Arbeiten an einer Stützwand dicht bleiben wird. Eine Hiobsbotschaft für die junge Frau. Ohne Durchgang keine Kundschaft; es sei denn, jemand kommt gezielt.

Ohne Durchgang keine Kundschaft

Im Sommer 2018 hatte Gussek das Café eröffnet, nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften und dem unbedingten Wunsch, trotz fehlender Arbeitsstelle in dem Bereich in Leipzig bleiben zu wollen. „Gastronomie war immer mein Hinterkopf-Wunsch – also habe ich ihn wahr gemacht.“

Oink ist die comic-artige Lautmalerei für das Grunzen von Schweinen. „Ich mag diese Tiere wegen ihrer hohen Intelligenz und den lustigen Nasen“, sagt Gussek lächelnd. In ihrem Angebot setzt sie auf Nachhaltigkeit durch Produkte aus biologischem Anbau, aus fairem Handel und – soweit möglich – saisonal-regionalen Erzeugnissen. Den Kaffee bekommt sie vom Chavalo, dem Leipziger Fairtrade-Kaffee aus Nicaragua. Es gibt selbstgemischte Limonaden und eigens gebackenen Kuchen, weitere hausgemachte Kleinigkeiten und Eis.

Flucht nach vorn mit Ferkel

„Die ersten Monate nach der Eröffnung gaben mir einen Vorgeschmack, wie es hier langfristig laufen könnte“, bemerkt die Inhaberin. An Wochenenden war ihr Lokal immer voll mit Ausflüglern. „Damals war ich mir sicher, dass ich so meinen Lebensunterhalt finanzieren kann.“ Dann kam das Virus, und die Gaststätten mussten schließen. „Doch Corona war nicht so dramatisch wie die Lage jetzt“, sagt Gussek. Die Mutter einer sieben Monate alten Tochter trat die Flucht nach vorn an. In dem vier Monate dauernden Eigenbau entstand das „Ferkel“, ein Kaffeefahrrad, natürlich in Schweinchen-Rosa. Seit Anfang Juli steht es bei gutem Wetter auf dem nahe gelegenen Spielplatz an der Industriestraße, an der Riesenrutsche. Gussek hofft, dass der Verkauf vom Vehikel aus das eigentliche Domizil über die neun Monate dauernde Durststrecke rettet.

Hell und freundlich

Im Inneren des Oink können unter geltenden Abstandsbedingungen 30 Gäste sitzen, draußen rund 25. Theoretisch zumindest. Denn nur noch wenige kommen an den traumschönen Ort, über dem die Blätter rauschen und vom Wasser her Ansagen der Ausflugsboots-Kapitäne durch Lautsprecher knarzen.

„Manchmal“, erzählt Alexandra Gussek, „sitze ich hier drei, vier Stunden, ohne dass jemand auftaucht.“ Was sie braucht, ist Durchhaltevermögen und Solidarität durch Kundschaft. Und Schwein, tja, Schwein braucht sie sicher auch.

Von Mark Daniel