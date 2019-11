Camping auf der TC: Das sind die Trends für 2020

Leipzig

Lust auf Urlaub? Wer weg will, muss hin: Hin auf das Leipziger Messegelände. Dort startete am Mittwoch die Touristik & Caravaning 2019 (TC) und Tausende strömten am Eröffnungstag in die Hallen. Kein Wunder, präsentieren auf Mitteldeutschlands größter Reisemesse doch rund 500 regionale, nationale und internationale Aussteller attraktive Angebote für einen abwechslungsreichen Urlaub.

Dichter Messetrubel von der ersten Minute an. Doch was sind die Trends? Derer gibt es viele: Kurzreisen, Urlaub vor der Haustür, Kreuzfahrten, Kurreisen, Urlauben im warmen Süden… Doch ein Trend fällt besonders aus: Die Lust am mobilen Reisen boomt. Laut den Statistiken des Caravaning Industrie Verbands (CIVD) stieg die Zahl der Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen auch in diesem Jahr weiter an. Das spiegelt sich auch auf der Touristik & Caravaning (TC) wider, die in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert.

Alle großen Marken und Hersteller am Start

Ein Muss für jeden Campingfan sind die Hallen 3 und 5, wo sich alle großen Marken und Hersteller der Caravaning-Branche mit den Neuheiten der Saison präsentieren. Egal ob für junge Familien oder für Pensionäre mit reichlich Zeit – die Auswahl an günstigen, klassischen und luxuriösen Reisemobilen und Caravans ist groß. Vom Kastenwagen bis zum Luxus-Liner sind sämtliche Fahrzeug-Kategorien zu sehen. Neben ausgiebiger Beratung der verschiedenen Modelle bietet sich den Besuchern auch die Möglichkeit, in das Innenleben der Fahrzeuge zu blicken und sich von den Experten alles Wissenswerte rund um Technik und Zubehör erklären zu lassen.

Zur Galerie Seit Mittwoch präsentiert die Leipziger Messe Touristik & Caravaning die neuesten Reisetrends. Das mobile Reisen nimmt dabei einen großen Stellenwert ein. Von wenig Komfort bis Luxus lässt sich auch beim Camping jeder Traum des Reisens erfüllen.

Sehen, testen, vergleichen, aussuchen, planen – das Angebot nutzt auch Christa Plutta aus Markersdorf: „Wir krempeln gerade unser Leben um. Im Moment haben wir nur einen Anhänger. Ein festes Wohnmobil wäre bei Wind und Wetter ideal. Auch nach technischen Lösungen für Reisemobile und Caravans will sich die Lausitzerin umschauen. Die Beste wurde am Mittwoch vom Deutschen Camping-Club (DCC) gekürt. „Der DCC Technik Award für herausragende Leistungen auf dem Gebiet Zubehör und Freizeitfahrzeuge geht in diesem Jahr an die neu entwickelte Warnblinkanlage Easydriver Flashlight des Herstellers Reich“, sagte DCC-Präsident Andreas Jörn „Die Caravan-Warnblinkanlage ermöglicht auch bei Dunkelheit sicheres Rangieren“, so Jörn. Am Donnerstag, 21. November, werden um 12.30 Uhr in der Glashalle die zehn besten Campingplätze durch die Fachzeitschrift Caravaning gekürt. Die TC hat noch bis zum 24. November geöffnet.

Von Ingrid Hildebrandt