Campus Lorenzo: Kita nimmt den Betrieb auf

Leipzig

Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit präsentiert sich mit der nach dem Heiligen Don Bosco benannten Caritas-Kita ein kleines Schmuckstück. Nebenan wird derweil fleißig am zweiten Baustein des Sozial-Quartiers gearbeitet: am neuen Berufsschulzentrum des Bildungsinstituts Mitteldeutschland der Johanniter-Akademie, Ableger der evangelischen Hilfsorganisation Johanniter-Unfall-Hilfe. Investor des mit knapp 30 Millionen Euro veranschlagten Campus ist das Unternehmen Basis d aus Dresden. Mit im Boot: die katholische Pfarrei St. Laurentius Reudnitz. In deren einstigem Pfarrgarten steht die neue Kindereinrichtung.

Zur Galerie Wer durch die Kindertagesstätte Don Bosco des katholischen Caritasverbandes Leipzig geht, fühlt sich fast wie auf einem Abenteuerspielplatz. Die Kita in Reudnitz-Thonberg geht am 1. Oktober in Betrieb. Am 14. Oktober wird Bischof Heinrich Timmerevers sie offiziell einweihen.

„Wir sind startklar“

„Wir sind glücklich, dass alles pünktlich fertig geworden ist und wir vom Landesjugendamt die Betriebsgenehmigung zum 1. Oktober 2019 erhalten haben. Wir sind demnach startklar“, sagt Andrea Strieder-Wille und lacht. Die Leiterin der Kita Don Bosco und ihre anfänglich acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter angehende und ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, Kindheits- und Sozialpädagoginnen – werden sich zunächst um 31 Mädchen und Jungen kümmern. Ab November kommen dann sukzessive weitere Kinder hinzu.

Wenn sich alles eingespielt hat und auch alle Kolleginnen und Kollegen an Deck sind, bietet die Kita Platz für 124 junge Menschen. Auf drei lichtdurchfluteten Etagen werden sich einmal 40 Krippen- und 84 Kindergartenkids tummeln. Wenn sie an der frischen Luft spielen wollen, können sie dies auf dem Freigelände und auf einer Dach-Terrasse tun. Der ebenerdige Außenbereich ist noch nicht ganz fertig, muss – so die Auflage des Landesjugendamtes – aber bis zum 18. Oktober stehen. Von dort können die Don-Bosco-Kinder die Bauarbeiten am Rest-Campus beobachten.

Gemeinsam Leben gestalten

Wenn dieser, so der Plan, Mitte 2021 vollendet ist, wird der Kreuzungsbereich Stötteritzer Straße/Riebeckstraße/Witzgallstraße mit ganz viel Leben erfüllt sein – mit jungem und älterem. Allein 800 Berufsschülerinnen und -schüler sollen in der Johanniter-Akademie zu Erziehern, Sozialassistenten oder Altenpflegern ausgebildet werden. Praktische Erfahrung dürfen sie gleich vor Ort sammeln – etwa bei Don Bosco oder in den altersgerechten Wohneinheiten, die das Lorenzo-Areal gleichfalls mal beherbergen wird. Das ausgelobte Motto fürs große Ganze: Gemeinsam Leben gestalten. Die geistlichen Impulse will die Laurentius-Gemeinde um Pfarrer Thomas Hajek beisteuern.

Patron kümmerte sich um benachteiligte Jugendliche

Dass die neue Caritas-Kindertagesstätte den Namen Don Bosco trägt, kommt nicht von ungefähr. Der katholische Priester aus dem Italien des 19. Jahrhunderts kümmerte sich in Zeiten fortschreitender Industrialisierung, die zur Zerrüttung fester Familienstrukturen führte, um arme und benachteiligte Jugendliche. „Die pädagogischen Prinzipien des Turiner Pfarrers lesen sich heutzutage überaus modern“, sagt Kita-Leiterin Andrea Strieder-Wille. „Ihm waren Bildung und Werteorientierung für seine Schützlinge ebenso wichtig wie ausreichend Zeit zum Spielen“, erläutert die 48-Jährige.

Namen der Kindergartengruppen entstammen der Zirkuswelt

Und weil der 1888 verstorbene Giovanni Melchiorre Bosco ein Faible für den Zirkus besaß, jonglieren und zaubern konnte, heißen beispielsweise die Kindergarten-Gruppen Akrobaten, Seiltänzer, Feuerspucker, Jongleure und Zauberer. Ihre Zimmer sind kleine Abenteuerspielplätze mit kreativ gestalteten Kletter-Podesten und schnell zur Seite geräumten Tischen auf Rollen.

Die Kinder haben immer mal wieder die Wahl, ob sie sich im Atelier, im Rollenspielzimmer, im Raum Schreibwerkstatt/Bibliothek/Medien, in der Werkstatt oder im Bereich Bauen/Konstruieren aufhalten wollen. Ein großer Bewegungsraum dient der sportlichen Ertüchtigung, die Kinderküche dem Heranführen an gesunde Ernährung. Einen Extra-Raum für Elternabende gibt es auch.

Das herausragende Merkmal des Krippenbereichs: die Bettenburg mit vielen kleinen Nischen, in denen sich prima Mittagsschlaf machen lässt. Die Einrichtungsfirma Mobama aus Thammenhain im Landkreis Leipzig habe sich hier ein besonderes Bienchen verdient, findet Andrea Strieder-Wille.

Am 12. Oktober, 15 Uhr, findet in der Pfarrkirche St. Laurentius Reudnitz, Stötteritzer Straße 47, das Familien-Mitmach-Konzert „Florentine Apfelblüte und ihre weite Reise“ statt. Es spielt die Sächsische Bläserphilharmonie. Der Erlös kommt der Anschaffung von Spielsachen für den Außenbereich der Kita Don Bosco zugute.

Von Dominic Welters