Cannabis-Plantage bei Fischer-Art: Haftstrafen gegen drei Drogengärtner 

Leipzig

Haftstrafen im Prozess um die Cannabis-Plantage auf dem Anwesen des prominenten Künstlers Michael Fischer-Art (52): Die vietnamesischen Drogengärtner Nam B. (22) und Tinh N. (45) müssen nach dem Urteil am Dienstagnachmittag am Amtsgericht Leipzig für zwei Jahre hinter Gitter, der einschlägig vorbestrafte Minh T. (36) sogar noch drei Monate länger. Richterin Ute Pisecky hielt sie der Beihilfe zum Handel mit illegalen Drogen für schuldig. Im Gegensatz zu den Verteidigern sah sie auch keine Chance, die Strafen zur Bewährung auszusetzen.

Rund 700 Pflanzen stellte die Polizei in dem Keller sicher. Quelle: André Neumann

Zum Prozessauftakt in der vergangenen Woche hatten die Angeklagten über ihre Verteidiger Geständnisse abgelegt. Demnach waren sie via Internet für legale Jobs in Deutschland angeworben worden. Die eigentlichen Betreiber und Drahtzieher des illegalen Drogenanbaus brachten sie dann mit Fahrzeugen bis direkt vor die Tür des angemieteten Kellers in der ehemaligen Brikettfabrik Witznitz am Stadtrand von Borna.

Wie berichtet, gehört das Industrieareal seit 2015 Michael Fischer-Art, der seit 2017 hier auch wohnt und arbeitet. Als Zeuge vor Gericht behauptete er, dass er den Keller an einen Interessenten für 1200 Euro als Abstellmöglichkeit vermietet habe. Von den kriminellen Aktivitäten will er nichts mitbekommen haben. Erst als am 3. März dieses Jahres in dem Keller ein Brand ausbrach, flog die Drogen-Plantage auf. Polizeibeamte stellten mehr als 700 Marihuana-Pflanzen unterschiedlicher Wachstumsstadien sicher.

„Sklavenähnliche Verhältnisse“

Oberstaatsanwalt Andreas Heckler betonte, dass die Angeklagten lediglich Gehilfen der verfolgten Hintermänner, nicht aber deren Mittäter gewesen seien. Auch das zugesagte Geld – zwischen 1000 und 1200 monatlich waren versprochen – hätten diese wohl nicht erhalten. Allerdings sei der Rauchgiftertrag der Plantage beträchtlich gewesen, so Heckler. Auch deshalb könne man nicht von einem minderschweren Fall ausgehen. Er forderte daher Haftstrafen von zwei Jahren und vier Monaten bis zu zwei Jahren und neun Monaten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Verteidiger plädierten hingegen auf einen minderschweren Fall. Sein Mandant habe keine Möglichkeit gehabt, von dort zu entkommen, so Rechtsanwalt Christian Friedrich. Zudem sei er weniger als eine Woche in dem Keller gewesen und habe keinerlei Einfluss auf die Größe der Plantage nehmen können. Verteidiger Andreas Meschkat wies darauf hin, dass die Vietnamesen Arbeitsmigranten seien, die sich für ihre Schleusung nach Europa hoch verschuldet hätten. Von rund 7000 Dollar war die Rede. Diese Schulden müssten Menschen wie die Angeklagten „in sklavenähnlichen Verhältnissen“ abarbeiten – in der Gastronomie, auf dem Bau oder eben in illegalen Indoor-Plantagen. Der Umstand, dass sie das Fabrikgelände trotz des Brandes nicht verließen, zeige wie weit der lange Arm der Drogenmafia reiche.

„In mafiöse Strukturen gerutscht“

Die Angeklagten seien „in mafiöse Strukturen gerutscht“, in denen ein Szenario der Angst geschaffen worden sei, betonte auch Anwalt Stephan Flemming. Als Gärtner seien sie austauschbare Figuren gewesen. Er forderte für seinen Mandanten, der schon 2018 für einen solchen Gärtnerjob zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, maximal zwei Jahre zwei Monate Haft. Meschkat und Friedrich plädierten für ihre Mandanten auf Bewährungsstrafen.

Dafür sah Richterin Pisecky keinen Anlass. Zwar ging auch das Gericht von einem minderschweren Fall aus. Allerdings hätten die Angeklagten durchaus die Möglichkeit gehabt, sich dem zu entziehen. Zudem müsse „eine positive Kriminal- und Sozialprognose verneint werden“, so Pisecky. Heißt: Aus ihrer Sicht besteht die Gefahr, dass die sich illegal in Deutschland aufhaltenden Vietnamesen erneut ins kriminelle Milieu abrutschen. Minh T., Nam B. und Tinh N. sitzen bereits seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft. Wegen Fluchtgefahr erneuerte das Gericht auch noch die Haftbefehle gegen sie. Für die Verteidiger war das nicht nachvollziehbar. Anwalt Friedrich: „Sie sind ja nicht mal aus Borna geflohen.“

Von Frank Döring