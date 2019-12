Carreras-Gala: Streit vor Gericht um Suspendierung und Spendengelder

Leipzig

Sie wäre gern zur Carreras-Gala gekommen, so wie jedes Jahr seit 2011: Gabriele Kröner, bislang Chefin der deutschen José-Carreras-Stiftung. „Die Patienten und die Spender liegen mir sehr am Herzen“, betont die Ärztin gegenüber der LVZ. Doch diesmal konnte sie nur aus der Ferne zuschauen, aus München. Denn zwischen der Stiftung und ihrer Chefin ist das Tischtuch zerschnitten, man trifft sich vor Gericht.

Sofortige Abberufung

Überraschend für sie, wurde Gabriele Kröner im Oktober mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern freigestellt. Zwei Abgesandte von Startenor José Carreras überbrachten ihr im Büro in München diese Nachricht – bei einem „handstreichartigen Besuch in der Geschäftsstelle“, wie Kröner es schildert. Im September hatte sie José Carreras das letzte Mal persönlich getroffen und keinen Hinweis auf Unstimmigkeiten erkannt.

Geldtransfers verweigert

Als Grund für ihre Suspendierung vermutet die Ärztin, dass sie „unbequem geworden“ sei. Denn sie habe sich gegen Begehrlichkeiten aus Spanien gewehrt, Spendengelder der kapitalkräftigen deutschen Stiftung für ein neues Forschungsinstitut in Barcelona zu transferieren. Wohlgemerkt – es ging um Allgemeinkosten für das 2018 eröffnete „Hochglanzinstitut“, nicht um wissenschaftliche Projekte. Entsprechende Mails aus Spanien, in denen dieses Begehren nach finanzieller Unterstützung nachdrücklich formuliert wird, liegen der LVZ vor.

„Das wäre meines Erachtens nicht mit der Satzung und unseren Auflagen zur Mittelverwendung vereinbar, und das habe ich Herrn Carreras auch so mitgeteilt“, so Kröner. Sie gab externe Gutachten in Auftrag, die ihre Ansicht bestätigen (Dokumente liegen der LVZ vor). Im schlimmsten Fall hätte für die Stiftung daraus die Aberkennung der Gemeinnützigkeit folgen können.

Katalanische Unabhängigkeitsbewegung

Zudem machte sich Gabriele Kröner wohl auch damit unbeliebt, dass sie Bedenken gegen das öffentliche Eintreten von José Carreras für die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hatte. Spender würden dies nicht gutheißen oder sogar missbilligen und wünschten sich, dass die Stiftung den europäischen Gedanken vertritt.

MDR mischt sich nicht ein

Öffentlich bekannt wurden die internen Streitigkeiten unmittelbar vor der 25. José-Carreras-Gala, die nach sechsjähriger Pause erstmals wieder an ihrem „Geburtsort“ Leipzig stattfand. Der MDR gibt keinen Kommentar zu den Querelen ab. „Wir mischen uns nicht ein. Wir haben die Show nicht selbst produziert und auch nicht redaktionell betreut, sondern lediglich die Lizenz zur Übertragung erworben“, so eine MDR-Sprecherin.

Stiftung leitet juristische Schritte ein

Die Stiftung stellte auf der Carreras-Gala ihre neue Geschäftsführerin Ulrike Serini vor, die diesen Posten bereits seit Mitte Oktober interimsmäßig bekleidet. Die von Gabriele Kröner erhobenen Vorwürfe seien „haltlos“, so ein Sprecher. Jedes einzelne Projekt, das die Stiftung finanziert, werde durch einen unabhängigen wissenschaftlichen Beirat, durch interne und bei Bedarf auch externe Gutachter geprüft. Daher sei es gar nicht möglich, Mittel zweckentfremdet zu verwenden. „Die Vorwürfe sind dazu geeignet, das Ansehen der Stiftung in Misskredit zu bringen, aus diesem Grund haben wir bereits rechtliche Schritte gegen Frau Dr. Kröner eingeleitet“, heißt es in einer Stellungnahme.

Kröner vor Gericht vorerst gescheitert

Gegen die Abberufung von ihren Ämtern wehrt sich Kröner mit juristischen Mitteln. Ihren Antrag auf Einstweilige Verfügung gegen die Suspendierung und Abberufung wies das Landgericht München im November zurück – Kröner hat dagegen Berufung eingelegt. Solange das Verfahren läuft, sieht sie sich weiterhin als Geschäftsführender Vorstand von Verein und Stiftung. „Sie hat juristisch in allen Punkten verloren und wurde als Vorsitzende des Vereins und der Stiftung einstimmig abgewählt“, heißt es dagegen seitens der deutschen José-Carreras-Leukämie-Stiftung.

Von Kerstin Decker