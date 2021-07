Leipzig

Zwölf Jahre ist Petra Sänger ihren VW gefahren, 278.000 lange Kilometer, und als der Wagen kaputt war, verbrachte sie acht Stunden vor den Onlineseiten der Stadt Leipzig - um einen Termin zu buchen, für die Zulassung ihres neuen Autos. Eine Freundin hatte ihr gesagt, sie müsse geduldig sein, irgendwann würden freie Termine im System der Zulassungsstelle auftauchen. Petra Sänger erwischte den Moment, und als ihr Termin schließlich anstand, fuhr sie so frühzeitig mit ihrem Rad aus Schleußig los, dass sie nun schon mehr als eine halbe Stunde vorher vor dem Technischen Rathaus steht. „Ich wollte sicher gehen“, sagt sie und zeigt auf ihre Terminbestätigung, die sie ausgedruckt dabei hat: Sollte sie fünf Minuten zu spät sein, steht da, verfällt ihr Termin. „Jemand, der berufstätig ist, würde das alles gar nicht schaffen“, sagt Sänger, die schon im Ruhestand ist.

Petra Sänger kommt mit dem Fahrrad zur Zulassungsstelle. Sie hat ein neues Auto, ihr Sohn braucht es dringend – aber einen Termin für die Zulassung war nur schwer zu bekommen. Quelle: Andre Kempner

So wie Petra Sänger ergeht es gerade vielen Leipzigerinnen und Leipzigern. Ihren Frust kann man in den Google-Bewertungen der Kfz-Zulassungsstelle nachlesen. Wann endlich mal jemand „an das verdammte Telefon“ gehe, fragt ein Nutzer. Andere finden die Terminvergabe „eine Zumutung“, „eine Katastrophe“ gar und in einem Kommentar heißt es: „Telefon, eMail, Online-Termin oder eine Wunderlampe rubbeln - es hat alles nichts gebracht.“ Was ist da los?

Zulassungsdienste sind gefragt - aber die Kunden frustriert

Heiko Rosenthal (Die Linke) ist als Leipzigs Ordnungsbürgermeister zuständig für die Zulassungsstelle und kann den Frust verstehen. „Es ist ein berechtigtes Interesse von Menschen, eine Kfz-Zulassung oder Um- und Abmeldung zu bekommen“, sagt er. Wegen der Pandemie würden die Termine derzeit aber eben ausschließlich online vergeben. Man wolle so verhindern, dass sich zu viele gleichzeitig im Technischen Rathaus begegnen. „Deswegen können nicht fünf Menschen gemeinsam warten und deren Anliegen zügig nacheinander bearbeitet werden“, sagt Rosenthal. „Das führt dazu, dass wir weniger Fälle schaffen.“

Gegenüber des Technischen Rathauses verkauft Annett Sagner Autokennzeichen, eigentlich. Derzeit hängt ein Schild im Fenster: geschlossen, wer was braucht, kann eine Handynummer wählen. Weil man nicht mehr spontan im Amt vorbeikommen kann, braucht auch niemand mehr spontan ein Kennzeichen. Wirtschaftlich hat Sagner unter der Situation nur am Anfang der Pandemie gelitten, inzwischen hat sich ihr Geschäft verschoben: Viele Menschen beauftragen Sagner direkt, sich um die Zulassung ihres Autos zu kümmern. Das kostet bei ihr etwa 30 Euro zusätzlich zu den Gebühren beim Amt und den Kosten fürs Kennzeichen und für viele ist das besser, als sich in den Kampf um einen Onlinetermin zu geben. „Aber die Kunden sind frustriert“, sagt Sagner. „Wir merken das auch am Umgang mit uns.“ Sagner selbst muss sich derzeit im Technischen Rathaus auch an strenge Regeln halten. Um anderen Zulassungsdiensten und den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern aus dem Weg zu gehen, hat sie feste Zeiten, an denen sie ihre Anträge in Schließfächern hinterlegen kann - und feste Zeiten, in denen sie die Papiere dort wieder abholen kann.

Ende des Chaos’ ist nicht abzusehen

Wann sich die Situation im der Zulassungsstelle bessert, ist noch nicht klar. „Wir wollen zum Regelbetrieb zurückkehren“, sagt Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal. Es sei aber umstritten, „ob das angesichts des Infektionsgeschehens jetzt schon opportun ist.“ Um der Nachfrage gerecht zu werden, sei es auch denkbar, punktuell Sprechzeiten außerhalb der Online-Vergabe anzubieten. „Es ist aber immer möglich, dem Ordnungsamt eine Mail zu schreiben oder anzurufen und Express zu bekommen - dann, wenn es ein Fall ist, der einer beschleunigten Bearbeitung bedarf“, sagt Rosenthal.

Stephanie und Gerd Asperger hatten Glück: Sie kamen leicht an einen Termin in der Zulassungsstelle. Quelle: Andre Kempner

Nicht alle müssen bei der Onlinebuchung so lange warten wie Petra Sänger. Stephanie Asperger hatte ihre Kfz-Zulassung verloren, ihr Mann Gerd bekam für sie sofort einen Termin. Komplett zufrieden mit der Digital-Performance der Stadtverwaltung nach anderthalb Jahren Pandemie ist aber auch er nicht. Für die Beantragung neuer Personalausweise für sich und seine Frau hat Asperger seit Wochen keinen Termin online buchen können. „Hoffentlich klappt das bis November“, sagt er. Denn dann laufen die Papier ab.

Von Denise Peikert