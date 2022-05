Leipzig

Auf die Plätze, fertig, los – hieß es am Samstagvormittag auf zwei Laufbändern in der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofs. Pünktlich um 10 Uhr fiel in den Promenaden der Startschuss zu einer der längsten Charitylauf-Aktionen überhaupt. Unter dem Titel „walk & give“ tourt der Leipziger Verein Expika als Organisator ein ganzes Jahr lang quer durch Deutschland. 14 Bundesländer und gut 30 Städte stehen auf der Liste. Mehr als 200 Vereine und Organisationen mit rund 5000 Aktiven beteiligen sich an der Aktion.

Noch bis 14. Mai ist „walk & give“ täglich von 10 bis 22 Uhr Hauptbahnhof vor Ort. In Leipzig nehmen insgesamt 16 Vereine teil. Neben Sportvereinen wie der BSG Chemie Leipzig und den DHfK Handballern gehen unter anderem auch die Leipziger Kinderstiftung und die Elternhilfe für krebskranke Kinder an den Start.

Weltrekord geplant

Anschließend geht es wochenweise in andere Städte, ehe der Charitylauf im April 2023 wieder in der Messestadt seinen Abschluss findet. Dann sogar mit einem Weltrekordversuch: Einen ganzen Monat lang soll das Laufband 24 Stunden am Tag ununterbrochen in Bewegung gehalten werden.

Soweit die beeindruckenden Zahlen. Doch warum der ganze Aufwand? „Seit zwölf Jahren setze ich mich dafür ein, dass Kinder gesund aufwachsen. Doch dem Thema fehlt die Öffentlichkeit“, sagt Matthias Härzschel, Gründer und Vorsitzender des Vereins Expika. Dabei gilt Bewegungsmangel als Epidemie des 21. Jahrhunderts. Die Pandemie hat den Trend weiter verstärkt.

Matthias Härzschel vom Leipziger Verein expika hat das Event mit seinem Team auf die Beine gestellt. Quelle: Andre Kempner

Laufen für Spendengelder

„Uns geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzielen“, betont Härzschel. „Wir wollen mit der Aktion eine Plattform für Vereine, Stiftungen und Organisationen schaffen, damit diese für ihre Projekte möglichst viele Spendengelder sammeln können.“ Denn jedes Team, das am Charitylauf teilnimmt, kann einen Zweck benennen, für den gespendet werden soll.

Den Anfang auf dem Laufband in der Bahnhofsvorhalle machten am Samstagvormittag die Leipzig Lakers in Person von Moritz Beck. Eine Dreiviertelstunde wolle er aufs Laufband, acht Kilometer habe er sich vorgenommen, erzählt der Basketballer kurz vor dem Start. Insgesamt möchten die Lakers als Verein 60 Kilometer laufen. Sogar die Minis des Vereins machen mit. Die gesammelten Spenden sollen der Nachwuchsarbeit, gemeinsamen Camp-Fahrten und der Infrastruktur der Lakers zugutekommen.

Prominente Unterstützung auf dem Laufband

Auch der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete und Bahnrad-Olympiasieger Jens Lehmann schnürte für die Charity-Aktion seine Laufschuhe. Gemeinsam mit Kollegen aus anderen Parteien bildete er ein fraktionsübergreifendes Team aus dem Sportausschuss des Leipziger Stadtrats. „Es ist wichtig, den Sport wieder in den Mittelpunkt zu rücken, da viele Vereine während der Corona-Pandemie stark gelitten und Austritte hinnehmen mussten“, resümierte Lehmann anschließend.

Weitere prominente Unterstützung gibt es übrigens auch in anderen Städten: So ist in Dresden Ex-Fußballprofi Ulf Kirsten (Dynamo Dresden und Bayer Leverkusen) dabei. Kult-Trainer Peter Neururer und die Fußballprofis des VfL Wolfsburg lassen sich ebenfalls nicht lumpen.

Info: Mehr Informationen über das Projekt und Spenden unter www.walk-give.de

Von Simon Ecker