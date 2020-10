Chef des Leipziger Zoos erhält höchste Auszeichnung vom Zoo-Weltverband

Leipzig

Große Ehre für den Direktor des Leipziger Zoo: Jörg Junhold hat am Donnerstag den Heini Hediger Award 2020 erhalten. Es handele sich um die höchste Auszeichnung der internationalen Zoo-Gemeinschaft, dem Weltverband der Zoos und Aquarien ( WAZA), teilte die Stadt Leipzig mit. WAZA-Präsident Theo Pagel verlieh Junhold die Trophäe „für seine hervorragenden tiergärtnerischen Leistungen im Zoo Leipzig sowie sein vorbildliches Engagement für Zoologische Gärten und Aquarien sowohl auf nationaler als auch globaler Ebene“.

Junhold übernahm 1997 die Leitung des Leipziger Zoos. Seitdem habe er „ihn mit Ideen, Mut und enormem persönlichen Einsatz zu einem der führenden Zoos der Welt gemacht“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). „Mit seinem vielfältigen Engagement in internationalen Institutionen, aber auch bei uns in Leipzig hat er Großes geleistet.“

Von CN