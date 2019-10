Childhood-Haus: Leipziger Modellprojekt hat Nachahmer

Leipzig

Das deutschlandweite Interesse an dem Projekt ist riesig. Dabei gab es bereits vor einem Jahr in Leipzig die Premiere. Schwedens Königin Silvia ließ es sich nicht nehmen, im September 2018 das erste Kinderhaus ihrer World-Childhood-Stiftung auf deutschem Boden selbst feierlich zu eröffnen. Ort: Uniklinikum (UKL), Haus 7, Liebigstraße. Soeben durchtrennte die Königin in Heidelberg das nächste rote Band für das nun zweite Childhood-Haus. In Baden-Württemberg fand das Leipziger Modell einen Nachahmer, ein weiterer in Dresden soll folgen.

Missbrauch-Verdacht in 27 Prozent der Fälle

Nach Ansicht des Uniklinikums hat sich die Notwendigkeit eines Childhood-Hauses, eines Schutzraumes, bestätigt. Es ist eine interdisziplinär arbeitende Anlaufstelle für Kinder, die sexuellen Missbrauch oder Gewalt erlebt haben. Es vereint alle Akteure, die in solchen Fällen nötig sind – vom Mediziner bis zum Juristen. Ziel ist es, Betroffenen einen langen zweiten Leidensweg durch x-fache Befragungen und Vernehmungen zu ersparen.

„Wir sind davon ausgegangen, dass wir etwa 300 Kinder und Jugendliche im Jahr hier betreuen werden“, erklärt Matthias Bernhard, Oberarzt an der UKL-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und ärztlicher Leiter des Childhood-Hauses. „Unsere ersten Erfahrungen bestätigen diese Einschätzung“, ergänzt Petra Nickel, die psychologische Leiterin. Jede Woche werden mehrere junge Patienten im Childhood-Haus betreut, Tendenz steigend. In 27 Prozent der Fälle handele sich dabei um einen Verdacht auf sexuellen Missbrauch.

„Das skandinavische Barnahus-Konzept, auf dem wir hier aufgebaut haben, war bisher nicht so direkt an medizinische Strukturen angebunden“, so Andrea Möhringer, Geschäftsführerin der World Childhood Foundation. In Leipzig habe sich die neue Form durch das große Engagement von Uni-Kinderklinik-Chef Wieland Kiess ergeben.

In Kürze auch Live-Übertragung

Nach Auffassung von Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) würden die Zahlen die Bedeutung eines solchen interdisziplinären und behördenübergreifenden Kompetenzzentrums unterstreichen. Auch Leipzigs Amtsgerichtspräsident Michael Wolting zeigt sich sehr zufrieden. „Das System steht. An der Verzahnung der Professionen – dem Zusammenwirken von Klinik, Jugendamt, Polizei, Staatsanwaltschaft, Rechtsmedizin, Sachverständigen und Ermittlungsrichtern – muss noch weiter gefeilt werden.“

Polizei wie auch Ermittlungsrichter nutzen die dortige Vernehmungstechnik. Die Befragungen werden auf eine mobile Festplatte aufgezeichnet. Um Mehrfachvernehmungen zu vermeiden, kann diese im Laufe des Verfahrens von diversen Beteiligten sowie in der Gerichtsverhandlung genutzt werden. Auch eine Live-Übertragung vom Childhood-Haus direkt in den Gerichtssaal werde in Kürze funktionieren. Das sei technisch aufwendiger gewesen als zunächst absehbar.

Laut Wolting ist das Interesse an dem Projekt ungebrochen. Es gebe viele Anfragen der Justiz aus ganz Deutschland. So findet vom 11. bis 13. November in Kooperation mit Sachsens Justizministerium auch ein – bereits ausgebuchter – Lehrgang im Amtsgericht dazu statt.

Kanzlei berät kostenlos

In Anspruch genommen werde auch die Kanzlei KMR Kiesgen-Millgramm Rechtsanwälte, mit der das Gericht einen Partner gefunden hat, der Kinderärzte und Beschäftigte des Jugendamtes, aber auch Angehörige des Kindes in solchen Fällen – kostenlos – berät, so Wolting. Dabei gehe es darum, ob die Erstattung einer Strafanzeige – auch mit Blick auf eigene Verschwiegenheitspflichten – zulässig, empfehlenswert oder sogar geboten sei. „Die Kanzlei macht auch weiterhin mit“, freut sich der Gerichtschef.

Kontakt: KMR Kiesgen-Millgramm Rechtsanwälte, Lampestraße 2, Leipzig, Telefon: 0341 140900, E-Mail: Info@Kiesgen-Millgramm.de

Von Sabine Kreuz