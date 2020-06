Hotelneubau am Cospudener See - Chinesischer Investor bleibt trotz laufender Klage und Mehrkosten am Ball

Die Huimin Management GmbH will in Zöbigker ein Hotel errichten und hat dafür 2015 ein Areal von der Stadt mit der Verpflichtung gekauft, in absehbarer Zeit mit dem Bau zu beginnen – der Stadtrat hat die Frist zum wiederholten Mal verlängert, denn der Investor hält trotz verschiedenster Konflikte am Vorhaben fest.