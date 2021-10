Leipzig

Bloß gut, dass ich an diesem Tag kaum zum Essen gekommen bin. Der Abend im Restaurant Chito Gvrito wird nämlich opulent. Zwar scheitere ich erst daran, den georgischen Namen richtig auszusprechen, aber das steigert eher die Spannung. Ebenso wie die Fotos auf der Website: Sie zeigen üppige Speisen in ungewohnter Kombination und Optik, zum Beispiel mit Granatapfelkernen, Estragon und Walnüssen. Da hinter den einzelnen Rubriken auf der Homepage vor allem Platzhalter montiert sind, bestelle ich lieber telefonisch einen Tisch.

Zur Galerie Landestypische Speisen und Getränke aus Georgien werden im Chito Grvito (was übersetzt „Kleiner Spatz“ bedeutet) serviert.

Originale Rezepturen

Der kulinarische Streifzug startet im Souterrain eines Gründerzeithauses im Musikerviertel. Erster Eindruck: verwinkelte Räume auf verschiedenen Ebenen, gedämpftes Licht, Weinregale, rustikales Mobiliar, georgische Dekorationen. Die Speisekarte offeriert unter anderen Chatschapuri Imperuli (runde Teigtaschen, mit Butter bestrichen und Käse gefüllt), Chakapuli (in der Tonpfanne geschmortes Lammfleisch mit Weißweinsauce, Estragon und Mirabellen) oder Adjapsandali, ein Gemüsegericht mit geschmorten Auberginen, Tomaten, Paprika, Kartoffeln und Kräutern. Gastgeberin Lali Bittner stammt aus Tiflis und erklärt, dass die Küche „alles per Hand nach originalen Rezepturen zubereitet, auch Chinkali, Nudelteigtaschen mit unterschiedlichsten Füllungen, und selbst den Käse aus Kuhmilch der Adjaruli Chachapuri.“

Adjaruli – Hefeteigschiffchen mit viel Käse und Ei. Quelle: Petra Mewes

Für dieses appetitliche Hefeteigschiffchen habe ich mich als Hauptgericht entschieden. Es schmeckt köstlich, ist aber so dick mit Käse gebacken, in dem ein Spiegelei und zwei Kleckse Butter versinken, dass es nicht zu schaffen ist. Ein Glück, dass wir uns die Vorspeisenplatte auf den Rat von Lali Bittners Tochter Maka geteilt haben: Pchali.

Vorspeisenplatte „Pchali“. Quelle: Petra Mewes

Das sind fast in Tennisballgröße geformte Pasten in Varianten aus Roter Bete, gedünstetem Spinat sowie Möhren und grünen Bohnen, jeweils vermengt mit Walnüssen, Koriander und Gewürzen, appetitlich angerichtet auf Salatblättern, dekoriert mit frischen Granatapfelkernen. Dazu gibt es einen Korb warmes Fladenbrot. Meine Begleitung hat sich für Schaschlik entschieden. Der beachtliche Spieß, mit Kartoffeln in einem bunten, rechteckigen Porzellanteller angerichtet, enthält knusprige Schweinefleischstücke, darauf reichlich rohe Zwiebelringe. Die muss man mögen – oder beiseiteschieben.

Das Schaschlik aus dem Restaurant „Chito Gvrito“. Quelle: Petra Mewes

Wein aus Amphoren

Das originale Speisenangebot ergänzen georgische Getränke: Limonade mit Estragon oder Birne, Tee, Zedazeni-Bier und vor allem Weine. Dass das Keltern von Trauben in Amphoren in Georgien eine Jahrhunderte alte Tradition hat, von der Unesco 2013 zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt, weiß ich, aber wann ist schon Gelegenheit, diese Tropfen zu probieren? Also lasse ich mir einen Amphorenwein der Rebsorte Saperavi vom Weingut Asadeli ins Glas schenken. Er begleitet die gehaltvollen Speisen souverän: unfiltriert, mit ausgeprägtem Duft und dem vollen Charakter rubinroter Beeren.

Frisch gebackener Schokoladenkuchen mit gemahlenen Walnüssen. Quelle: Petra Mewes

Da man sich in Georgien Zeit fürs Essen nimmt, legen auch wir jetzt eine Pause ein – bis ich auf dem Sidebord frisch gebackenen Schokoladenkuchen mit gemahlenen Walnüssen entdecke. Das großzügig portionierte Stück wird gleich mit zwei Löffeln serviert. Zuvor hatte ich am Tresen interessiert das Zubereiten von georgischem Kaffee beobachtet, laut Ansage im Sand gekocht: Kaffeepulver und Wasser werden in einem Metallgefäß verrührt, das wiederum in einer mit heißem Sand gefüllten Box steht und gedreht wird. Der Kaffee, anschließend in ein Tässchen gegossen, entfaltet dabei langsam ein kräftiges Aroma. „Den gibt es bei uns zuhause an jeder Ecke, so als Kaffee To Go“, erklärt mir Maka lächelnd das Procedere.

„Wollen Sie einen Schnaps?“, fragt die Gastgeberin vor dem Bezahlen und setzt Gläser mit Chacha ab, wie Grappa aus Trester gebrannt, hier mit 50 Volumenprozent Alkohol. Ich nutze die Gelegenheit, nach dem georgischen Namen Chito Gvrito zu fragen: „Kleiner Spatz“, übersetzt sie geduldig wohl zum hundertsten Mal.

Steckbrief Restaurant Chito Gvrito Adresse: Grassistr. 20, 04107 Leipzig, Tel. 0341-65 83 08 85 Internet: www.chito-gvrito.de Konzept: Restaurant mit georgischer Küche und Weinen Extras: Gastgarten im Hof Geöffnet: Di bis So 17.30 bis 23 Uhr Preise: Vorspeisen 7 bis 14,50 Euro, Hauptgerichte 9,50 bis 18,50 Euro, Desserts/Kuchen um 5 Euro Kartenzahlung: Girocard Gesamtnote: 8/10 Essen: 8,5 Service: 8 Ambiente: 7,5 Fazit: Die Gastgeber vermitteln charmant georgische Kultur und Lebensart.

Die warme Atmosphäre untermalen georgische Klänge aus den Boxen – bis an diesem Freitagabend ein Pianist live „Jazz im Gvrito“ spielt. Kein Wunder – schließlich ist Lali Bittner im ersten Beruf Klavierlehrerin.

Von Petra Mewes