Christian Wirth erhält den Leipziger Wissenschaftspreis – ein Porträt

Leipzig

Morgens von 7 Uhr bis vielleicht 9, abends nach 20 Uhr, wenn die Batterien noch nicht alle sind, und sonntags – das sind die Zeiten, zu denen Christian Wirth für sich allein forscht. „Der Sonntag ist für mich häufig ein normaler Arbeitstag. Andernfalls klappt es mit der eigenen Wissenschaft nicht“, seufzt er. „Aber das soll nicht wie eine Klage klingen“, stellt er schnell klar. „Ich habe mir das bislang so ausgesucht und schmiede Pläne, das zu ändern.“ Der Ökologe ist Professor an der Universität Leipzig, doch nicht nur das. Er ist Direktor des Botanischen Gartens, Sprecher des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig und Fellow am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Das bedeutet: Unter der Woche und tagsüber ist der 53-Jährige weniger Forscher als Betreuer und Lehrer – und vor allem Wissenschaftsmanager.

Auch darin ist er äußerst erfolgreich: Am Freitag haben ihn die Stadt Leipzig, die Sächsische Akademie der Wissenschaften und die Universität Leipzig in der Alten Handelsbörse mit dem Leipziger Wissenschaftspreis prämiert. Die Auszeichnung gibt es seit 2001 und wird alle zwei bis drei Jahre vergeben. Für seine weltweit „richtungsweisende Forschung“ lobte Akademie-Präsident Hans Wiesmeth ihn. Oberbürgermeister Burkhard Jung dankte Wirth dafür, dass er „die Forschung zur biologischen Vielfalt in unsere Stadtgesellschaft“ vermittle und „viele Menschen für dieses hochaktuelle Thema“ begeistere.

Die Liebe des Professors zu Sauergräsern

Wirth ist gut darin, komplizierte Zusammenhänge einfach zu erklären: indem er zum Beispiel über Seggen spricht, wie im Termin mit der LVZ ein paar Tage vor der Preisverleihung. Das sind Sauergräser. „Ich liebe Seggen“, sagt er. „Sie erzählen einem viel. Sie sind Zeigerpflanzen.“ Während des Studiums legten seine Frau und er einmal ein Freisemester ein, liehen sich das Auto seiner Mutter und fuhren bis zum Nordkap und zurück. Auf dem Weg sammelte Wirth Seggen, überall. Sie zeigen, erklärt er, ob der Boden, aus dem sie stammen, Kalk enthält, ob das Klima trocken oder feucht ist, ob sie an einer dunklen oder hellen Stelle gewachsen sind. Und sie geben Hinweise, wie es den Tieren und Pflanzen geht, die um sie herum leben – ihrem Ökosystem.

„Um selbst zu überleben, biegen sich Pflanzen ihre Umwelt zurecht“, sagt Wirth. Das fasziniere ihn schon sehr lange: „Wie Pflanzen Ökosysteme verändern, indem sie zum Beispiel die Feuerfrequenz erhöhen oder den Boden aufschließen. Sie ziehen aber auch Kohlenstoffdioxid aus der Luft oder kühlen die Umgebung“ – Leistungen, die das Überleben des Menschen sichern. Doch die Vielfalt der Arten und der Ökosysteme auf der Erde ist massiv bedroht. Was treibt ihn an? Neben dem Forschungsdrang, der Kreativität, die er mit Hilfe der Wissenschaft ausleben könne, sei es ebenso „eine Sorge um unsere Lebenswelt“, sagt er. „Ich werde von Steuern bezahlt und möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben.“

Vom iDiv-Gründungsdirektor zum iDiv-Sprecher

Wirth ist in Libyen geboren, wo sein Vater als Erdölgeologe forschte. Auf dem platten norddeutschen Land, zwischen Bremen und Osnabrück, wuchs er auf. Bevor Wirth 2009 nach Leipzig wechselte, war er am Jenaer Max-Planck-Institut maßgeblich am Aufbau einer Datenbank beteiligt, die nicht allein für Seggen, sondern für aktuell 279.875 verschiedene Pflanzenarten insgesamt 11.850.781 Merkmale auflistet. „TRY“ nennt sich diese Forschungsressource, in der ungefähr 80 Prozent aller Pflanzenarten der Erde enthalten sind und hinter der ein riesiges Netzwerk aus Wissenschaftlern steht. Das Projekt war ein Pluspunkt der Bewerbung aus Leipzig, Halle und Jena, als die Deutsche Forschungsgemeinschaft 2012 entschied, den Auftrag für das iDiv-Zentrum dorthin zu geben.

Wirth war einer der vier iDiv-Gründungsdirektoren mit dem klaren Mandat, „den Laden aufzubauen“, sagt er. Mittlerweile gehören rund 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu iDiv, und ein 20 Mitglieder starkes „Science Strategy Board“ trifft die Entscheidungen. Als einer von vier „Speakern“ hat Wirth seither „eine eher dienende und kommunizierende Rolle“, erläutert er. „Wir setzen mit unserer Erfahrung und unseren Netzwerken um, was das Science Strategy Board beschließt.“

Wie lässt sich der Auwald retten?

Er ist dennoch das Gesicht von iDiv geblieben. Als sich im vergangenen September die Ministerpräsidenten der drei mitteldeutschen Bundesländer zur Einweihung der neuen iDiv-Zentrale auf Leipzigs Alter Messe sehen ließen, war es Wirth, der ihnen alles erklärte. Dabei sieht er sich keineswegs als Einzelkämpfer, im Gegenteil: „Keine meiner wirklich wichtigen Forschungen hätte ich alleine machen können. Ökologie ist wie Fußball: ein Teamsport.“ Erst wenn Fachleute für Pflanzen, für Tiere, für die Atmosphäre, den Boden, das Wasser zusammenarbeiten, lässt sich erahnen, welche Rädchen in einem Ökosystem ineinandergreifen. „Ich verstehe den Leipziger Wissenschaftspreis als Auszeichnung für uns alle“, betont Wirth.

Als er noch nicht so viele Manager-Aufgaben hatte, verschlug es ihn oft wochenlang in die weite Welt. Er forschte in China, Botswana, Sibirien. Die Nordwälder hatten es ihm besonders angetan. Seit er in Leipzig ist, hat er den Auwald ins Herz geschlossen. Von seinen Vorgängern auf dem Uni-Lehrstuhl für funktionelle Botanik erbte er die Zuständigkeit für den Auwaldkran. Die Auwaldforschung ist heiß umkämpft. Wissenschaftler wie Wirth setzen sich dafür ein, das 5900 Hektar große Landschaftsschutzgebiet regelmäßig zu fluten, um seine einzigartige biologische Vielfalt zu retten. „Dem Auwald geht es richtig schlecht“, sagt er. Aber die Stadt und die Landestalsperrenverwaltung seien zögerlich. „Sie müssen sich von der Denke verabschieden, sich für Naturschutz bei den Bürgern entschuldigen zu wollen“, fordert er. „Das große Geld fließt immer noch in andere Projekte. Dabei ist es den Menschen doch längst etwas wert, den Auwald zu retten.“

Einen Preis zu bekommen, den unter anderem die Stadt vergibt, versteht Wirth durchaus als Zeichen: Dass sich die Marketing-Formel der „Wasserstadt Leipzig“ künftig nicht auf Bootstouren in den Kanälen beschränkt, sondern auch die wissenschaftliche Forderung Gehör findet, dem Auwald sein Wasser zurückzugeben. Selbst wenn das wesentlich teurer wird als die 10.000 Euro, die Wirth jetzt erhält. Das Preisgeld möchte er in ein kleines Projekt stecken, das in Leipzig sichtbar wird, kündigt er an. „Irgendetwas, das den Menschen in Leipzig hilft zu verstehen, dass die Biodiversität der Aue in derselben Liga spielt wie RB, Bach und Rauch.“

Nicht weit vom Auwald liegt auch Wirths eigener kleiner Naturgarten, neben dem Haus in Markkleeberg, in dem er mit seiner Frau, der Tochter, mit Hund und Katze lebt. Der Sohn studiert in Salzburg. In dem Garten hat Wirth auch etliche Seggen gepflanzt. Sie zeigen ihm, wie es dem Ökosystem geht – in seiner kleinen Oase für die freien Samstage und in Zukunft vielleicht auch die Sonntage.

Von Mathias Wöbking