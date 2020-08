Markkleeberg

Christine Herold-Knapp (48) treibt es gerne bunt: In ihrer Mal- und Zeichenschule in der Wachauer Wiesenstraße betreut sie kleine und große Künstler. Die können sich im Einzelunterricht, in Kursen und Workshops kreativ ausleben.

Selbstständigkeit nach Existenzgründer-Kurs

Die Markkleebergerin hat eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, anschließend das Abitur nachgeholt und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig (HGB) bei Arno Rink Malerei und Grafik studiert. Danach ging erst einmal das Familienleben mit Rosalie (16) und Leontin (13) vor. Einem Existenzgründer-Lehrgang folgte der Sprung in die Selbstständigkeit. 2011 hat sie sich, gleich ans Wohnhaus angegliedert, ihr eigenes Reich geschaffen.

Kinder sollen Neues kennenlernen

Nicht zu übersehen: Der Eingang zur Malschule. Quelle: Kempner

„Bei mir läuft alles spielerisch ab, die Kinder und Jugendlichen sollen verschiedene neue Materialien und Techniken kennenlernen“, erklärt Herold-Knapp. Oft wird auch um ein Thema herum gearbeitet. „In den Ferien wurde selbst Papier geschöpft, bevor es als Untergrund für fantasievolle Ideen zum Einsatz kam.“

Kratzbilder, bei denen unter einer schwarzen Fläche kunterbunte Motive hervorgezaubert werden, sind seit Jahrzehnten ein Renner. Zu den Favoriten beim Nachwuchs gehören Sandbilder, bei denen bunter Sand auf zuvor ausgeschnittene klebende Flächen gestreut wird. „Trends kommen und gehen, die traditionellen Techniken bleiben aber in der Beliebtheitsskala ganz oben“, weiß die Markkleebergerin. Wenn sie Kindergeburtstage organisiert, lässt sie gerne mit selbst gemachten Pflanzenfarben experimentieren – das Staunen über die unerwarteten Effekte und Ergebnisse ist immer groß.

Mehr Disziplin im Schulunterricht

Am Rudolf-Hildebrand-Gymnasium lehrt sie im Rahmen des Ganztagsangebots Zeichnen, nach den Sommerferien fängt sie zusätzlich an der Grundschule Großstädteln an – im Schulbetrieb muss sie trotz aller Freiheiten, die sie ihren Schülern gerne lässt, auf Disziplin achten. Auch in ihren Kursen ist eine gewisse Ruhe und Entspanntheit die Basis für alle Schaffenskraft – lockere Gespräche untereinander gehören jedoch dazu.

Der elfjährigen Lina gefällt es so gut, dass sie nach einem Schnupperkurs in der Kindergartenzeit dabei geblieben ist. Die Oma, die selbst gerne malt und Lenas Werke aufhebt, hat inzwischen Probleme, sie alle unterzubringen. Christine Herold-Knapps Mission ist jedenfalls erfolgreich: „Während die Kinder bei mir sind, sitzen sie nicht vor dem Rechner, sondern machen etwas Sinnliches.“

Kursangebot läuft seit zehn Jahren

Nach rund zehn Jahren haben sich ihre Angebote etabliert. Natürlich hat auch bei ihr die Corona-Krise zugeschlagen. Immerhin konnte sie dank einer kleinen Soforthilfe des Freistaats, einem Stipendium der Kulturstiftung und der Unterstützung des Jobcenters weitermachen. Der Unterricht nach den Regeln eines Hygienekonzepts findet derzeit mit weniger Schülern im Raum statt – nicht nur Herold-Knapp fiebert einer Normalität entgegen.

Mehr Informationen: www.malschule-farbkreis.de, Anmeldung und Info: 034297 14 65 55

Von Gisinde Redepenning