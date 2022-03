Leipzig

Ich habe es in meinem Leben noch nicht in den Nepal geschafft. Aber da Renu Bhandari und Pradep Khadka in Leipzig-Schleußig ein nepalesisches Restaurant führen, ist zumindest schon mal die kulinarische Richtung klar: Auf die Karte haben sie Spezialitäten gesetzt, von den südlichen Tiefebenen bis hinauf in die Hochebenen des Himalayas.

Vor meinem Besuch hatte ich mich informiert, was man in Nepal so isst und trinkt. Zum Beispiel gefüllte Teigtaschen mit dem Namen Momo – knusprig gebacken, mit und ohne Fleisch. Aber auch Blumenkohl- und Hähnchen-Currys sowie Speisen mit Linsen, Reis und überhaupt mit Gemüse. Von allem etwas findet sich auch im Chulo, überschaubar zusammengestellt. Chulo ist übrigens, so verrät es die Website des Restaurants, das nepalesische Wort für Lehmsteinkohleofen.

Knusprige Teigtaschen, geröstete Erdnüsse

Starten möchte ich mit Badaam Sandeko – werde aber gewarnt, dass die Portion recht groß sei. Nun traue ich mir in der Beziehung einiges zu und bestelle das Gericht trotzdem. Überrascht werde ich dann von einem Berg gerösteter Erdnüsse in einer erfrischenden Zitronenmarinade. In Erwartung weiterer Gänge esse ich doch nicht alles auf. Stattdessen lasse ich mir den Rest einpacken, worum ich sonst nie bitte.

Badaam Sandeko – geröstete Erdnüsse – und knusprige Momos gibt es im Chulo als Vorspeise. Quelle: Petra Mewes

Als mein Hauptgang kommt, bin ich froh darüber: Er besteht aus einem Mix unterschiedlicher Spezialitäten, angerichtet in einzelnen Schalen auf einem schweren Messingteller. Erwähnenswert sind eigentlich alle. Als herausragend in Erinnerung bleiben das Nationalgericht, die Linsensuppe Dal Bhaat, das Blumenkohl-Curry und Blattspinat, der unter anderen mit Bockshornklee gewürzt ist. Ein Genuss sind auch Hühnchen-Curry und der gekühlte Kartoffel-Gurken-Salat. Mit gedämpftem Basmatireis und einem kleinen Dessert aus frisch geschnittenem Obst, Granatapfelkernen und Kokosflocken als natürliche Süße ist das Ganze rundum gelungen.

Das zweite Hauptgericht heißt Khasiko Sakuwa: drei im Ofen gegarte Lammfleischspieße, serviert mit einem cremigen Dipp aus zerstoßenem Sesam, dezent verfeinert mit frischem Koriander. Die wie Perlen an einer Schnur aus einem Stück hauchdünn geschnittenen, mild marinierten Gurkenscheiben, toppen den Teller nicht nur optisch.

Renu Bhandari und Pradip Khadka am Tresen im Chulo, das sie betreiben. Quelle: Andre Kempner

Tee mit Milch und Kardamom

So üppig und appetitlich wie die einzelnen Komponenten angerichtet sind, verführt das regelrecht zum Teilen und Kosten. Dank der großzügigen Verwendung von frischen Kräutern und Gewürzen erlebe ich eine faszinierende, geschmacklichen Vielfalt. Die gibt es so sonst fast nirgendwo in und um Leipzig, zumindest nicht in dieser Kombination.

Bei den Getränken trifft das weniger zu: Typische Lassi und Joghurtgetränke gibt es nicht, dafür die allgemein üblichen alkoholfreien Säfte und Limonaden, Cocktails wie Road To Shangri-La und Biere. Außerdem stehen einige internationale und Saale-Unstrut-Weine auf der Karte.

Die Hauptgerichte Khasiko Sakuwa und ein Mixteller mit verschiedenen Elementen überzeugen mit einer geschmacklichen Vielfalt . Quelle: Petra Mewes

Pradep Khaka, der an diesem Abend als umsichtiger Gastgeber das gut besuchte Lokal alleine wuppt und trotzdem alles geduldig erklärt, empfiehlt einen Himalaya Tee. Der wird mit Milch und Gewürzen aufgekocht und schmeckt nach Kardamom, Ingwer und Zimt. Zwei Stück Zucker dazu, mehr braucht es nicht. Das Chulo-Bier ist ein Pils und wird – wie viele verwendete Zutaten auch – in der Region eingekauft, „um die Wege kurz zu halten“, erklärt Pradep Khaka.

Chulo Leipzig – der Steckbrief Adresse : Oeserstr. 33, 04229 Leipzig, Tel. 0341 49 62 65 06, www.chulo-leipzig.de

: Oeserstr. 33, 04229 Leipzig, Tel. 0341 49 62 65 06, www.chulo-leipzig.de Konzept : Restaurant mit nepalesischer Küche

: Restaurant mit nepalesischer Küche Extras : kleiner Salon, Wintergarten, Kinderspielecke, Abhol- und Lieferservice

: kleiner Salon, Wintergarten, Kinderspielecke, Abhol- und Lieferservice Preise : Vorspeisen/Suppen 5,50 Euro, Hauptgerichte 8,50 bis 17,90 Euro

: Vorspeisen/Suppen 5,50 Euro, Hauptgerichte 8,50 bis 17,90 Euro Kreditkarten : Giro, Master, Visa

: Giro, Master, Visa Gesamtnote : 7,8/10

: 7,8/10 Essen/Trinken : 8

: 8 Service : 8,5

: 8,5 Ambiente : 7

: 7 Fazit: Charmant geführtes Lokal mit hohem Anspruch an authentische Gastlichkeit

Die ausgesprochen aromatische, ungewohnte Küche lässt einen fast vergessen, dass das Interieur samt Gebetsfahnen quer durchs Lokal etwas unscheinbar und in Teilen von Vorgängern übernommen wirkt. Ein großer Buddha hinter der Tür weist den Weg vorbei an einem kleinen Schrein, verschiedene Bilder an der Wand zeigen Motive des fernen Landes im Himalaya.

So einige Wirte und Wirtinnen haben es in dem Haus in der Oeserstraße schon mit Gastronomie versucht. Doch so lange wie Renu Bhandari und Pradep Khadka hat es bisher niemand geschafft, seine Gäste zu begeistern.

Von Petra Mewes