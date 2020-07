Cineplex in Leipzig-Grünau: Kino öffnet wieder am Donnerstag

Leipzig

Monatelang mussten Filmfans deutschlandweit auf den Besuch von Kinos verzichten, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Pforten schließen mussten. Am 2. Juli öffneten die meisten Lichtspielhäuser jedoch wieder ihre Pforten – wenngleich nicht alle. Während in Leipzig etwa die Passage Kinos, der Regina Palast oder das Luru Kino in der Spinnerei seit etwas mehr als einer Woche wieder Filme auf der großen Leinwand zeigen und das Cinestar in der City sogar schon eine Woche vorher loslegte, blieben andere noch zu – so auch das Cineplex in Grünau.

Dort war ursprünglich auch eine Öffnung zum 2. Juli angedacht, Ende Juni wurde die Wiederaufnahme des Betriebs jedoch verschoben. Begründet wurde dies mit der Verlegung der Starts der Blockbuster „ Tenet“ (aktuell: 12. August) und „ Mulan“ (aktuell: 20. August). Nun die frohe Kunde für Kinogänger: Das Cineplex wird am 16. Juli, also am kommenden Donnerstag, wieder eröffnen. Das wurde auf der offiziellen Facebook-Seite bekanntgegeben und auch vom Management des Allee-Centers gegenüber LVZ.de bestätigt. Welche Filme gezeigt werden, steht jedoch noch nicht fest. Klar ist bislang nur, dass am 8. August um 17 Uhr der Konzertfilm „ André Rieu: Magisches Maastricht“ läuft.

Zurück ins Kino!!! Endlich! Ab 16. Juli sind wir definitiv wieder für euch am Start, dann mit alten und neuen Filmen.... Gepostet von Cineplex Leipzig am Freitag, 10. Juli 2020

Von CN