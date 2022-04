Clemens Meyer: Drei Erinnerungen an Russen in Leipzig

Leipzig

Viel geht mir durch den Kopf, während es langsam Frühling wird in der Tieflandbucht, durch die aber immer wieder die eisigen Winde aus dem Osten wehen, nannte man die nicht früher „Russenpeitsche“, aber dazu später mehr. Denn schwer fällt es, die Gedanken zu ordnen, was wollte man nicht alles schreiben und beschreiben, über welche unerhörte Begebenheit in unserer Stadt aufklären oder sie verklären, wo wird von wem welche Tradition ohne Sinn und Verstand beendet, wo türmen sich die Ärgernisse, warum hat die kleine Buchmesse der Stadt so gut getan und wird es jemals wieder eine große geben (Kulturministerin Roth war da und sagte: ja!), warum wurde ich auf der Eisenbahnstraße, auf Höhe des längst verschwundenen Kinos Wintergarten, mehrfach angesprochen, ob ich Drogen kaufen wolle, ich bin doch nur ein einfacher Trinker, aber der Wodka wird knapp und der Whisky teuer, vieles geht mir durch den drogenfreien Kopf.

Wann wird der nächste Drink im rehabilitierten Westin fällig (an dessen „Schuld“ ich übrigens nie glaubte), und worauf sollen wir trinken, auf alle Idioten dieser Welt? Auf unseren Leipziger Admiral Rudolph Bromme, geboren zu Anger bei Leipzig (Meinem Anger-Crottendorf! „,Moment!“, tönt es über die Crottendorfer Grenze, „Bromme gehört zu Reudnitz!“, schnell werden die Grenzen verschoben und umkämpft...), auf dass der gute Admiral eine Friedensflotte über die Elster in die Mulde, in die Elbe steuere (geht das überhaupt?), die Rietzschke ist ja trockengelegt inzwischen. Ach, ihr Gedanken, ist denn die ganze Welt am Wanken?

Schwer wälzt sich der Strom der SUVs durch unsere kleine Metropole

Soll ich meinen alten Opel stehenlassen, aber beim Fahrradfahren habe ich Angst vor anderen Fahrradfahrern, und schwer wälzt sich der Strom der Audis und der SUVs durch unsere kleine Metropole (früher dachte ich immer, was soll denn das sein ein SUFF, heute weiß ich nur, dass das V für Vehicle steht), sollte man den Eingangsbereich des Hauptbahnhofes nicht auch mit Gedichten (von Klopstock über Schiller, Heine, bis Brecht) beschallen, statt nur mit klassischer Musik, und gleich die ganze Eisenbahnstraße mit, dort dann aber gerne internationale Lyrik!, steht das Puschkin Denkmal in Odessa noch? Ein Leipziger Freund schwärmte mir gegenüber einmal von dem Bahnhof in Odessa, weil er wusste, dass ich ein Bahnhofbesessener bin, steht der Bahnhof in Odessa noch? Kürzlich war ich auf dem Bahnhof von Novi Sad, der in den 1960ern erbaut wurde, ein mythischer Ort des zerfallenen Jugoslawien, aber von dem alten Bahnhof, der im eiskalten Januar 1942 ein Ort des Massakers von Novi Sad war, fehlte jede Spur. Was hat das alles mit Leipzig zu tun? Nichts. Alles.

Clemens Meyer. Quelle: Christian Modla

Bonbons von russischen Soldaten in Stötteritz

Und während ich weiter durch die Eisenbahnstraße Richtung Bahnhof laufe, die Russenpeitsche und die Drogendealer im Genick (Übertreibungen? Vielleicht ein bisschen.), sind es drei Erinnerungen, die sich, inmitten dieses Chaos in meinem Kopf etablieren: Als Kind traf ich einmal mit einem Freund zwei sowjetische Offiziere auf der Straße (ich nehme heute an, dass es Offiziere waren, vielleicht Unteroffiziere oder doch einfache Soldaten, aber die sah man doch eher selten). Und da es hieß, die hätten immer Bonbons dabei, sind wir zu denen hin. Und bekamen welche. Und schon bald waren die von anderen Kindern umringt. In Stötteritz war das. Was wollten die da? Die Kasernen waren doch woanders.

Und da bin ich bei meiner zweiten Erinnerung: Im Jahr 1999 war ich als Wachmann in den Ruinen dieser Kasernen tätig, sollte bewachen, aber stromerte auch viel herum in den alten Gebäuden. Torgauer Straße, Olbrichtstraße, anderswo. Vor allem in der Torgauer Straße waren viele Gebäude noch halbwegs intakt. Wie eine kleine Stadt war das da. Und dort, in den Nächten, imaginierte ich den Plot für einen Roman oder eine Erzählung. Ein Sowjetsoldat ist zurückgeblieben nach dem Abzug der Truppen, hat sich in einem der Keller eingerichtet, singt dort nachts seine Lieder. Geschrieben habe ich das dann nie, es tauchte nur als Motiv am Rande einer Erzählung auf.

Was hilft? Internationale Lyrik?

Dritte Erinnerung: ich trinke mit meinem russischen Nachbarn, auch das um 2000, Enkel eines Wehrmachtsoldaten, aufgewachsen in Sibirien. Sto gramm. Und viel Gram. So wie heute wieder. Und wie er schimpfte und wie er litt. An seinem Land.Was hilft? Internationale Lyrik? Ratlos harren wir der Dinge.

Zur Person Clemens Meyer, geboren 1977 in Halle (Saale), gewann im Jahr 2008 den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Kurzgeschichtenband „Die Nacht, die Lichter“. Zuvor hatte er durch seinen Debütroman „Als wir träumten“ von sich reden gemacht. Seither beschäftigte er sich mit Theatertexten, improvisierten Talkformaten, Radioessays, Jahresrückblicken und Drehbüchern für deutsche Kinofilme oder auch die ARD-Fernsehserien „Tatort“ und „Polizeiruf 110“.

