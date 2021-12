Leipzig

Weil die Fahrgastzahlen in Corona-Zeiten rapide zurückgegangen sind, stellt CleverShuttle nun auch an seinem Gründungsort Leipzig den eigenwirtschaftlichen Fahrservice für seine Kunden ein. Künftig ist der Fahrdienstleister für Nahverkehrsunternehmen unterwegs. Was bedeutet das für die Kundschaft? Wir beantworten 10 Fragen:

Verschwindet CleverShuttle vom Markt?

Nein. CleverShuttle ist lediglich nicht mehr auf dem Endkundenmarkt aktiv. Das heißt, dass der Fahrdienst ab Mitte Januar 2022 keine Verkehre mehr unter der Eigenmarke CleverShuttle anbietet. „Stattdessen tritt das Unternehmen als Mobilitätsdienstleister für den öffentlichen Personennahverkehr ÖPNV auf und bringt On-Demand-Ridepooling im Auftrag von kommunalen Nahverkehrsunternehmen auf die Straße“, wie die Sprecherin des in 2014 in Leipzig gegründeten Unternehmens, Timea Rüb, mitteilt.

Ist das ein neues Angebot?

Diese On-Demand-Verkehre (deutsch: „auf Anforderung“ beziehungsweise „auf Abruf“) sind in das bestehende Personennahverkehrs-Angebot sowie den regulären ÖPNV-Tarif integriert und unter der Dachmarke des beauftragenden Verkehrsunternehmens unterwegs. „Diesen Ansatz verfolgt CleverShuttle bereits seit 2020 und betreibt aktuell acht On-Demand-Ridepooling-Verkehre für kommunale Nahverkehrsunternehmen in ganz Deutschland“, so Rüb. Darunter auch für die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Was ist Ridepooling?

Anstatt Fahrgäste einzeln zu befördern, werden beim Ridepooling Fahrten mit ähnlichen Routen zusammengelegt. In Corona-Zeiten pausierte das Modell, um die Ansteckungsgefahr zu vermindern.

Was passiert mit meinem Guthaben bei CleverShuttle?

Gekauftes CleverShuttle-Guthaben wird erstattet, verspricht das Unternehmen. Dazu kontaktieren Kunden und Kundinnen einfach den Support über die App von CleverShuttle Leipzig oder schreiben eine E-Mail an support@clevershuttle.de. „Der Support meldet sich spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Anfrage, um das Guthaben zurückzuerstatten“, so Sprecherin Rüb.

Welche Alternativen gibt es für mich als bisheriger Nutzer von CleverShuttle in Leipzig?

Zu nennen ist da vor allem der öffentliche Nahverkehr. Für kürzere Strecken bieten sich zudem Angebote wie E-Scooter- und Bike-Sharing an. Ferner sind in Leipzig mehrere Taxiunternehmen am Start, die ihre Dienste anbieten. Seit Kurzem ist auch der Taxivermittler Free Now in Leipzig vertreten, bei dem nach eigenen Angaben etwa 100 Fahrerinnen und Fahrer registriert sind. Auf der App des Unternehmens kann man aber auch Mietwagen, E-Scooter, E-Bikes oder E-Roller ordern. Im Norden und Südosten der Stadt können Fahrgäste das von CleverShuttle betriebene On-Demand-Shuttle Flexa der LVB nutzen. Die Flexa-Fahrzeuge werden per App und Telefon auf Abruf gebucht. Und wie man es ferner von CleverShuttle kennt, werden ähnliche Fahrtwünsche intelligent gebündelt und die Fahrgäste gemeinsam befördert. Der Preis für den Service ist der gleiche wie in öffentlichen Bussen und Bahnen – es gilt also der MDV-Tarif.

Was zahlte man für Fahrten mit CleverShuttle?

Der Fahrpreis berechnete sich auf Basis eines gestaffelten Kilometerpreises und war zusätzlich abhängig von der Anzahl der gebuchten Sitzplätze. Je mehr einstiegen, um so günstiger wurde es für den einzelnen. Die Preisformel orientierte sich dabei am Preisniveau anderer lokaler Mobilitätsdienstleister. Grundsätzlich lag der Preis für eine CleverShuttle-Fahrt zwischen dem Einzelfahrschein für Bus und Bahn und dem Preis für eine Taxifahrt. Die Taxitarife in Leipzig waren erst Anfang 2021 erhöht worden. So beträgt die Grundgebühr für eine Fahrt derzeit 3,90 Euro. An Werktagen von 5 Uhr bis 20 Uhr kosten der erste und zweite Kilometer 2,70 Euro, danach sind bis zum zehnten Kilometer je 2 Euro fällig. Abends/nachts sowie an Sonn- und Feiertagen ist der Taxi-Kilometerpreis 20 Cent höher. Eine Fünf-Kilometer-Fahrt vom Leipziger Hauptbahnhof bis zum Asisi-Panometer in der Richard-Lehmann-Straße kostet demnach etwa 15,30 Euro, abends und in der Nacht wären es 16,30 Euro.

Kann Flexa jeder nutzen?

Ja, da es ein flexibles Mobilitätsangebot der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) st. Aktuell bringen die Shuttles Fahrgäste im Norden und Südosten Leipzigs an ihre Wunschziele: zur nächsten Straßenbahn- oder Bushaltestelle sowie zum nächsten Bahnhof. Zum Bediengebiet Nord gehören die Stadtteile Wiederitzsch, Breitenfeld, Lindenthal und Seehausen. Das Bediengebiet Südost deckt Holzhausen, Meusdorf und Probstheida ab. Fahrten können nahezu rund um die Uhr über die Flexa-App der LVB gebucht werden. Ob das Angebot auch in anderen Teil der Stadt verfügbar sein wird, entscheiden künftige Ausschreibungen.

Kann ich als Kunde von Flexa weiterhin die App von Clever-Shuttle nutzen?

Nein. Die App von CleverShuttle Leipzig ist unabhängig von der Flexa-App und wird Mitte Januar 2022 deaktiviert. Das bedeutet, dass Nutzer die CleverShuttle-App und ihre Konten noch aufrufen, aber keine Fahrten mehr buchen können. Um eine Fahrt mit Flexa zu buchen, kann man sich entsprechende App im AppStore und im Google PlayStore herunterladen. Ergänzend können Fahrten auch telefonisch bestellt werden, unter 0341 492 1122.

Was passiert mit den den Konten und Daten der Fahrgäste?

Die App von CleverShuttle Leipzig wird wie erwähnt Mitte kommenden Monats deaktiviert. Das bedeutet, dass Fahrgäste die App und ihre Konten noch aufrufen, aber keine Fahrten mehr buchen können. Die Accounts der Nutzer werden aufgrund von eventuell noch verbleibenden Guthaben nicht automatisch gelöscht. Kunden können ihren Account in der App löschen (unter Menu-Profil-Account löschen). Wollen sie ihren Account gemäß Art. 17 DSGVO löschen, können sie sich an den CleverShuttle-Support unter support@clevershuttle.de wenden.

Glaubt CleverShuttle noch an das Konzept On-Demand-Ridepooling?

„Ridepooling funktioniert“, sagt Sprecherin Rüb. „Die wachsenden Fahrgastzahlen und der steigende Anteil geteilter Fahrten vor der Krise belegen das.“ Die Stärke dieses Angebots komme vor allem dann zum Tragen, „wenn Ridepooling mit Bus und Bahn zu einem integrierten Verkehrskonzept vernetzt wird“. Deswegen arbeite CleverShuttle in Zukunft mit kommunalen Aufgabenträgern zusammen und setzt On-Demand-Ridepooling im Auftrag der öffentlichen Hand um.

Von Andreas Dunte