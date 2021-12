Leipzig

CleverShuttle stellt seinen Betrieb für Privatpersonen in Leipzig ein und will stattdessen neue Wege gehen. Die Fahrgastzahlen der vergangenen Monate seien um bis zu 70 Prozent geringer als im Vergleich zu Vorkrisenzeiten. CleverShuttle werde deshalb Mitte Januar 2022 seinen eigenwirtschaftlichen Fahrbetrieb am Standort Leipzig einstellen, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Bislang war die Geschäftsidee eine moderne Mischung aus Rufbus und Sammeltaxi. Per Smartphone-App konnten sich Nutzerinnen und Nutzer eines der elektrisch betriebenen Fahrzeuge rufen und damit durch Leipzig fahren. Plante das noch jemand entlang der Route, wurde er oder sie kurzerhand mitgenommen. Das Konzept ging lange auf, die Fahrgastzahlen stiegen von Jahr zu Jahr.

Doch die Corona-Krise ging an dem 2014 gegründeten Unternehmen, das heute mehrheitlich zur Deutschen Bahn (DB) gehört, nicht spurlos vorbei. Deswegen will sich CleverShuttle nun neu ausrichten. „Statt direkt am Endkundenmarkt aufzutreten, ist CleverShuttle nun als Partner für Städte, Landkreise und öffentliche Verkehrsunternehmen aktiv“, heißt es. Der Schritt erfolge im Einvernehmen mit dem Joint-Venture-Partner Madsack Mediengruppe, zu der auch die Leipziger Volkszeitung gehört.

„Gemeinsam mit dem ÖNVP Bedienungslücken schließen“

„Wir wollen unseren elektrischen Ridepooling-Service künftig direkt mit dem ÖPNV verknüpfen. Damit erreichen wir mehr Fahrgäste und mehr für die Mobilitätswende. Unser Ziel: den ÖPNV mit On-Demand-Ridepooling flächendeckend attraktiv und flexibel verfügbar zu machen, indem wir Bedienungslücken schließen, die sonst nur mit dem privaten Auto zu bewältigen wären“, erklärt Bruno Ginnuth, Co-Gründer und Chef von CleverShuttle.

In der Messestadt fährt die DB-Tochter bereits für die Leipziger Verkehrsbetriebe. So betreibt CleverShuttle das On-Demand-Angebot „Flexa“ im Norden und Südosten der Stadt. Der per App und Telefon buchbare Quartiersverkehr ist in den MDV-Tarif integriert und bringt Nutzer zu ihren Wunschzielen – zur nächsten Straßenbahn- oder Bushaltestelle sowie zum nächsten Bahnhof. Außerdem will CleverShuttle seinen bestehenden Betriebssitz in Leipzig zu einem Regional-Hub ausbauen. Er soll die in den ÖPNV integrierten Verkehre in Ostdeutschland steuern.

Aktuell hat CleverShuttle rund 170 Beschäftigte am Standort Leipzig. Die Belegschaft am Betriebssitz werde unverändert weiterbeschäftigt. Für betroffenen Fahrer suche man gemeinsam mit der DB und weiteren lokalen Partnerunternehmen nach Lösungen.

Von Andreas Dunte