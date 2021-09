Leipzig

Eine Welle der Empörung rauschte am Donnerstag durch Leipzig. Keinerlei Verständnis fand in den Läden und Einkaufsmärkten eine Idee des sächsischen Sozialministeriums, auch für den Einzelhandel 2G als Option einzuführen. „Wir wollen einen diskriminierungsfreien Handel mit Eintritt für jeden“, forderte nicht nur Thomas Oehme, Vorsitzender vom Marketingverein der Leipziger City-Händler. „Die 2G- oder auch die 3G-Regel lehnen wir strikt ab.“

City-Händler protestierten mit Erfolg

Als das Sozialministerium am Nachmittag zurückruderte, war längst klar, dass sich ganze Branchen wie die Lebensmittelmärkte sowieso nicht an dem Experiment beteiligt hätten. Für den Einzelhandel in Sachsen sei 2G vom Tisch, hieß es in einer Mitteilung aus Dresden. Jedoch bleibe das Modell unter anderem für die Innengastronomie, Clubs, Bars, Sport im Innenbereich, auch Kultur- und Freizeitangebote wie Kinos und Schwimmhallen bei der Staatsregierung in der Diskussion. Die Entscheidung dazu falle in der nächsten Kabinettssitzung.

Clubs fordern günstigere PCR-Tests

In diesen Bereichen fiel das Echo in Leipzig eher durchwachsen aus. „Sachsen würde sich damit am Vorgehen von Hamburg und Berlin orientieren“, sagte Steffen Kache vom Club Distillery. „Es ist vielleicht ein Zwischenschritt, aber ich habe da erhebliche Bauchschmerzen.“ Die im LiveKommbinat zusammengeschlossenen Clubs der Messestadt seien sich darüber einig, dass es nicht angehe, etwa 40 Prozent der Besucher auszuschließen, die aus welchen Gründen auch immer nicht geimpft sind.

„Deshalb fordern wir, den Zugang auch über Tests zu ermöglichen.“ Um Risiken auszuschließen, müssten dafür PCR-Tests vom Staat bezahlt oder verbilligt werden. „Dennoch würden mit Sicherheit einige Clubs in Sachsen im Winter auch 2G nutzen – einfach, weil sie sonst gar keine Chance zum Öffnen haben und zwangsläufig pleite gehen.“

„Politik will Entscheidungen abwälzen“

Bessere Testmöglichkeiten durch günstige PCR-Tests – darin sah ebenfalls Michael Kuriat von der tnc-group (Nachtcafé, Chocolate, Beyerhaus) den kürzesten Weg aus der Krise. Nach einem jüngst in Münster gescheiterten Versuch könne man beim Thema 2G derzeit nur abwarten. Indes bezeichnete es Falk Elstermann von der naTo als „Skandal, dass die Politik jetzt versucht, Entscheidungen auf die Unternehmen abzuwälzen, die sie selbst nicht treffen will“.

Gastronom Henrik Dantz (Mückenschlösschen, Pinguin-Eisbar, Glashaus) konnte 2G gar nichts abgewinnen. „Aktuell ist das keine Option für uns. Wenn wir anfingen, Gäste abzuweisen, würden die Umsatzverluste durch Corona nur noch größer.“ Außerdem sei es absurd, dass die Arbeitgeber laut der Gesetzeslage ihre Beschäftigten nicht zum Impfstatus befragen dürfen, dann aber bei 2G sicherstellen müssten, dass alle geimpft oder genesen sind.

Passage-Kinos gegen Alleingänge

Für die Passage-Kinos an der Hainstraße wäre diese Option wie die Wahl zwischen Pest und Cholera, so Chefin Petra Klemann. „Einerseits müssen wir derzeit mit 3G die Hälfte aller Sessel in den Sälen unbesetzt lassen, andererseits wollen wir niemanden ausschließen. Mir wäre es lieber, wenn die Politik das deutschlandweit einheitlich regelt.“ Weil das wahrscheinlich nicht passiert, würde sie versuchen, mit allen anderen Kinos in Leipzig eine gemeinsame Regelung zu vereinbaren, falls Sachsen die 2G-Option beschließt.

Stefan Niklarz vom regionalen Dehoga-Büro versuchte, eine Lanze für den aktuellen Ansatz des Sozialministeriums zu brechen. „Die Freisitz-Saison geht zu Ende. Es gibt auch in Leipzig Gastronomen, die bei den derzeit geltenden Abstandsregelungen im Winter nur 30 Prozent ihres Gastraums nutzen könnten.“

Vor allem für solche Fälle versuche die Regierung nun, eine Wahlmöglichkeit und vor allem mehr Planungssicherheit zu schaffen. „Niemand wird bei 2G gleich Juchu schreien.“ Aber das könnten die Unternehmen dann jeweils passend zur Art einer Veranstaltung selbst festlegen oder in verschiedenen Räumen verschiedene Angebote machen.

Von Jens Rometsch