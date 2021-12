Clubs, Konzerthäuser und Co. warnen: „Unserem Wirtschaftszweig droht der Niedergang“

Leipzig

Geradezu beschwingt begrüßen die Sprecherinnen und Sprecher des Forums Veranstaltungswirtschaft am Donnerstagmorgen all die, die sich in die digitale Pressekonferenz eingeklinkt haben. Anlass für gute Laune gibt es allerdings nicht, denn die Lage ist ernst. „Veranstaltungswirtschaft ohne Perspektive“ lautet das Motto des Gesprächs, und die Teilnehmenden machen unmissverständlich deutlich, warum das so ist.

Der Pessimismus ist zurück

Zunächst geht es um Zahlen. Die steuert Klaus Wohlrabe vom Ifo-Institut bei, das für die Ermittlung des Geschäftsklimaindex verantwortlich zeichnet und seit kurzem den der Veranstaltungsbranche gesondert analysiert. Während die gesamtwirtschaftliche Stimmung in Deutschland mit einem Wert von plus 11 nach oben tendiere, liege der der Kulturmacher bei minus 26. Der Pessimismus sei angesichts der jüngsten Corona-Entwicklungen zurückgekehrt, so Wohlrabe, und auch die Angst um die eigene wirtschaftliche Existenz liege deutlich höher als in der gesamten Dienstleistungsbranche.

„Für uns ist diese vierte Welle immer noch die erste“, meint Karsten Schölermann von der LiveMusikKommission, und außerdem: „Unserem Wirtschaftszweig droht der Niedergang.“ Es sind Befürchtungen, die schon in den ersten Monaten der Pandemie geäußert wurden, doch angesichts des euphorischen Sommers 2021 mit etlichen Live-Konzerten und anderen Veranstaltungen zunächst vielleicht etwas übertrieben schienen. Denn nach dem Winter 20/21 lief es schließlich. In diesem Winter ist die Lage aber anders. Drastisch anders. Denn es fehle, darin sind sich alle einig, an langfristigen Maßnahmen, Hilfen und Perspektiven. Alles, was es bislang gab, sei für eine kurzfristige Krise ausgelegt gewesen, „aber nicht für zwei Jahre Stillstand“, so Wohlrabe.

Drei zentrale Forderungen

Und das betrifft alle – sowohl die Soloselbständigen, die 43 Prozent aller Beschäftigten in der Veranstaltungsbranche ausmachen, als auch die kleinen und großen Spielstätten. Axel Ballreich von der Bundes-LiveKomm meldet sich bei der Konferenz mit seinen Sorgen zu Wort, ebenso Linda Residovic vom Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik, Timo Feuerbach vom Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren, Henning Könicke vom Fachverband Messen und Ausstellungen und Marcus Pohl von der Interessengemeinschaft der selbständigen DienstleisterInnen.

Sie alle haben drei zentrale Forderungen. Erstens: erneut die nach einem „Marshallplan“, wie sie schon Clubs vor kurzem formuliert haben. Eine „Hilfe zur Selbsthilfe“, so Axel Ballreich, mit verlässlichen und umfassenden Unterstützungsprogrammen, die auf die speziellen Bedingungen der Branche zugeschnitten sind, welche im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen deutlich mehr Planungsvorlauf braucht und der die Arbeitskräfte zunehmend verloren gehen. Unter anderem, so heißt es, müsse das Kurzarbeitergeld auch im neuen Jahr in bisherigem Umfang greifen und die Überbrückungshilfe auch über den März hinaus verlängert werden.

„Lasst bitte die Karten am Kühlschrank“

Zweitens: Ansprechpartner in den Ministerien. Denn nach wie vor werde die Branche, trotz 1,1 Millionen Beschäftigten vor Corona, von politischer Seite zu wenig gehört, und die Bundestagswahl habe das weiter erschwert. Denn zuvor aufgebaute Kommunikationskanäle seien nun wieder durcheinandergewirbelt worden, und ob nun etwa das Kultur- oder das Wirtschaftsministerium die zuständige Stelle ist, sei wieder unklar, heißt es.

Die dritte Forderung richtet sich nicht an die Politik, sondern an das Publikum und lautet: „Lasst bitte die Karten am Kühlschrank!“ Gemeint sind hier nicht nur tatsächliche Tickets, sondern auch Gutscheine, die 2020 im Zuge der damals beschlossenen Gutscheinregelung für verschobene Veranstaltungen ausgegeben wurden. Da viele davon noch nicht nachgeholt wurden, können die noch geltenden Gutscheine ab dem 1. Januar zurückgegeben werden. Wer die Veranstalter unterstützen wolle, solle dies bitte nicht tun, so der Appell.

Nach 22 Monaten Pandemie sei keine Besserung der Lage in Sicht – im Gegenteil scheint die Zukunft gerade umso düsterer. Der Branche bleibt deshalb gerade wenig mehr, als ihre Forderungen immer und immer wieder zu wiederholen. Bis sie irgendwann, hoffentlich, Gehör finden, damit Deutschlands Kulturlandschaft nicht zugrunde geht.

Von Christian Neffe