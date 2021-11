Coffe Baum, Kita-Käufe, Holzbau – das hat der Leipziger Stadtrat am Donnerstag beschlossen

Leipzig

Das traditionsreiche Kaffeehaus „Zum Arabischen Coffe Baum“ in der Kleinen Fleischergasse 4 kann modernisiert werden. Der Stadtrat gab dafür am Donnerstag 3,01 Millionen Euro frei. Das Traditionsrestaurant ist seit Anfang 2019 geschlossen. Das damalige Betreiberehepaar Steffens wechselte in den Ruhestand. Damit entfiel der Bestandsschutz. Brandschutz, Lüftung, Sanitärtechnik, Hygiene und vieles mehr muss nun vor der Wiedereröffnung verbessert werden.

Die Stadt wollte die Sanierung ursprünglich aus der Gästetaxe bezahlen, die in Hotels bei der Übernachtung erhoben wird. Doch dies musste wegen der coronabedingten Schließung ausgesetzt werden. Mittlerweile gab es vom Freistaat Sachsen Fördermittel in Höhe von einer Million Euro, die aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR stammen, die die ostdeutschen Länder und Berlin erhalten. Die Bauarbeiten starten 2022. Die Wiedereröffnung ist für 2023 geplant.

Strategie für möglichen Kauf privater Kitas beschlossen

Die Stadt will sich beim Betrieb von Kindertagesstätten unabhängiger von privaten Besitzern der Immobilien machen, die diese möglicherweise verkaufen. Die Stadt soll alle Kitas, die nicht ihr gehören, bis Februar 2022 zunächst auflisten. Der Auftrag: Die Stadt soll Kitas dann kaufen, wenn der Bedarf im jeweiligen Stadtgebiet es erfordert und ein Erwerb wirtschaftlich sinnvoll ist. Voraussetzung ist aber, dass der Stadt überhaupt ein Kaufangebot gemacht wird.

Diese Strategie wurde auf Initiative der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen so beschlossen. 42 waren dafür, 16 dagegen, fünf Abgeordnete enthielten sich. Ein Vorkaufsrecht durch die Stadt, wenn private Eigentümer ihre Immobilien veräußern wollen, besteht allerdings nicht. Das ist rechtlich nicht möglich, sagte Bürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne).

Ausgangspunkt war der Verkauf der Kita „Bärchenland“ in der Pistorisstraße, die nach langen Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer und einem höheren Mietpreis letztlich gesichert werden könnte. „Der Antrag ist überflüssig“, so FDP-Stadtrat Sven Morlok: „So viel Vertrauen zum Handeln der Verwaltung haben wir.“ CDU-Karsten Albrecht nannte das Vorgehen „sehr problematisch“ und sprach von Misstrauen gegenüber privaten Immobilienbesitzern und Kirchgemeinden.

Holzbau-Initiative für Leipzig beschlossen

Bei städtischen Neubauvorhaben sowie bei der Beratung privater Bauherren soll die Stadt Leipzig stärker als bisher auf nachhaltige Bauweisen, darunter den Holzbau, setzen. Das hat der Stadtrat auf Initiative der Grünen mehrheitlich beschlossen. „Der Großteil der Gebäude wird klassisch mit Beton und Sahl gebaut“, so Grünen-Fraktionschef Tobias Peters. Das sei verheerend für den ökologischen Fußabdruck sowie das Erreichen der Pariser Klimaziele, eine Dekarbonisierung der Bauwirtschaft notwendig. Holzbau komme nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für mehrgeschossige Häuser in Frage. Das sei beispielsweise mit der Oberschule am Barnet-Licht-Platz, die in Holzbauweise errichtet wurde, sowie dem Holz-Massivhaus in Lindenau bewiesen wurden.

Um Möglichkeiten nachhaltigen Bauens sichtbar zu machen, sollen Pilotprojekte in unterschiedlicher Ausprägung forciert werden – auch im Sinne der Wirtschaftsförderung sowie zukunftsweisender Stadtentwicklung. Dabei sollen auch die kommunalen Unternehmen einbezogen werden sowie die Verwaltung sich um Förderung durch Bund und Land bemühen. Sabine Heymann (CDU) warnte davor, die Verwaltung „in ein Korsett zu zwängen“ und verwies auf den Zustand der heimischen Wälder mit Windbrüchen und Baumkrankheiten.

Michael Neuhaus (Die Linke) verwies darauf, dass es Pilotprojekte wie auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof bereits gebe. „Mit Holz allein können wir die notwendigen Wohnungen nicht bauen“, konstatierte Claus-Uwe Rothkegel (CDU). Beschlossen wurde auf SPD-Antrag, dass sich die Verwaltung beim Freistaat Sachsen für eine Ausbildungsoffensive für Holzbauberufe einsetzt.

Runder Tisch für Händler soll kommen

Die Stadt soll einen Runden Tisch einberufen, an dem Post-Corona-Maßnahmen zur Stärkung von Einzelhandel und Gewerbe in Innenstadt und Stadtteilzentren und Magistralen diskutiert werden. Das hat der Stadtrat auf Grünen-Initiative beschlossen. „Es reicht nicht, auf die Innenstadt zu sehen“, so Annette Körner (Grüne). „Wenn Leerstand droht und Mieter und Vermieter keine Lösung finden, müssen wir unsere Moderation anbieten.“ Der Handel befinde sich im Strukturwandel. Es gebe bereits das City-Management und andere Formen, die Stadtteilzentren zu fördern, entgegnete Sabine Heymann (CDU). „Die Stadtverwaltung handelt ohnehin. Daher brauche wir keine neuen Formate“. „Wir haben einen City-Manager gewählt, der alle an den Tisch bringen muss“, so Andreas Geisler (SPD). Deshalb sei der Antrag unnütz. Da der Rat aber kein falsches Signal aussenden wollte, stimmten die meisten Abgeordneten zu.

Von Mathias Orbeck