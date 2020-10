Commerzbank strafft Filialnetz in Leipzig – mehr Online-Geschäft

Leipzig

Die Nutzung digitaler Anwendungen nehme weiter zu, heißt es bei der Commerzbank Leipzig. Corona habe diesen Trend noch einmal verstärkt. Aus diesem Grund will das Geldinstitut sein Filialnetz in Leipzig anpassen, wie Niederlassungsleiter Ralf Bendicks erklärt.

Konkret heißt das, dass die Filialen in der Georg-Schumann-Straße in Wahren sowie in der Johannisallee am Ostplatz nicht wieder öffnen werden. Sie sind bereits seit Mitte März infolge der Corona-Krise geschlossen.

Mitarbeiter wechseln in andere Filialen

„Die vertrauten Ansprechpartner bleiben den Kunden jedoch erhalten“, heißt es. Sie wechselten an die Filialstandorte Karl-Liebknecht-Straße sowie Landsberger Straße und Lindenauer Markt. Die SB-Standorte in Wahren und am Ostplatz bleiben bis auf Weiteres geöffnet.

Bendicks verweist auf eine Umfrage der Commerzbank, wonach ein Viertel der Befragten Bankgeschäfte inzwischen häufiger online erledigt. 44 Prozent der Sachsen würden beim Bezahlen häufiger zu Girocard oder Kreditkarte als vor der Krise greifen.

Fünf Standorte in Leipzig bleiben erhalten

„Bei wichtigen Finanzthemen wie Vermögensanlage, Baufinanzierung oder Altersvorsorge sind Kunden aber durchaus bereit, auch eine etwas größere Entfernung in Kauf zu nehmen. Wir bündeln daher die persönliche Beratung in Leipzig und werden alles dafür tun, dass sich unsere Kunden weiterhin gut betreut fühlen.“

Ab Mitte November verfügt die Commerzbank Leipzig damit noch über fünf Standorte in der Stadt. Neben den Filialen in der Karl-Liebknecht-Straße, der Landsberger Straße und am Lindenauer Markt stehen Kunden die Filiale am Thomaskirchhof sowie die City-Filiale im Hauptbahnhof zur Verfügung. „Letztere ist derzeit Corona-bedingt vorsorglich noch geschlossen“, so eine Sprecherin.

