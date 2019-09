Comparex-Nachfolger Software One strebt an die Börse

Stans/Leipzig

Noch in diesem Jahr will Software One an der Börse in Zürich Aktien ausgeben. Das kündigte das Unternehmen am Montag am Sitz im schweizerischen Stans an. „Der geplante Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Software One“, sagte Verwaltungsratschef Daniel von Stockar.

Verkauft werden sollen vor allem Aktien des Finanzinvestors KKR, der vor einem Jahr mit 25 Prozent bei den Schweizern eingestiegen war. KKR werde aber mit einer „bedeuteten Beteiligung“ an Bord bleiben. Die Gründer der Firma, die bisher die übrigen 75 Prozent halten, wollen „zusammen weiterhin den größten Anteil halten“.

Für den Leipziger Standort mit seinen 650 Mitarbeitern wird es eine Rückkehr aufs Börsenparkett. Unter dem früheren Namen „PC-Ware“ war die 1990 gegründete Firma schon einmal an die Börse gegangen – im Jahr 2000. Neun Jahre später stieg dann Raiffeisen Informatik aus Österreich ein, änderte den Namen in Comparex und nahm die Firma 2011 von der Börse.

Vor einem Jahr gaben die Österreicher ihre Tochter dann an Software One weiter. Aus der bisher selbstständigen Firma wurde eine Außenstelle der Schweizer, der eigene Name verschwandganz.

Das Geld für die Übernahme hatte sich Software One zuvor beim neuen Anteilseigner KKR besorgt. Der holt sich einen Teil der Investition jetzt an der Börse zurück. Berichten zufolge soll der Börsengang bis zu 1,5 Milliarden Schweizer Franken (1,4 Milliarden Euro) einbringen.

Von Frank Johannsen