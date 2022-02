Connewitz-Krawalle: Bewährungsstrafe für JVA-Beamten 

Leipzig

Er war angeklagt als Teil eines gewalttätigen Mobs, der am Abend des 11. Januar 2016 durch den linksalternativen Stadtteil Leipzig-Connewitz zog: Kersten H. (36), Beamter im Dienst des sächsischen Justizvollzugs, ist am Freitag am Amtsgericht wegen schweren Landfriedensbruchs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Amtsrichterin Lena Bilstein folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Außerdem soll der Angeklagte 3000 Euro an das DRK bezahlen. Die Richterin erklärte, es gebe keine Zweifel, dass der Angeklagte Teil der Randalierer gewesen sei. Am ersten Prozesstag hatte sie allerdings eingeräumt, auf den vorliegenden Videoaufnahmen den Beschuldigten nicht gesehen zu haben.

Über 100 000 Euro Schaden

Mehr als 200 Hooligans und Rechtsextreme waren vor sechs Jahren nach den Ausschreitungen von der Polizei festgesetzt worden, nachdem sie in Connewitz zahlreiche Geschäfte und Lokale sowie geparkte Fahrzeuge beschädigt hatten. Über 100 000 Euro Schaden waren dabei entstanden. Die Anklagebehörde ging hierbei aufgrund der Rechtsprechung stets davon aus, dass auch derjenige, der in einer solchen Gruppe „nur“ ostentativ mitmarschiert, sich als Teilnehmer eines Landfriedensbruchs schuldig macht.

Mithin war es für das Urteil gegen Kersten H. nicht entscheidend, ob der Beamte von Zeugen unmittelbar identifiziert wurde. Denn die vernommenen Polizeibeamten berichteten vor Gericht lediglich davon, dass unter den mehr als 200 Tatverdächtigen, die in der Auerbachstraße festgesetzt worden waren, einige bekannte Gesichter aus der Hooliganszene und dem rechtsextremen Spektrum gewesen seien. Der Angeklagte soll ebenfalls unter den Festgesetzten gewesen sein. Ein Polizist nannte diese Gruppierung eine „homogene Masse“.

Eine „homogene Masse“: Die festgesetzten Tatverdächtigen nach den Krawallen in Connewitz. Quelle: Andre Kempner

Zum Prozessauftakt hatte Kersten H. zu den Tatvorwürfen geschwiegen. Auch als das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war, hatte er nichts gesagt und seinen Dienstherrn nicht darüber unterrichtet. Die Folge: Der Beamte blieb noch längere Zeit im Dienst, arbeitete nach Angaben des sächsischen Justizministeriums in den Haftanstalten Leipzig und Bautzen auf jenen Stationen, auf denen in dieser Zeit auch Beschuldigte der Connewitz-Krawalle inhaftiert waren. Erst als er sich wegen eines bevorstehenden Prozesstermins vor seinem Chef in der Leipziger Justizvollzugsanstalt (JVA) outete, kam die Sache raus. Seit Anfang Januar 2019 ist er suspendiert.

Würde das Urteil des Amtsgerichts rechtskräftig, wäre der Beamte seinen Job los. Allerdings will sein Verteidiger Helmut-Hartwig Heuer womöglich gegen die Entscheidung des Gerichts vorgehen. Seiner Ansicht nach blieb unbewiesen, ob Kersten H. zu den Tätern gehörte. Heuer plädierte daher auf Freispruch.

Prozesse gegen 20 Angeklagte offen

Mit der Bewährungsstrafe gegen Kersten H. wurden 183 der insgesamt 204 Beschuldigten, die von der Staatsanwaltschaft Leipzig angeklagt wurden, inzwischen verurteilt. Wie Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Freitag auf LVZ-Anfrage mitteilte, seien die Verurteilungen von 178 Angeklagten wegen schweren Landfriedensbruchs mittlerweile rechtskräftig. Neben dem Fall Kersten H. befinden sich noch zwei weitere Verfahren innerhalb der Rechtsmittelfrist. In einem weiteren Fall hatten sowohl Anklage als auch Verteidigung Berufung eingelegt, sodass es am Landgericht in die nächste Runde geht. Zudem hat ein Angeklagter Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, teilte Schulz mit. Zur Verhandlung stehen noch Verfahren gegen 20 Beschuldigte, ein Angeklagter war verstorben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinzu kommen allerdings jene Verfahren, die von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden übernommen worden waren. Wie berichtet, war ein Teil der Fälle an diese Behörde abgegeben worden, da gegen die Angeklagten auch wegen des Tatvorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wurde.

Von Frank Döring