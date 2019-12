Connewitz-Krawalle: Rechtsreferendar scheitert mit Berufung

Leipzig

Das Verfahren um den wegen schweren Landfriedensbruchs verurteilten Rechtsreferendar in der sächsischen Justiz geht wohl in die nächste Runde. Am Dienstag verwarf das Landgericht die Berufung von Brian E. (27), der in erster Instanz wegen der Beteiligung an den Krawallen von Hooligans und Rechtsextremen im linksalternativen Stadtteil Connewitz am Abend des 11. Januar 2016 verurteilt worden war. Noch im Gerichtssaal kündigte der angehende Jurist auf LVZ-Nachfrage an, wahrscheinlich Revision einzulegen.

Von Gewalt nichts gewusst

„Sie wussten, was an dem Abend passieren sollte“, sagte die Vorsitzende Richterin Gabriela Walburg. „Es war ihr Wille.“ Bereits das Amtsgericht hatte den Rechtsreferendar deshalb zu einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Eigenhändige Gewalttaten ließen sich ihm nicht nachweisen, hieß es in dem Urteil, dafür jedoch „ostentatives Mitmarschieren“.

Verteidiger Jürgen Schäfer forderte einen Freispruch. „Mein Mandant hat sich nicht an Gewalttätigkeiten beteiligt, er war in der Gruppe eingekesselt.“ Brian E. räumte seine Teilnahme zwar ein und entschuldigte sich bei den Opfern. „Ich wusste aber nicht, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt“, sagte er. Am 11. Januar habe er an einer Demo gegen linke Gewalt in Connewitz teilnehmen wollen.„Ich gehöre keinen Neonazi-Strukturen an. Einige Rädelsführer haben die Leute dort ausgenutzt.“

SS-Tattoo Thema im Prozess

Staatsanwältin Sandra Daute hielt es für „nicht glaubhaft, dass der Angeklagte so arglos war“. Ein Mann mit seiner Bildung und seinem politischen Interesse hätte mehr als jeder andere wissen können, was dort passiert, so Daute. Ohnehin ist die Anklagebehörde im Fall Brian E. sensibilisiert, ermittelte gegen ihn, weil der Mixed-Martial-Arts-Kämpferbei einem Wettkampf in Österreich mit einem Hakenkreuz-Tattoo posiert haben soll. Eine im Prozess beantragte Inaugenscheinnahme des großflächigen Tattoos, das Symbole der 5. SS-Panzer-Division „Wiking“ und eine der in rechtsextremen Kreisen verbreiteten Schwarzen Sonne beinhalten soll, lehnte das Gericht ab.

Noch bis 30. November 2020 ist Brian E. als Rechtsreferendar beim Landgericht Chemnitz angestellt. Würde die Strafe vorher rechtskräftig, wäre seine juristische Karriere vorbei.

Von Frank Döring