Kein anderer Ort in Leipzig produziert so viele Schlagzeilen wie Connewitz. Zuletzt wieder am vergangenen Wochenende mit Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Der Vielfalt im Quartier werden die Nachrichten allerdings selten gerecht. In einer neuen LVZ-Serie stellen wir Bewohner, Protagonisten und Institutionen vor.