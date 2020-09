Leipzig

Es ist schon paradox: Beim Courage-Festival auf dem Dach der Leipziger Moritzbastei setzen Musiker und Politiker am Freitagabend ein kraftvolles Zeichen gegen Rechts und für ein friedliches Zusammenleben in der Stadt. Keine vier Kilometer entfernt marodieren zur selben Zeit linke Chaoten brandstiftend und Steine werfend durch Connewitz und liefern sich dort eine heftige Straßenschlacht mit der Polizei. Bilder einer Stadt, die einmal mehr zeigen, wie die Fokussierung auf Rechts die Gefahren von Linksaußen vernebelt.

Leipzig – ein Hotspot des Linksextremismus in Deutschland

Seit Jahren erstarkt das linksradikale Spektrum, das Leipzig deutschlandweit zu einem Hotspot neben Hamburg und Berlin werden ließ. Richteten sich dessen Angriffe in den vergangenen Jahren noch vornehmlich gegen Einrichtungen des Staates, gegen Polizeistationen, Amts- und Bundesverwaltungsgericht, Bundesgerichtshof, Staatsanwaltschaft und Ausländerbehörde, steht mittlerweile die Immobilienwirtschaft im Zentrum der Zielscheibe. Höhepunkt waren im vergangenen Jahr der Brandanschlag auf eine Baustelle in der Prager Straße mit Millionenschaden und ein Attentat auf eine Mitarbeiterin einer Immobilienfirma.

Der edelste Zweck heiligt nicht die Mittel

Die Ausschreitungen in der zweiten Nacht in Folge stehen diesmal in unmittelbarem Zusammenhang zur Beendigung einer mehrtägigen Hausbesetzung in der Ludwigstraße. Eine Aktion, die die Besetzer als zivilen Ungehorsam gegen Wohnungsleerstand, hohe Mieten und Immobilienspekulanten deklarieren. Sie wollen ein Zeichen setzen und kalkulieren den Rechtsbruch dabei ein. Doch auch der edelste Zweck heiligt nicht die Mittel. Spätestens als die Besetzer öffentlich dazu aufrufen, durch Sabotage die Durchsetzung des Eigentümer-Hausrechts zu verhindern, wird klar: Diesen Leuten ist jedes Mittel recht, auch Gewalt.

Und die ließ nicht lange auf sich warten. Heftige Ausschreitungen schon Donnerstagabend im Osten, dann am Freitagabend im Süden. Die erwartbare, vielleicht sogar kalkulierte, Begleitmusik zum Netzwerktreffen „Soziale Kampfbaustelle in Leipzig-Connewitz“, zu der linke Gruppierungen für dieses Wochenende nach Leipzig eingeladen haben.

Ideologische Wegbereiter

Wo bleibt der kollektive Aufschrei der Zivilgesellschaft gegen diese Entwicklungen, die das friedliche Zusammenleben in der Stadt der Friedlichen Revolution von 1989 so nachhaltig stören? Die Ergebnisse einer Studie zu den Ursachen der urbanen Gewalt in Leipzig, die die Kommune im Jahr 2016 nach einer Reihe von Ausschreitungen in Auftrag gegeben hatte, lassen bis heute auf sich warten. Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Linksextremismus wird seit Jahren in Leipzig nur halbherzig geführt. Politiker, die sich in Anbetracht der beiden Krawallnächte zwar schockiert zeigen, gleichzeitig aber Verständnis für die Hausbesetzer aufbringen, müssen sich jetzt den Vorwurf gefallen lassen, Gewalttätern ideologisch den Weg zu bereiten.

Von Klaus Staeubert