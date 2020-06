Connewitz-Randalierer: Linke Solidarität trotz Urteil wegen Hitlergruß 

Leipzig

Als Kevin J. (29) wegen der Krawalle in der Silvesternacht in Connewitz am Dienstag beim Amtsgericht erschien, war ihm die Unterstützung der linken Szene gewiss. Unterstützer klatschten ihm beim Gang auf die Anklagebank Beifall. Ein Solidaritätskomitee versicherte auf dem Szeneportal Indymedia: „Wir erklären uns solidarisch mit Kevin, denn uns ist klar: Getroffen hat es einen, gemeint sind wir alle!“ Das ist durchaus bemerkenswert,denn Kevin J. ist wegen eines rechtsextremen Delikts vorbestraft. Nach LVZ-Informationen zeigte der Leipziger den Hitlergruß.

„Rassismus und Klassenkonflikt“

Ein politisch überaus wachsames Umfeld, das schon bei vagen rechten Verdachtsfällen unerbittlich agiert und beispielsweise einen Kanalarbeiter nur wegen dessen Mützen-Marke krankenhausreif schlägt, verhält sich in dieser Causa geradezu großzügig. Oder sollte die in diesen Fragen außergewöhnlich gut unterrichtete Szene von der bedenklichen Vorstrafe nichts gewusst haben?

Für das Soli-Komitee war das Verfahren gegen Kevin J. ein politisches. Der Angeklagte gilt demnach als „primär prekarisierter Mensch" und Angehöriger einer „urteilsbehafteten Randgruppe“, zu denen Linke, Ausländer oder Obdachlose zählten. Im Prozess um die Ausschreitungen in der Silvesternacht, bei dem Kevin J. wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung zu einem Jahr und zwei Monaten Haft verurteilt wurde, habe ein Rassismus gegen BPoC (Black and People of Color) doppelt gewirkt, so die Unterstützer in einem Statement auf Indymedia, die zudem einen „Klassenkonflikt“ ausmachten.

Mehrere Gefängnisaufenthalte

Die massiven Vorstrafen des Beschuldigten spielten für die Kritiker des Urteils nur am Rande eine Rolle. Dabei waren sie für das Strafmaß durchaus erheblich. Ein Dutzend Verurteilungen stehen seit 2005 im Bundeszentralregister – Sanktionen wegen Betrugs, Diebstahls, Körperverletzung, Bedrohung. Zuletzt war Kevin J. im Juli 2017 wegen versuchten Raubs zu drei Jahren Haft verurteilt worden, Ende September 2019 kam er wieder auf freien Fuß.

Es war nicht sein erster Gefängnisaufenthalt: Am 18. Juli 2013 wurde er vom Amtsgericht unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung und räuberischen Diebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Auch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde ihm damals zur Last gelegt, teilte Staatsanwältin Vanessa Fink jetzt auf LVZ-Anfrage mit.

Hintergrund: Anfang Januar 2013 kam es auf dem Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei, weil Kevin J. trotz Hausverbots das Gelände nicht verlassen wollte. Als ihn mehrere Beamte zum Ausgang geleiteten, so die Staatsanwältin, „hob der Angeklagte noch im Bahnhof auf einer Treppe seinen rechten Arm und rief deutlich hörbar Heil Hitler“. Zudem soll er die Beamten beleidigt, bespuckt und körperlich attackiert haben.

Noch keine Berufung

Gleichwohl kritisiert das Soli-Komitee das jüngste Urteil gegen Kevin J. scharf. „Vor der Justiz sind eben doch nicht alle gleich", heißt es in dem Indymedia-Statement. „Wie auch, wenn die Justiz auf das Funktionieren des kapitalistischen Staates ausgerichtet ist, wenn das Privateigentum per Grundgesetz gesichert und eben jenes Grundgesetz sowie das Strafgesetzbuch von weißen Männern geschrieben wurde. Es ging und geht um ihre Interessen.“

Bisher ist weder von Staatsanwaltschaft noch Verteidigung Berufung gegen das Urteil eingelegt worden, teilte Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke am Donnerstag auf Anfrage mit. Kommenden Dienstag läuft die Frist dafür ab.

Von Frank Döring