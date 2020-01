Zum Mordversuch an einem Polizisten - Connewitzer Pfarrer: „Wer ,All cops are bastards’ ruft – der engagiert sich nicht“

Die Connewitzer Pfarrer Christoph Reichl und Ruth Alber sind entsetzt über die brutalen Vorgänge in der Silvesternacht in ihrem Stadtteil. Sie passen nicht zum sonst bunten Bild im Viertel, finden sie. Zum Mordversuch an einem Polizisten finden sie klare Worte.