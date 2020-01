Connewitzer sind entsetzt: Bornaische Straße wird „kompakt“ umgebaut

Leipzig

Ab 2. März hat Leipzig eine Großbaustelle mehr. Die Stadt startet den Umbau der Bornaischen Straße zwischen Wiedebachplatz und Ecksteinstraße. Geplant ist, die Trasse „kompakt“ umzubauen: Schon in der ersten Bauphase bis zum 20. Mai sollen die Fahrbahn und die neuen Straßenbahnstränge zwischen Hammerstraße und der Haltestelle Hildebrandstraße entstehen. Dafür muss der Abschnitt aber komplett für die Straßenbahnen und den übrigen Durchgangsverkehr gesperrt werden. Weil auch kein Schienenersatzverkehr durch den Baubereich rollen soll, ist die Erregung in Connewitz groß. Vor allem Senioren und Eltern von Schulkindern fordern, dass beim Ersatzverkehr nachgebessert wird.

So sieht die Haltestelle Pfeffingerstraße heute aus: marode Fahrbahnen und Gleise, auf denen nur noch Schrittgeschwindigkeit gefahren werden kann. Es gibt auch keine separaten Radwege und Gehbehinderte haben es beim Aus- und Einsteigen schwer, weil der Stop nicht barrierefrei ist. Quelle: André Kempner

Haltestelle Pfeffingerstraße wird verlegt

Die Baupläne sehen vor, den Bereich deutlich aufzuwerten: Nicht nur Fahrbahnen und Straßenbahngleise werden erneuert, auch barrierefreie Haltestellen entstehen, ebenso separate Radfahrstreifen an beiden Seiten. Auch eine neue Ampelanlage ist an der Meusdorfer Straße und eine Fußgängersignalanlage südlich der Stockartstraße vorgesehen.

Weil vorhandene Zufahrten einen barrierefreien Umbau der bestehenden Haltestelle nicht zulassen, wird die Haltestelle Pfeffingerstraße von ihrem bisherigen Standort südlich der Stockartstraße in den Bereich nördlich der Stockartstraße verlegt. Außerdem fallen die an der landwärtigen Straßenseite befindlichen Stellplätze wegen der neuen Radstreifen fast komplett weg. Die Anzahl der aktuell 87 Parkplätze wird sich dadurch halbieren.

Stadt stellt Parkflächen zur Verfügung

Planer Ralf-Michael Göhner vom Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt teilte am Mittwochabend in der Schule Zwenkauer Straße mit, dass die Stadt und ihre Betriebe „von Hauswand zu Hauswand“ arbeiten wollen – also auch Parkbuchten anlegen, Gehwege sanieren und Baumalleen erweitern. Insgesamt seien sechs Hauptbauphasen geplant, die neun Monate umfassen und bis zum 28. November dauern. Eine siebte Phase sieht vor, noch im Herbst Bäume zu pflanzen. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, soll der Umbau bis zum 12. Dezember komplett geschafft sein.

Um den neunmonatigen Wegfall der Parkplätze an der Bornaischen Straße zu kompensieren, hat die Stadt zum ersten Mal private Flächen angemietet, die Anwohnern zur Verfügung gestellt werden sollen. Bei den Arealen handelt es sich um Eckgrundstücke an der Hammerstraße und an der Meusdorfer Straße; auch am Wiedebachplatz soll eine Fläche dafür eingerichtet werden.

Kein Ersatzverkehr durch die Baustelle

Der Durchgangsverkehr wird vom 2. März bis zum 28. November weiträumig umgeleitet. So sollen Autofahrer stadteinwärts über Siegfried-, Dürr-, Dankwart-, Zwickauer und Arno-Nietzsche-Straße rollen, stadtauswärts und stadteinwärts über Wolfgang-Heinze-Straße, B 2 und Goethesteig. Die Prinz-Eugen-Straße werde nicht als Umleitung ausgeschildert, aber in beide Richtungen befahrbar bleiben, hieß es.

Für Wirbel sorgten am Mittwochabend die Umleitungen für den öffentlichen Nahverkehr: Da die Straßenbahnlinien 9 und 11 im Baubereich für zehn Wochen komplett gekappt werden und damit auch der wichtige Straßenbahnhof Dölitz in dieser Zeit „abgehängt“ wird, gibt es erhebliche Einschränkungen. Verschärft werden diese noch, weil in diesen zehn Wochen keine Ersatzbusse durch den Baubereich rollen sollen. Die Folge: Senioren, die dort wohnen, müssen zu Fuß entweder bis zum Connewitzer Kreuz oder zur Klemmstraße/S-Bahnhof Connewitz gehen, um den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Für Fahrgäste aus Markkleeberg Ost verkehrt der Schienenersatzverkehr bis Klemmstraße/S-Bahnhof Connewitz und dann weiter stadteinwärts über Siegfried-, Dürr-, Dankwart-, Zwickauer Straße bis zum Umsteigepunkt Triftweg.

„Die LVB müssen eine Lösung finden“

Dass kein Ersatzbus durch den Baubereich tourt, sei bautechnologisch begründet, erklärte ein Experte der Wasserwerke, die mitten in der Straße einen Kanal sanieren müssen. Ein LVB-Mitarbeiter fügte hinzu, sein Unternehmen habe dafür nicht ausreichend Kleinbusse.

Bei den über 100 anwesenden Connewitzern lösten diese Erklärungen lautstarke Proteste aus. „Wir haben Erst- und Zweitklässler, die zur Schule fahren müssen“, erklärte eine Schulleiterin. „Außerdem müssen fünf Klassen zum Schwimmunterricht in die Tarostraße kommen. Die LVB müssen hier eine Lösung finden.“

Der Vertreter eines Seniorenparks nannten den Verzicht auf Kleinbusse im Baubereich „unverantwortlich“. „Das Durchschnittsalter unserer Heimbewohner beträgt über 82 Jahre“, sagte er. „Sie sind auf den ÖPNV angewiesen.“

Eltern bangen um ihre Schulkinder

Auch Eltern schlugen Alarm. Für sehr viele Kinder, die in Connewitz zur Schule gehen, seien extra Schülercards und Schülermobilcards erworben worden, die jetzt deutlich entwertet würden, hieß es. Außerdem sei es inakzeptabel, die Schüler durch den Baubereich zur Schule gehen zu lassen. Vertreter der LVB sicherten zu, diese Proteste an die Geschäftsführung weiterzuleiten.

Detailpläne zum Umbau sind im Internet unter www.leipzig.de/bornaische-strasse zu finden. Kontakte mit einem Ansprechpartner der Bauleitung sind per E-Mail unter bornaische@leipzig.de möglich.

Von Andreas Tappert