Leipzig

Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) schließt vorerst zum 31. August seine Corona-Ambulanz sowie die Corona-Zahnambulanz. Auch in der Notaufnahme und am Institut für Virologie werden keine ambulanten Tests mehr durchgeführt. Die Zahl der Anrufer über die Hotline sowie der Besucher vor Ort, die sich testen lassen wollten, bewegten sich in den vergangenen Wochen auf konstant niedrigem Niveau, teilte das UKL mit.

Zeitweise sieben Tage die Woche geöffnet

Menschen, die sich aufgrund von Symptomen oder aus anderen Gründen auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 untersuchen lassen möchten, stünden die Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MedVZ) am UKL, die Hausarztpraxen sowie das Testcenter am Flughafen Leipzig/Halle zur Verfügung. Die Corona-Ambulanz am UKL wurde Anfang März eröffnet und hatte zeitweise sieben Tage in der Woche geöffnet.

Nur sieben positiv Getestete seit Mitte August

Zwischen 20 und 50 Anrufe wurden in den vergangenen Tagen registriert, in der Spitze kamen 44 Menschen für einen Abstrich in die Ambulanz. Positiv getestet wurden seit dem 18. August nur drei Personen. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) sieht mittlerweile die niedergelassenen Ärzte in den Hausarztpraxen und – außerhalb der normalen Sprechzeiten – die Bereitschaftspraxen auch für eine höhere Zahl an Tests ausreichend eingerichtet und ausgerüstet. In der Anfangszeit der Corona-Pandemie im Frühjahr war das laut UKL noch nicht der Fall, so dass der Bedarf für zusätzliche Test-Anlaufstellen bestanden hatte. Die Tests der Reiserückkehrer laufen zudem inzwischen über die KVS.

Lesen Sie auch: Leipziger Gesundheitsamt übt scharfe Kritik am Zeitpunkt von Corona-Tests.

