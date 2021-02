Leipzig

Noch ist der Schnee auf dem Vorplatz des „Vierseithofs“ im Leipziger Südwesten nicht ganz geschmolzen. Und auch hinter den Mauern des schmucken AWO-Seniorenzentrums im Ortsteil Liebertwolkwitz ist die jüngste Vergangenheit noch allgegenwärtig. Seit Dienstag wurde in dem Heim, in dem bis vor Kurzem noch 78 alte Menschen lebten, zwar niemand mehr positiv auf das Coronavirus getestet. Doch die fünf Wochen davor müssen für Bewohner und Mitarbeiter die Hölle gewesen sein.

„Wir wissen nicht, wie das Virus ins Haus kam“, berichtet Heike Buchheim. Sie ist Geschäftsführerin der AWO Kita und ambulante Dienste GmbH, einer Tochtergesellschaft der Arbeitwohlfahrt Leipziger Land, die das Haus betreibt. Das ganze vergangene Jahr konnte es der latenten Bedrohung widerstehen. Lediglich eine Beschäftigte infizierte sich. Dann, am 11. Januar, der erste positive Befund bei einem Heimbewohner, festgestellt bei einem Routinetest. Von da an ging es trotz Schutzmaßnahmen, sofern sich diese bei schwer Demenzkranken mit großem Laufdrang umsetzen lassen, und Quarantäne Schlag auf Schlag. „Was uns so erschreckt hat, ist, wie rasant sich dieses Virus ausbreitet“, sagt Buchheim.

Heike Buchheim, Geschäftsführerin der AWO Kita und ambulante Dienste GmbH. Quelle: privat

57 Bewohner und 25 Mitarbeiter infiziert, 16 Tote

Die Bilanz, so erschreckend wie die des Pflegeheimes Am Auenwald in der Südvorstadt, wo binnen vier Wochen 16 alte Menschen fast zeitgleich einen Corona-Ausbruch nicht überlebten. In Liebertwolkwitz steckten sich 57 – und damit mehr als zwei Drittel der Heimbewohner – an, 15 von ihnen starben, darunter auch der Schwiegervater von Claudia Polzin-Muschter. „Leider erfuhren wir erst durch den Tod unseres Vaters am 27. Januar, dass er bereits am 24. Januar positiv getestet wurde“, erzählt sie. Bei allem Verständnis für die schwierige Lage des Personals wünschten sich Angehörige doch vor allem mehr Kommunikation.

Lesen Sie auch Drama in Leipziger Pflegeheim: 16 Corona-Tote seit Mitte Januar

„Wir tun unsere Menschenmöglichstes und versuchen, permanent Kontakt zu den Angehörigen zu halten“, versichert Heike Buchheim. Allerdings waren auch 25 Mitarbeiter des Heimes infiziert, von denen eine an den Folgen starb. Der Tod der Alltagsbegleiterin habe den übrigen Mitarbeitern regelrecht den Boden unter den Füßen weggerissen. Besonders tragisch: Es handelte sich um jene Kollegin, die im vorigen Jahr bereits eine Corona-Infektion überstanden hatte. Um den Betrieb im Heim aufrecht zu erhalten, startete die AWO eine „große solidarische Aktion“ unter den Mitarbeitern. Daraufhin erklärten sich Beschäftige aus Sozialstationen, die ebenfalls schon Corona-Infektionen durchgemacht hatten, bereit, im Heim auszuhelfen.

Mediator zur Trauerbewältigung eingesetzt

Vielleicht, sinniert die AWO-Managerin, hätte eine frühere Impfung das große Leid verhindert. Doch alle Bemühungen, früher zu impfen, seien gescheitert. So kam das Impfteam erst am 2. Februar. Zu spät für die 16 Verstorbenen. Am Montag hat ein Mediator im „Vierseithof“ seine Arbeit aufgenommen. Sein Auftrag lautet: Trauerbewältigung.

Von Klaus Staeubert