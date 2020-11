Corona-Ausbruch in Leipzig: 224 Neuinfektionen zum Wochenstart

Leipzig

Parallel zur Demonstration der Corona-Zweifler von „ Querdenken“ in Leipzig sind auch die Infektionszahlen in der Messestadt enorm angestiegen. Wie das Gesundheitsamt am Montag mitteilte, wurden am vergangenen Wochenende 224 positive Testergebnisse an die Behörde gemeldet. Laut Berechnung der Kommune wurden somit innerhalb einer Woche 72,3 Fälle pro 100.000 Einwohnern registriert (Sieben-Tage-Inzidenz). Die Gründe für den aktuellen Ausbruch sind allerdings (noch) nicht bei der Demonstration, sondern in der jüngeren Vergangenheit zu suchen.

„Die Ansteckungen lassen sich relativ klar auf das Wochenende vor dem Lockdown zurückverfolgen“, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg gegenüber der LVZ. Kurz vor Inkrafttreten der aktuellen Corona-Schutzverordnung am 2. November hatten viele Menschen die Gelegenheit genutzt, in Restaurants oder auf Veranstaltungen zu gehen. „Wir haben jetzt viele Fälle von Menschen dabei, die nochmal schnell auf eine Party gingen bevor das nicht mehr möglich wurde“, so Hasberg weiter.

Anzeige

Inwieweit die laut Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) „größte Corona-Party“ mit 45.000 „Querdenkern“ am vergangenen Samstag in der Leipziger Innenstadt Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben wird, lässt sich dagegen bisher noch nicht erkennen. „Das werden wir wohl erst in zehn Tagen sehen und dann ist auch nicht gesagt, dass sich das zurückverfolgen lässt“, so Leipzigs Stadtsprecher weiter.

Fast 500 neue Fälle in einer Woche

Seit Beginn der Pandemie im März haben sich trotz zum Teil erheblicher Infektionsschutzmaßnahmen insgesamt 2028 Leipziger nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Allein in den vergangenen sieben Tagen kamen inklusive des Ausbruchs vom Wochenende 439 neue Fälle dazu. Laut Kommune sind aktuell mehr als 1709 Leipziger in Quarantäne, 23 weitere werden mit schwereren Covid-19-Symptomen in den Krankenhäusern der Stadt behandelt. Zusammen mit Patienten aus den umliegenden Kreisen befinden sich aktuell 47 Covid-19-Fälle in Leipzig in stationärer Behandlung, 13 Betroffene liegen auf Intensivstation.

Noch vor wenigen Tagen galt Leipzig als „Insel“ im sonst von Corona-Infektionen bereits stark getroffenen Sachsen. Seit dem 26. Oktober verzeichnet allerdings auch die Messestadt zunehmend höhere Ansteckungszahlen. Laut Gesundheitsamt müssen im Schnitt für jeden neuen Virus-Fall 20 weitere Kontaktpersonen identifiziert und kontaktiert werden, um die Ausbreitung unter Kontrolle zu halten. Allein am vergangenen Wochenende waren dies mehr als 4000 Kontaktverfolgungen, welche die 110 Mitarbeiter in den Corona-Teams der Behörde zu leisten hatten.

Von Matthias Puppe