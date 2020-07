Corona-Ausbruch in Leipzig: Wo stecken sich die Menschen am häufigsten an?

Leipzig

Nach seit Wochen stagnierenden Neuinfektionszahlen ist es jetzt erneut zu einem Corona-Ausbruch in Leipzig gekommen. Am Dienstag wurden in der Messestadt gleich sechs Personen positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Der Erreger löst die Lungenkrankheit Covid-19 aus. Landesgesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) sprach von zwei „kleineren Ausbrüchen“ in Leipzig.

Urlauber legten Zwischenstopp in Kalifornien ein

Betroffen ist zum einen eine vierköpfige Familie, die von einer Reise zurückgekehrt war. Die Eltern verbrachten mit ihren beiden Kindern einen Urlaub in Neuseeland. Das Land hatte sich schon vor einiger Zeit für coronafrei erklärt. Ob sich die Familie bereits in Neuseeland oder erst im Flugzeug infiziert hat, ist bislang noch unklar. Fest steht, die Leipziger haben auf ihrem über 25-stündigen Rückflug einen Zwischenstopp in Kalifornien in den USA eingelegt. Die Vereinigten Staaten werden derzeit weltweit am stärksten von der Pandemie heimgesucht.

Kontaktpersonen zum Teil in häuslicher Quarantäne

Außerdem schlug ein Test bei zwei Wirtsleuten einer Kneipe in Leipzig positiv an. Um welches Lokal es sich handelt, wollte das Gesundheitsamt unter Verweis auf den Datenschutz nicht sagen. Nach Angaben der Behörde hätten die Mitarbeiter der Gaststätte Mund-Nasen-Schutz getragen, auch seien die Regeln zur Händedesinfektion beachtet worden. Wie schon bei der Familie, lief auch im Fall der Gaststättenbetreiber durch das Gesundheitsamt eine akribische Kontaktnachverfolgung an. Anders als in anderen Bundesländern besteht in Sachsen allerdings keine Pflicht zur Dokumentation der Kontaktdaten von Gaststättenbesuchern. Dennoch konnte das Gesundheitsamt nach Rathausinformationen Personen ermitteln, bei denen ein höherer Gefährdungsgrad vorlag und die sich inzwischen auch in häuslicher Quarantäne befinden. Für die übrigen Lokalbesucher bestehe kein erhöhtes Risiko, so eine Sprecherin.

In Leipzig waren seit Ausbruch der Pandemie bis zum Montag insgesamt 624 Infizierte registriert worden. Von denen galten zu Wochenbeginn noch 13 Personen als coronapositiv. Sie befanden sich ebenso wie 29 Kontaktpersonen und 55 Reiserückkehrer in häuslicher Quarantäne. Im Krankenhaus liegt derzeit kein Covid-19-Patient. Bisher wurden in Leipzig 599 Infizierte aus der Quarantäne entlassen. Zwölf Infizierte sind seit Ende März verstorben.

Gesundheitsamt : Reisen sind Hauptursache für Infektionen

Die Wahrscheinlichkeit, sich in Leipzig mit dem Coronavirus anzustecken, liegt dennoch nahezu bei Null. Die meisten Personen, die derzeit erkrankten, haben sich auf einer Reise infiziert. Auf LVZ-Anfrage erklärte das Gesundheitsamt am Dienstag, dass „die größte Ansteckungsgefahr im Moment eindeutig Reisen sind“. Dies treffe sowohl auf dienstliche als auch auf private Reisen ins Ausland, aber auch im Inland zu.

Deshalb empfiehlt das Gesundheitsamt weiterhin, Abstand zu halten und dort, wo dies nicht möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ebenso sei es wichtig, die allgemeine Hygiene zu beachten, also regelmäßig die Hände zu waschen, die Husten- und Niesetikette einzuhalten und Zimmer häufig zu lüften. Reiserückkehrer sollte sich aufmerksam hinsichtlich typischer Symptome wie Husten und Kopfschmerzen, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn beobachten. Wer aus einem Risikogebiet einreist, soll sich in häusliche Isolierung begeben und Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen.

Von Klaus Staeubert