Corona-Ausbruch in Leipziger Kita – mehr Kinder und Jugendliche stecken sich an

Leipzig

„Wir sehen mehr Ausbrüche in Kitas, mehr als vor Weihnachten“, erklärte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Pro Kita-Ausbruch gebe es auch mehr Infizierte. Wie eine RKI-Sprecherin erläuterte, geht es um je 87 Ausbrüche pro Woche in den letzten beiden Februarwochen. Wieler sprach von einem möglichen Zusammenhang mit der ansteckenderen britischen Variante B.1.1.7.

Die Stadt Leipzig hatte Eltern von Kindern, die in der Johanniter-Kindertagesstätte „Tillj“ in der Lößniger Straße betreut werden, am Donnerstag über eine positiv gesteste Person in der Einrichtung informiert. Die Kinder der betroffenen Gruppe wurden wegen Kontakte zur infizierten Person in Quarantäne geschickt. Das Gesundheitsamt hat die Anordnung am Donnerstag erlassen.

Gesundheitsamt Leipzig ordnet Quarantäne an

Kinder und Erzieher, die in Kontakt mit der positiv getesteten Person standen, müssen sich bis 19. März in häusliche Isolation begeben. Wie viele Kinder beziehungsweise Betreuerinnen und Betreuer betroffen sind, konnte die Stadt auf Nachfrage noch nicht angeben. Ob es sich bei dem Fall um eine Infektion mit der britischen Mutation des Virus handelt, ist ebenfalls nicht bekannt.

Kleine Kinder haben bei Corona-Infektionen häufig keine Symptome und wurden oft nicht getestet, deshalb vermuteten Experten seit Pandemiebeginn eine recht hohe Dunkelziffer in dieser Gruppe. Vor gut zwei Wochen, am 22. Februar, waren in einer Reihe von Bundesländern weitere Grundschulen und Kitas geöffnet worden, teils zum Beispiel mit sogenanntem Wechselbetrieb und verbunden mit mehr Testangeboten. Nachdem die Inzidenz bei den Kindern zwischen 0 und 4 Jahren Mitte Februar auf rund 35 abgesunken war, lag sie vergangene Meldewoche bei 60, wie aus RKI-Zahlen (Stand: 9.3.) hervorgeht.

Auch vor dem Hintergrund vermehrter Ausbrüche unter Kindern und Jugendlichen wird auch die Schulöffnung in Sachsen mit Testungen auf lediglich freiwilliger Basis kritisiert. Lehrergewerkschaften und auch Eltern in Sachsen halten die Schulöffnung für „unverantwortlich“.

Von thl, dpa