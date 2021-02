Corona-Ausbruch in Leipziger Pflegeheim: „Das Virus ließ sich einfach nicht aufhalten“

Leipzig

Es war einer der heftigsten Corona-Ausbrüche, die Leipzig seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr in einem Seniorenzentrum erlebte: Fast ein Viertel der 70 Bewohner des Pflegeheims Am Auenwald kam in weniger als vier Wochen ums Leben. Besonders tragisch: Die Senioren hatten erst einige Tage zuvor ihre erste von zwei Schutzimpfungen gegen das Virus Sars-CoV-2 erhalten. Über die dramatischen Tage im Pflegeheim und die Schlussfolgerungen daraus sprach die LVZ mit Stefan Eckner (48), Geschäftsführer der SAH Städtische Altenpflegeheime gGmbH.

Herr Eckner, wie war das Pflegeheim Am Auenwald bis zu dem schweren Corona-Ausbruch mit 16 toten Heimbewohnern im Januar/Februar durch die Pandemie gekommen?

Wir hatten im vergangenen Jahr Hygienemaßnahmen schon sehr früh ergriffen, zum Teil noch bevor sie gesetzlich angeordnet wurden. Damit gelang es, die Einrichtung bis zu diesem 17. Januar coronafrei zu halten. Wir hatten das ganze Jahr lang keinen einzigen positiven Fall im Pflegeheim Am Auenwald – weder unter unseren Bewohnern noch unter unseren Mitarbeitern.

Wie sah es in den anderen von Ihnen betriebenen Pflegeheimen aus?

Wir haben zehn Heime mit 1300 Bewohnern. Es gibt in unserem Unternehmen immer noch Einrichtungen mit null Corona-Infektionen. Und wenn Fälle auftraten, dann waren das Einzelfälle. Es betraf dann immer nur einen Bereich eines jeweiligen Hauses, weil wir die einzelnen Wohnbereiche voneinander abgegrenzt haben.

In drei Tagen war fast das ganze Heim positiv

Was lief diesmal anders?

Wir hatten am 14. Januar das Impfteam im Haus. Drei Tage nach den Impfungen wurde der erste positive Fall getestet. Am Impftag selbst wurden Mitarbeiter und Bewohner mit Schnelltests untersucht und alle waren negativ. Und innerhalb von drei Tagen war dann fast das ganze Heim positiv. Die Mitarbeiter haben alles getan, was sie konnten. Aber sie können nicht zaubern. Das Virus ließ sich einfach nicht aufhalten.

Haben Sie eine Erklärung für die explosionsartige Verbreitung?

Nein. Das weiß niemand. Wir können auch nicht erklären, wie das Virus in die Einrichtung gekommen ist, ob es von externen Personen oder von Mitarbeitern mitgebracht wurde. Wir hatten allerdings in dieser Einrichtung einzelne problematische Angehörige. Das waren wirklich unbelehrbare Menschen, die im Heim zum Beispiel die Maske abgesetzt haben und wenn sie darauf hingewiesen wurden, unsere Mitarbeiter beschimpften.

Kann es auch sein, dass Bewohner einfach das Heim verlassen haben, sich draußen infizierten und das Virus so in die Einrichtung trugen?

Auch das wäre denkbar. Mittel oder schwer demente Bewohner lassen wir natürlich nicht allein auf der Straße herumlaufen. Wenn aber ein Bewohner beispielsweise zum Supermarkt gehen möchte, dann dürfen und werden wir ihn natürlich nicht einsperren. Wir sind ja keine geschlossene Einrichtung. Aber wir haben natürlich allen nahe gelegt, nicht nach draußen zu gehen. Im Übrigen macht das auch kaum jemand. Die Bewohner leben ja selbst seit Monaten in Angst vor dem Virus. Das Problem mit dementen Menschen ist allerdings: Treten positive Fälle in einem Wohnbereich auf, kann man dort nicht auf reine Zimmerversorgung umstellen. Wir können diese Menschen nicht einsperren.

Nur noch eine Handvoll Mitarbeiter war dienstfähig

Die Bilanz des Ausbruchs waren 46 infizierte Bewohner und 21 infizierte Mitarbeiter. Lässt sich unter diesen Bedingungen überhaupt noch der Betrieb in so einem Heim sicherstellen?

Rund ein Drittel der Belegschaft war positiv. Diese Mitarbeiter fielen aus. Dazu kamen noch deren Arbeitskollegen, die als sogenannte K1-Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne mussten. Am Ende konnte noch eine Handvoll Mitarbeiter zum Dienst erscheinen. Ich habe deshalb alle Beschäftigten im Unternehmen gefragt, ob jemand bereit ist, freiwillig im ,Auenwald’ auszuhelfen. Aus allen Einrichtungen und Bereichen, also auch aus der Zentralverwaltung und aus den Praxen, gab es die Bereitschaft dazu. Wer hätte es auch sonst machen sollen? Auch unser Hausarzt, der zuvor die Impfungen vorgenommen hatte, war jeden Tag mehrere Stunden vor Ort, hat uns in dieser schwierigen Situation begleitet, Vitalwertmessungen etc. bei den Bewohnern vorgenommen. Wir standen mit dem Gesundheitsamt in einem engen Kontakt. Es ist so traurig, dass trotzdem 16 Bewohner gestorben sind.

Zur Person: Stefan Eckner Stefan Ecker ist Diplomkaufmann und seit 2014 Geschäftsführer der SAH Städtische Altenpflegeheime Leipzig gGmbH. Dem kommunalen Sozialbetrieb, dessen Auftrag in der Pflege, Versorgung und Betreuung hilfebedürftiger, alter oder behinderter Menschen besteht, gehört der heute 48-Jährige seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Funktionen an. Zuvor war Eckner von 1996 bis 2000 bei der Stadtfinanzkasse angestellt und dort für die Bereiche Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung und -management zuständig. Sein aktueller Geschäftsführervertrag bei der SAH läuft bis zum 31. März 2024.

Wie viel ist von der Wertschätzung des Pflegepersonals übrig geblieben?

Wie wirkt das auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Sie machen das Menschenmögliche – erst um die Bewohner zu schützen, aber auch sich selbst. Deshalb kann ich nicht verstehen, wenn den Heimen inzwischen vorgeworfen wird, sie seien dafür verantwortlich, dass die Inzidenzwerte in die Höhe schnellen. Wir feiern hier keine Corona-Partys! Im vergangenen April haben alle draußen geklatscht. Wie viel ist von dieser Wertschätzung übrig geblieben? Alle unsere Mitarbeiter geben über die lange Zeit der Pandemie ihr Bestes. Sie arbeiten unter hohen Belastungen – mit Schutzausrüstung, mit der Angst vor dem Virus, sehen sich teilweise sogar Beschimpfungen durch Angehörige über den Unmut der Corona-Maßnahmen ausgesetzt – und alles zum Wohle unserer Bewohner. Über diesen langen Zeitraum zehrt das natürlich an den Kräften. Sie verdienen meinen größten Respekt!

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie für sich aus dieser schwierigen Phase der Pandemie?

Schon aus der Tatsache heraus, dass wir bis zu dem Tag null Infektionen in dem Heim hatten, glaube ich nicht, dass wir uns etwas vorwerfen müssen, dass wir etwas nicht korrekt gemacht hätten. Heimaufsicht und Gesundheitsamt haben unsere Hygienekonzepte überprüft. Wir sind mitten in einer Pandemie und haben nicht umsonst einen Lockdown.

Schärfere Sicherheitsmaßnahmen bis alle im Heim geimpft sind

Im vergangenen Jahr wurden Pflegeheime zu Beginn der Pandemie für Wochen von der Außenwelt abgeriegelt – mit dem Ergebnis, dass es nur wenige Todesopfer gab. Hätte eine solche Rigorosität im Dezember und Januar, als sich in Leipzig jede Woche 1000 und mehr Menschen neu infizierten, Leben in den Pflegeheimen retten können?

Für eine gewisse Zeit kann man eine Einrichtung für sechs, acht oder auch zwölf Wochen sicher mal schließen, um eine besondere Gefährdung einzudämmen. Das halten auch alle aus. Allerdings reden wir jetzt schon von einem Jahr. Und das ist einfach zu viel. Man kann alte Menschen nicht einfach mal für ein Jahr wegsperren. Aber vielleicht hätte man Anfang des Jahres die Sicherheitsmaßnahmen vorübergehend noch einmal verschärfen sollen – zumindest solange, bis wir mit den Impfungen durch sind.

Was erhoffen Sie sich von den Impfungen? Ist die Gefahr für das Pflegeheim dann gebannt?

Das kann ich nicht sagen. Diejenigen, die bei uns nicht positiv waren, sind inzwischen ein zweites Mal geimpft worden. Die Corona-Schutzverordnungen sehen nicht vor, dass nach der Impfung irgendetwas anders gehandhabt wird. Solange es diese Reglungen gibt, werden wir sie weiter umsetzten. Das heißt: Es werden weiter FFP-2-Masken getragen. Besucher müssen sich vorher anmelden und dürfen erst nach einem negativen Schnelltest, der vor dem Besuch bei uns gemacht wird, ins Haus. Und unsere Mitarbeiter werden weiterhin wöchentlich drei Mal getestet.

